Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Tối 28/7, Bộ Công an thông tin, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".

Theo cơ quan công an, vụ án được mở rộng điều tra đối với các hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" và "Giả mạo trong công tác", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm, kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) xác định ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra các "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn.

Các đối tượng từ trái qua phải là Nguyễn Thị Hà, Hoàng Trung, Bế Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Hiếu - (ảnh Bộ Công an).

Theo cơ quan điều tra, hai cá nhân này còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Những hành vi sai phạm trên được xác định đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng sầu riêng và các doanh nghiệp xuất khẩu; gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của ngành nông sản Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để điều tra về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hiện C03 đang tiếp tục tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và các đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; đồng thời điều tra, xác minh để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

