Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này
GĐXH - Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng.
Mới đây, Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý khi chia sẻ về thói quen sinh hoạt đời thường của chồng là Hoắc Kiến Hoa. Những tiết lộ tưởng chừng giản dị lại khiến nhiều người bất ngờ, bởi nam diễn viên nổi tiếng lại có lối sống rất “tối giản”, không quá quan tâm đến ngoại hình.
Hoắc Kiến Hoa bị "bóc" thói quen chăm sóc bản thân
Theo Lâm Tâm Như, khi nhận thấy trên gương mặt chồng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, cô từng nhiều lần gợi ý anh thử các phương pháp chăm sóc da hoặc thẩm mỹ nhẹ. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa đều thẳng thắn từ chối.
Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng chồng mình là người khá "lười" trong việc chăm sóc da. Cô thường xuyên đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Hoắc Kiến Hoa dùng. Ai ngờ chồng cô ngoài miệng thì “okiela” nhưng thực tế lại xếp xó cả đống sản phẩm chăm sóc sắc đẹp này. Thậm chí, anh còn có thói quen đơn giản đến mức "chỉ dùng một cục xà phòng cho tất cả", từ đầu đến chân.
Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, bởi hình ảnh một nam thần màn ảnh lại có lối sống giản dị, không cầu kỳ khiến nhiều người cảm thấy thú vị.
Sự nghiệp và phong cách riêng của nam thần Hoa ngữ
Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 tại Đài Bắc (Đài Loan), bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu những năm 2000. Nhờ ngoại hình điển trai cùng phong thái trầm tĩnh, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
Tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 hay Hoa Thiên Cốt. Đặc biệt, vai diễn Bạch Tử Họa đã giúp anh trở thành một trong những nam thần cổ trang được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ.
Không chỉ thành công ở dòng phim cổ trang, Hoắc Kiến Hoa còn tham gia nhiều dự án hiện đại và điện ảnh, được đánh giá cao về diễn xuất nội tâm, tiết chế và chiều sâu cảm xúc. Anh cũng nổi tiếng là nghệ sĩ kín tiếng, ít scandal và luôn ưu tiên chất lượng vai diễn.
Hôn nhân kín tiếng nhưng bền vững
Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa kết hôn với Lâm Tâm Như trong một đám cưới thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông châu Á. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân và chỉ tham gia các dự án phim ảnh chọn lọc.
Đến nay, cặp đôi đã có gần 10 năm chung sống và có một con gái. Trong khi nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ đời sống riêng tư, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như lại lựa chọn cách giữ kín. Những khoảnh khắc đời thường của họ chủ yếu được công chúng biết đến qua những lần tình cờ bắt gặp.
Từ việc nắm tay dạo phố, cùng nhau ăn uống giản dị đến cách bảo vệ hình ảnh con gái, cặp đôi luôn duy trì sự riêng tư tuyệt đối. Chính điều này càng khiến hình ảnh hôn nhân của họ trở nên đặc biệt trong showbiz.
Lối sống giản dị tạo nên sức hút riêng
Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng. Những chia sẻ từ Lâm Tâm Như một lần nữa cho thấy phía sau ánh hào quang, nam diễn viên vẫn là người đàn ông giản dị, gần gũi như bao người khác.
Chính sự chân thật này giúp anh duy trì lượng người hâm mộ ổn định suốt nhiều năm, bất chấp sự thay đổi nhanh chóng của làng giải trí.
