Về già mới thấm: Muốn an nhàn cuối đời, đừng đặt hết hy vọng vào con cháu

Sau nhiều năm trải nghiệm, ông Vương Nguyên, 71 tuổi, sống tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhận ra rằng về già muốn bình yên, điều quan trọng nhất là giữ được sự độc lập thay vì đặt quá nhiều hy vọng vào sự hiếu thảo của con cái.

Những năm tháng dồn hết tâm sức cho con

Trước khi nghỉ hưu, vợ chồng ông Vương đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Vì bận rộn nên họ chỉ sinh một người con trai và dành toàn bộ sự quan tâm cho cậu bé.

Tuy nhiên, trong cách nuôi dạy con, hai vợ chồng lại có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Ông Vương tin rằng trẻ cần được rèn luyện tính kỷ luật từ sớm. Ông thường nghiêm khắc, yêu cầu con học tập chăm chỉ và không ngừng tiến bộ.

Ngược lại, vợ ông lại thiên về sự yêu thương và bao dung. Bà cho rằng trẻ nhỏ cần được chăm sóc về mặt tinh thần trước khi áp lực chuyện học hành. Mỗi khi con mắc lỗi, bà thường lựa chọn động viên thay vì trách phạt.

Sự khác biệt trong tư duy giáo dục khiến hai người không ít lần tranh cãi. Dẫu vậy, để giữ hòa khí gia đình, ông Vương thường là người nhường nhịn.

Theo thời gian, cậu con trai lớn lên nhưng lại hình thành nhiều thói quen thiếu tự lập. Sau khi trưởng thành, anh vẫn thường xuyên xin tiền cha mẹ. Điều đó khiến mối quan hệ giữa hai cha con không thật sự gần gũi như ông mong muốn.

Con cái hiếu thảo là điều đáng quý, nhưng không nên xem đó là chỗ dựa duy nhất cho cuộc sống khi về già. Ảnh minh họa

Biến cố tuổi già khiến cuộc sống thay đổi

Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông quyết định trở về quê sinh sống. Với khoản lương hưu khoảng 6.000 NDT mỗi tháng, họ không phải lo lắng quá nhiều về tài chính và có thể tận hưởng cuộc sống tương đối thoải mái.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ xảy đến khi vợ ông lâm bệnh nặng rồi qua đời. Dù đã cố gắng chạy chữa trong thời gian dài, ông vẫn không thể giữ bà ở lại.

Sự ra đi của người bạn đời khiến ông rơi vào trạng thái suy sụp. Căn nhà từng đầy ắp tiếng cười bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, con trai và con dâu đề nghị đón ông lên thành phố sống cùng để có người bầu bạn, chăm sóc.

Ban đầu ông do dự vì không muốn làm phiền các con. Nhưng trước sự chân thành của gia đình con trai, ông cuối cùng đồng ý chuyển đến sống chung.

Về già, sống cùng con cháu chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp

Những ngày đầu, ông Vương cảm thấy vô cùng ấm áp. Con trai và con dâu quan tâm đến ông chu đáo, giúp ông dần vượt qua nỗi đau mất vợ.

Không muốn trở thành gánh nặng, ông chủ động đảm nhận một số việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp hoặc đi chợ mua thực phẩm. Thế nhưng, khoảng cách thế hệ bắt đầu bộc lộ rõ theo thời gian.

Cách chi tiêu và thói quen sinh hoạt của ông mang đậm dấu ấn của thế hệ trước. Những bữa cơm giản dị mà ông chuẩn bị không còn phù hợp với khẩu vị của con cháu. Dù không ai nói ra, ông vẫn cảm nhận được sự khác biệt ấy.

Con dâu nhiều lần muốn đưa thêm tiền sinh hoạt để ông có thể mua sắm thoải mái hơn nhưng ông đều từ chối.

Sự ngại ngùng giữa các thế hệ khiến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày dần trở thành khoảng cách vô hình.

Khi nhận ra mình không thực sự thuộc về nơi đó

Một ngày nọ, ông tình cờ nghe thấy con trai và con dâu bàn bạc kế hoạch mua căn nhà mới rộng rãi hơn. Họ dự định sử dụng tiền tiết kiệm kết hợp với khoản vay ngân hàng.

Muốn hỗ trợ các con, ông đề nghị góp một nửa số tiền đặt cọc. Tuy nhiên, con trai kiên quyết từ chối và nói rằng đó là trách nhiệm của vợ chồng anh, không nên dùng tiền dưỡng già của bố.

Câu nói ấy khiến ông Vương suy nghĩ rất nhiều.

Ông nhận ra rằng dù được yêu thương và tôn trọng, ngôi nhà đó vẫn thuộc về gia đình nhỏ của con trai. Sự hiện diện của ông ít nhiều cũng làm thay đổi nhịp sống vốn có của các con.

Cả hai bên đều cố gắng thích nghi và nhường nhịn nhau, nhưng cảm giác thoải mái tuyệt đối dường như không tồn tại.

Bài học sâu sắc khi về già

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Vương cho rằng quyết định rời quê lên thành phố sống cùng con là lựa chọn mang tính cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Ông thừa nhận bản thân khi ấy chưa thể chấp nhận sự mất mát quá lớn nên đã tìm kiếm sự an ủi từ con cháu. Nhưng sau nhiều năm trải nghiệm, ông hiểu rằng cuộc sống độc lập đôi khi lại mang đến cảm giác tự do và dễ chịu hơn.

Theo ông, điều kiện quan trọng để người cao tuổi có được những năm tháng an nhàn là sở hữu không gian sống của riêng mình. Đó là nơi họ có thể tự quyết định mọi việc mà không cần phải lo lắng mình có đang ảnh hưởng đến ai hay không.

Tuổi già vốn đã đi kèm nhiều thay đổi về sức khỏe và tâm lý. Nếu còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, cảm giác áp lực và bất an sẽ càng lớn hơn.

Muốn tuổi già hạnh phúc, hãy học cách dựa vào chính mình

Sau tất cả, ông Vương rút ra một bài học mà ông cho rằng rất đáng để nhiều người suy ngẫm.

Con cái hiếu thảo là điều đáng quý, nhưng không nên xem đó là chỗ dựa duy nhất cho cuộc sống tuổi già. Thay vì đặt kỳ vọng quá lớn vào việc được phụng dưỡng, người lớn tuổi nên chuẩn bị cho mình sức khỏe, tài chính và tinh thần độc lập ngay từ khi còn trẻ.

Khi có khả năng tự chăm sóc bản thân và chủ động lựa chọn cách sống phù hợp, mỗi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không tạo áp lực cho con cháu và cũng không phải đối mặt với những thất vọng không đáng có.

Hạnh phúc tuổi xế chiều không nằm ở việc con cái ở bên cạnh bao nhiêu, mà nằm ở khả năng tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Đó mới là nền tảng giúp những năm cuối đời trở nên bình yên, thanh thản và ít nuối tiếc nhất.

Tuổi trẻ xem thường, về già trả giá: 4 điều ai cũng nên biết càng sớm càng tốt GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu và một khoản tiết kiệm là đủ để tận hưởng những năm tháng về già an nhàn. Thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Theo Sohu