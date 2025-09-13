Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên vào cuối tháng 9

Không khí lạnh tràn về khả năng sẽ gây mưa ở Bắc Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ (Ảnh: CAND).





Mới đây, thông tin trên Lao động, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.

"Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam" - ông Cường cho hay.

Theo đại diện Cục Khí tượng Thủy văn, theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm.

Theo bản tin mới nhất dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới (tức từ ngày 11/9 - 10/10) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

"Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ" - ông Cường phân tích.

Không khí lạnh được dự báo xuất hiện từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, cường độ còn yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa làm thay đổi nhiều đến nền nhiệt miền Bắc. Đây là tín hiệu báo hiệu mùa Đông sắp đến, nhưng trong giai đoạn đầu không có những đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết se se lạnh mang hơi hướng của mùa Thu.

Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh năm nay hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các chuyên gia cũng nhận định tháng 9-11, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm, trên Biển Đông giai đoạn này có khoảng 5,9 cơn, trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý cần đề phòng cao hơn với những cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.

Thời kỳ tháng 9-11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước, tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại Trung Bộ trong tháng 10-11.

Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11, theo nhận định của cơ quan khí tượng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ tháng 12 đến tháng 2/2026, tổng lượng mưa trên các khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ này, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (khoảng 1,4 cơn trên Biển Đông và 0,2 cơn đổ bộ vào đất liền).

Nhận định về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tháng 12 đến tháng 2/2026, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho hay trong tháng 12 còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Ngoài ra, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, tập trung vào tháng 12, theo cơ quan khí tượng thủy văn.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/9, ngày nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ đến trên 34 độ, trời bắt đầu oi nóng; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.