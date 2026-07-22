Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Một thời hoa lửa".

Với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của báo chí nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân sâu sắc mà những người làm báo cả nước gửi tới các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu để làm nên khúc tráng ca bất tử.

"Một thời hoa lửa" được chia thành 3 chương: Chương I: Lên đường; Chương II: Máu và hoa; Chương III: Tổ quốc mùa hoa nở. Các ca khúc trong chương trình là lời khẳng định lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh – những người đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và trong cả công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Lam với "Màu hoa đỏ"; NSƯT Đăng Dương - Phạm Thu Hà với bản Mashup "Bài ca không quên - Đất nước"; NSƯT Vũ Thắng Lợi với "Còn gì đẹp hơn", "Vành hoa lửa"; Hòa Minzy với "Nỗi đau giữa hòa bình"; Sao Mai Thu Thủy biểu diễn ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung "Hàng bia trắng"...

Qua những tiết mục được dàn dựng công phu, Chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" hướng tới mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào 20h00 thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.