Người giàu có và người nghèo khác nhau ở 3 tư duy này, khoảng cách ngày càng lớn theo tuổi tác
GĐXH - Nhiều người luôn mong muốn có cuộc sống giàu có nhưng lại chưa thực sự hiểu điều gì tạo nên khoảng cách giữa người thành công và số đông còn lại.
Sau một cuộc trò chuyện với một doanh nhân xuất thân từ gia đình có ba thế hệ kinh doanh thành đạt, tôi nhận ra rằng sự giàu có không chỉ đến từ tiền bạc mà còn bắt nguồn từ tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống.
Sự giàu có luôn đi cùng rủi ro
Không ít người tin rằng muốn làm giàu thì phải tìm được một con đường an toàn tuyệt đối. Họ chỉ sẵn sàng đầu tư khi chắc chắn thành công và luôn cố gắng tránh mọi nguy cơ thất bại.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Những người đạt được sự giàu có thường hiểu rằng lợi nhuận và rủi ro luôn song hành. Cơ hội càng lớn thì mức độ thử thách càng cao.
Nếu chỉ chăm chăm tìm kiếm những lựa chọn không có bất kỳ nguy cơ nào, rất có thể họ sẽ bỏ lỡ những cơ hội thay đổi cuộc đời.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng chia sẻ rằng ông chưa từng gặp một người giàu nào mà chưa từng mất tiền. Ngược lại, ông lại gặp rất nhiều người không dám hành động nên cũng chẳng bao giờ mất mát gì, nhưng cuộc sống của họ mãi giậm chân tại chỗ.
Sự giàu có không thuộc về những người không bao giờ vấp ngã. Nó thuộc về những người dám bước đi, chấp nhận sai lầm và biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại.
Muốn được tôn trọng, trước hết phải trở nên mạnh mẽ
Nhiều người được dạy rằng hãy luôn khiêm tốn và nhún nhường. Đây là một đức tính tốt. Tuy nhiên, khiêm tốn không đồng nghĩa với việc tự biến mình thành người yếu đuối.
Trong môi trường cạnh tranh của xã hội, năng lực và bản lĩnh mới là thứ giúp một người được đánh giá cao. Nếu luôn thể hiện sự thiếu tự tin, phụ thuộc vào người khác và mong chờ sự giúp đỡ, bạn rất dễ bị xem nhẹ.
Hãy hình dung bản thân giống như một quả trứng mỏng manh. Khi đó, chỉ một trở ngại nhỏ cũng đủ khiến bạn chùn bước. Nhưng nếu trở thành một quả cầu tuyết đủ lớn, bạn sẽ có sức mạnh để vượt qua những con dốc và những chướng ngại vật trên đường đi.
Người thành công hiểu rằng không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Họ tập trung nâng cao năng lực, mở rộng kiến thức và rèn luyện ý chí thay vì chờ đợi sự cứu giúp từ bên ngoài.
Sự giàu có không chỉ nằm ở số tiền sở hữu mà còn nằm ở khả năng làm chủ cuộc đời của mỗi người.
Biết ơn là nền tảng giúp sự giàu có bền vững
Khi nhắc đến những người giàu có bậc nhất thế giới, nhiều người nghĩ ngay đến John D. Rockefeller. Ít ai biết rằng một trong những nguyên tắc quan trọng giúp ông xây dựng đế chế kinh doanh lại là lòng biết ơn.
Trong những ngày đầu lập nghiệp, Rockefeller từng hợp tác với một người bạn để phát triển công việc kinh doanh. Sau này, do khác biệt về định hướng, ông quyết định mua lại phần cổ phần của người cộng sự với mức giá mà chính người đó đề xuất.
Không lâu sau, giá trị số cổ phần ấy tiếp tục tăng mạnh. Khi biết tin, người bạn cũ cho rằng mình đã bị thiệt thòi và gửi thư trách móc Rockefeller.
Thay vì phớt lờ hay tranh cãi, Rockefeller lại đưa ra đề nghị cho phép người bạn mua lại số cổ phần với mức giá cũ. Hành động này không xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý mà từ sự trân trọng đối với người đã từng đồng hành và hỗ trợ ông trong giai đoạn khó khăn.
Câu chuyện cho thấy một nguyên tắc quan trọng: người biết ghi nhận sự giúp đỡ của người khác thường nhận được nhiều sự tin tưởng và hỗ trợ hơn trong cuộc sống cũng như công việc.
Sự giàu có không chỉ được xây dựng bằng vốn liếng hay tài năng. Nó còn được vun đắp từ những mối quan hệ tốt đẹp và sự tử tế trong cách đối nhân xử thế.
* Bài viết trên là của cây bút người Trung Quốc, Hình Phúc Truyền, người đã có 6 năm kinh nghiệm viết về lĩnh vực tài chính cho người trẻ.
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