Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Sau 40, da xuống cấp nhanh hơn bạn nghĩ: Và đây là 'cứu tinh' ít ai để ý

Thứ hai, 19:26 27/04/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải cứ skincare đắt tiền là đủ. Với phụ nữ sau 40, làn da thay đổi từ bên trong và vitamin chính là yếu tố quyết định giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ tươi trẻ mỗi ngày.

Vì sao phụ nữ sau tuổi 40 cần bổ sung vitamin để trẻ hóa làn da?

Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu đối mặt với tình trạng lão hóa da rõ rệt do suy giảm collagen và nội tiết tố. Làn da trở nên khô, kém đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn và sạm màu. Vì vậy, việc bổ sung vitamin từ bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.

Các loại vitamin như A, C, E, D cùng nhóm vitamin B và vitamin K đều mang lại lợi ích riêng cho làn da. Trong đó, vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen, vitamin E dưỡng ẩm và chống oxy hóa, vitamin A hỗ trợ tái tạo tế bào, còn vitamin D và nhóm B giúp da phục hồi, cải thiện sắc tố và tăng sức đề kháng tự nhiên.

Việc kết hợp đa dạng các loại vitamin thông qua chế độ ăn uống hợp lý giúp phụ nữ sau 40 duy trì làn da căng mịn, đều màu và giảm rõ rệt nếp nhăn. Khi kết hợp thêm lối sống lành mạnh, đây chính là giải pháp bền vững để giữ gìn vẻ trẻ trung từ bên trong.

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Cùng chuyên mục

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Bệnh thường gặp - 43 phút trước

GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 giờ trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Mách bạn 18 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Đối với những người bị bệnh thận, việc ăn gì để giảm tải cho thận là vô cùng quan trọng. Do vậy, người bệnh thận nên ăn những thực phẩm gì?

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Sống khỏe - 3 giờ trước

Omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại. Nhiều người đang mắc sai lầm mà không biết, từ liều lượng, thời điểm uống đến cách chọn sản phẩm và kết hợp dinh dưỡng.

Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 5 dụng cụ nhà bếp phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng có, nhưng nếu chủ quan, chúng có thể trở thành “ổ vi khuẩn” hoặc nguồn phát sinh độc tố nguy hiểm.

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Mẹ và bé - 5 giờ trước

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóng

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.

Ở ngưỡng tuổi 50 cần chăm chỉ làm 5 việc này để sống thọ

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những việc cần thực hiện khi bước vào tuổi 50 một cách chăm chỉ và kỷ luật để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Những loại thuốc cần tránh khi dùng cùng magie

Sống khỏe - 10 giờ trước

Magie có thể tương tác với một số thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ. Những tương tác này dễ bị bỏ qua, tiềm ẩn rủi ro nếu người bệnh không được tư vấn và theo dõi phù hợp.

Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểm

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử đau dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Đợi đến khi đau, mệt mỏi kéo dài mới đi khám.

Xem nhiều

Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?

Sống khỏe

SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp
Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Sống khỏe
Ở ngưỡng tuổi 50 cần chăm chỉ làm 5 việc này để sống thọ

Sống khỏe
Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top