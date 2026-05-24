Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này

Chủ nhật, 08:44 24/05/2026 | Giải trí
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng.

Mới đây, Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý khi chia sẻ về thói quen sinh hoạt đời thường của chồng là Hoắc Kiến Hoa. Những tiết lộ tưởng chừng giản dị lại khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam diễn viên nổi tiếng lại có lối sống rất “tối giản”, không quá quan tâm đến ngoại hình.

Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hoắc Kiến Hoa bị "bóc" thói quen chăm sóc bản thân

Theo Lâm Tâm Như, khi nhận thấy trên gương mặt chồng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, cô từng nhiều lần gợi ý anh thử các phương pháp chăm sóc da hoặc thẩm mỹ nhẹ. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa đều thẳng thắn từ chối.

Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng chồng mình là người khá "lười" trong việc chăm sóc da. Cô thường xuyên đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Hoắc Kiến Hoa dùng. Ai ngờ chồng cô ngoài miệng thì “okiela” nhưng thực tế lại xếp xó cả đống sản phẩm chăm sóc sắc đẹp này. Thậm chí, anh còn có thói quen đơn giản đến mức "chỉ dùng một cục xà phòng cho tất cả", từ đầu đến chân.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, bởi hình ảnh một nam thần màn ảnh lại có lối sống giản dị, không cầu kỳ khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này - Ảnh 2.

Hoắc Kiến Hoa từng gây chú ý vì thời trang giản dị.

Sự nghiệp và phong cách riêng của nam thần Hoa ngữ

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Bắc (Đài Loan), bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu những năm 2000. Nhờ ngoại hình điển trai cùng phong thái trầm tĩnh, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 hay Hoa Thiên Cốt. Đặc biệt, vai diễn Bạch Tử Họa đã giúp anh trở thành một trong những nam thần cổ trang được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ thành công ở dòng phim cổ trang, Hoắc Kiến Hoa còn tham gia nhiều dự án hiện đại và điện ảnh, được đánh giá cao về diễn xuất nội tâm, tiết chế và chiều sâu cảm xúc. Anh cũng nổi tiếng là nghệ sĩ kín tiếng, ít scandal và luôn ưu tiên chất lượng vai diễn.

Hôn nhân kín tiếng nhưng bền vững

Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này - Ảnh 3.

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như trong một đám cưới thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông châu Á. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân và chỉ tham gia các dự án phim ảnh chọn lọc.

Đến nay, cặp đôi đã có gần 10 năm chung sống và có một con gái. Trong khi nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ đời sống riêng tư, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như lại lựa chọn cách giữ kín. Những khoảnh khắc đời thường của họ chủ yếu được công chúng biết đến qua những lần tình cờ bắt gặp.

Từ việc nắm tay dạo phố, cùng nhau ăn uống giản dị đến cách bảo vệ hình ảnh con gái, cặp đôi luôn duy trì sự riêng tư tuyệt đối. Chính điều này càng khiến hình ảnh hôn nhân của họ trở nên đặc biệt trong showbiz.

Lối sống giản dị tạo nên sức hút riêng

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng. Những chia sẻ từ Lâm Tâm Như một lần nữa cho thấy phía sau ánh hào quang, nam diễn viên vẫn là người đàn ông giản dị, gần gũi như bao người khác.

Chính sự chân thật này giúp anh duy trì lượng người hâm mộ ổn định suốt nhiều năm, bất chấp sự thay đổi nhanh chóng của làng giải trí.

Hoắc Kiến Hoa không ít lần vướng tranh cãi vì gương mặt "lão cán bộ" của mình.


Hoắc Kiến Hoa kiếm hơn 70 tỉ đồng khi đóng 4 tập phim "Câu chuyện hoa hồng"

Vợ chồng Lâm Tâm Như đưa con gái đi du lịch, Hoắc Kiến Hoa ghi điểm với hành động này

Cuộc sống ở nhà nghỉ ngơi, chăm con của "Càn Long" Hoắc Kiến Hoa

Con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Mỹ nhân từng không ưa Hoắc Kiến Hoa, lừa dối 14 người đàn ông cuộc sống giờ gây tiếc nuối

GĐXH - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận giải "Gương mặt đẹp nhất năm" tại lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2026, trong khi đó Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý khi có phút giây thân mật trong chuyến đi chơi.

Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.

GĐXH - Chứng kiến hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì liên quan ma túy thời gian gần đây, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi xót xa khi câu định kiến "xướng ca vô loài" vốn đã đau lòng, nay lại bị bồi thêm câu "nghệ sĩ – ma túy".

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.

GĐXH - Thúy Diễm mang thai ở tuổi 39, ông xã Lương Thế Thành nhắc nhở một câu khiến fan ngưỡng mộ.

GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

GĐXH - Con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi loạt hình ảnh mới được chia sẻ nhận về hàng nghìn lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.

GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị ung thư vú. Nữ diva truyền cảm hứng sống tích cực và khuyến khích phụ nữ tầm soát sức khỏe kịp thời.

GĐXH - MC - Á hậu Thanh Thanh Huyền mới đây khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi lần đầu chia sẻ suýt gặp nguy hiểm trong chuyến công tác tại Philippines dịp Tết năm 2023.

GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.

