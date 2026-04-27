Sau 40, da xuống cấp nhanh hơn bạn nghĩ: Và đây là 'cứu tinh' ít ai để ý
GĐXH - Không phải cứ skincare đắt tiền là đủ. Với phụ nữ sau 40, làn da thay đổi từ bên trong và vitamin chính là yếu tố quyết định giúp cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và độ tươi trẻ mỗi ngày.
Vì sao phụ nữ sau tuổi 40 cần bổ sung vitamin để trẻ hóa làn da?
Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu đối mặt với tình trạng lão hóa da rõ rệt do suy giảm collagen và nội tiết tố. Làn da trở nên khô, kém đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn và sạm màu. Vì vậy, việc bổ sung vitamin từ bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.
Các loại vitamin như A, C, E, D cùng nhóm vitamin B và vitamin K đều mang lại lợi ích riêng cho làn da. Trong đó, vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen, vitamin E dưỡng ẩm và chống oxy hóa, vitamin A hỗ trợ tái tạo tế bào, còn vitamin D và nhóm B giúp da phục hồi, cải thiện sắc tố và tăng sức đề kháng tự nhiên.
Việc kết hợp đa dạng các loại vitamin thông qua chế độ ăn uống hợp lý giúp phụ nữ sau 40 duy trì làn da căng mịn, đều màu và giảm rõ rệt nếp nhăn. Khi kết hợp thêm lối sống lành mạnh, đây chính là giải pháp bền vững để giữ gìn vẻ trẻ trung từ bên trong.
Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quánBệnh thường gặp - 43 phút trước
GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạcY tế - 2 giờ trước
TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Mách bạn 18 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biếtSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Đối với những người bị bệnh thận, việc ăn gì để giảm tải cho thận là vô cùng quan trọng. Do vậy, người bệnh thận nên ăn những thực phẩm gì?
Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quảSống khỏe - 3 giờ trước
Omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ và làn da, nhưng dùng sai cách có thể khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại. Nhiều người đang mắc sai lầm mà không biết, từ liều lượng, thời điểm uống đến cách chọn sản phẩm và kết hợp dinh dưỡng.
Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hạiSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là 5 dụng cụ nhà bếp phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng có, nhưng nếu chủ quan, chúng có thể trở thành “ổ vi khuẩn” hoặc nguồn phát sinh độc tố nguy hiểm.
Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuầnMẹ và bé - 5 giờ trước
GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.
Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóngSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.
Ở ngưỡng tuổi 50 cần chăm chỉ làm 5 việc này để sống thọSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những việc cần thực hiện khi bước vào tuổi 50 một cách chăm chỉ và kỷ luật để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.
Những loại thuốc cần tránh khi dùng cùng magieSống khỏe - 10 giờ trước
Magie có thể tương tác với một số thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ. Những tương tác này dễ bị bỏ qua, tiềm ẩn rủi ro nếu người bệnh không được tư vấn và theo dõi phù hợp.
Chủ quan với đau dạ dày, người đàn ông 67 tuổi suýt đối mặt biến chứng nguy hiểmSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Được biết, bệnh nhân T.T.C có tiền sử đau dạ dày nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Đợi đến khi đau, mệt mỏi kéo dài mới đi khám.
Uống omega-3 buổi sáng hay buổi tối là tốt nhất?Sống khỏe
SKĐS - Omega-3 được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thời điểm sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thu. Vậy uống vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?