Không khí Hà Nội hôm nay: Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khỏe cho nhiều nhóm đối tượng

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 235 US AQI, chất lượng không khí ở mức rất không tốt. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội cao gấp 32 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) nên hạn chế hoạt động ngoài trời để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức này, Hà Nội lại một lần nữa đứng đầu trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, với chất lượng không khí ở mức tím, mức "rất không tốt".

Theo đó, khi ô nhiễm không khí, các nhóm đối tượng nhạy cảm sẽ cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Cần đóng các cửa sổ để tránh không khí ô nhiễm đồng thời nên giảm hoạt động ngoài trời.

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần không khí, do khói, bụi, hơi hay các khí lạ được đưa vào không khí gây nên các mùi lạ, làm giảm tầm nhìn, biến đổi khí hậu. Ô nhiễm môi trường không khí hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người cũng như động thực vật trên trái đất.

Không khí cần thiết cho sự sống của con người cũng như các sinh vật trên thế giới. Nó bao quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chính vì vậy, ô nhiễm không khí sẽ làm tác động tới mọi hoạt động trong đời sống xã hội.

Một thành phố khác của Việt Nam cũng nằm trong top 5 vào thời điểm trên, là Thành phố Hồ Chí Minh, với chỉ số chất lượng không khí ở mức 186, mức "không lành mạnh".

Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và múi giờ, khi các thành phố khác trên thế giới lần lượt bước vào giờ cao điểm, khi lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất đạt mức cao nhất.

Thành phố có chất lượng không khí tốt nhất trong danh sách 124 địa điểm được IQAir theo dõi là Sydney.

Tại Việt Nam, theo VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, khu vực ô nhiễm nhất cả nước tính đến thời điểm 8h00 phút sáng thuộc về khu vực chợ tổ 708, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chất lượng không khí rất kém.

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các nhà máy và các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều là một trong những lý do khiến cho khói, bụi và khí thải độc hại như CO, CO2, SO2... Khi đó, quá trình sản xuất gây nên tình trạng ô nhiễm không khí trên diện rộng. Bên cạnh đó, trong nông nghiệp việc lạm dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và các hoạt động đốt rơm, rạ cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề.

Ngoài ra, lượng phương tiện giao thông di chuyển dày đặc nên lượng khí thải như CO, NO2, SO2, VOC… từ ô tô, xe máy xả thải ra ngoài môi trường khá cao. Nhất là đối với những phương tiện cũ thì lượng khí thải xả ra càng lớn.