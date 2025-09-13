Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên vào cuối tháng 9
Mới đây, thông tin trên Lao động, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.
"Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam" - ông Cường cho hay.
Theo đại diện Cục Khí tượng Thủy văn, theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm.
Theo bản tin mới nhất dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới (tức từ ngày 11/9 - 10/10) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.
"Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ" - ông Cường phân tích.
Không khí lạnh được dự báo xuất hiện từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, cường độ còn yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa làm thay đổi nhiều đến nền nhiệt miền Bắc. Đây là tín hiệu báo hiệu mùa Đông sắp đến, nhưng trong giai đoạn đầu không có những đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết se se lạnh mang hơi hướng của mùa Thu.
Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo không khí lạnh năm nay hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Các chuyên gia cũng nhận định tháng 9-11, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm, trên Biển Đông giai đoạn này có khoảng 5,9 cơn, trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.
Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý cần đề phòng cao hơn với những cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông.
Thời kỳ tháng 9-11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước, tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại Trung Bộ trong tháng 10-11.
Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11, theo nhận định của cơ quan khí tượng.
Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ tháng 12 đến tháng 2/2026, tổng lượng mưa trên các khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
Trong thời kỳ này, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (khoảng 1,4 cơn trên Biển Đông và 0,2 cơn đổ bộ vào đất liền).
Nhận định về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tháng 12 đến tháng 2/2026, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cho hay trong tháng 12 còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.
Ngoài ra, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, tập trung vào tháng 12, theo cơ quan khí tượng thủy văn.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay trên cả nước
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/9, ngày nắng, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ đến trên 34 độ, trời bắt đầu oi nóng; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúcThời sự - 40 phút trước
Sáng 13/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn và một xe máy điện của nữ sinh, tại khu vực nút giao thông Vạn Điểm (Phú Xuyên, Hà Nội).
Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vongThời sự - 1 giờ trước
Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.
Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vongThời sự - 5 giờ trước
Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.
Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kếThời sự - 5 giờ trước
Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.
Lý do một KOL thường xuyên đăng clip triệu view bị công an mời làm việcThời sự - 10 giờ trước
Một KOL thường xuyên đăng tải nhiều video có gắn, chèn link, banner quảng cáo các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. Mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, người này vừa bị công an mời làm việc.
Tin sáng 13/9: Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày? Thông tin kết quả kiểm tra cụ bà nhận hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng/thángThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.
Vừa xem điện thoại vừa sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vongThời sự - 12 giờ trước
Nam thanh niên 21 tuổi, quê Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc ở trong nhà.
Manh mối xác định tài xế bị tố 'chặt chém' người phụ nữ 2,5 triệu đồng/cuốc xeThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Qua trích xuất camera, chúng tôi xác định được biển số xe của tài xế. Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ”.
Ô tô chiếm vỉa hè, 'xếp hàng' dưới lòng đường Phạm Văn Đồng ở Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ sáng đến chiều trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội không khó để bắt gặp cảnh lòng đường và vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. Đặc biệt, khu vực trước các gara ô tô thường xuyên có hàng loạt xe đỗ thành 2 hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Cảnh sát đập kính, cứu hành khách mắc kẹt sau va chạm liên hoànThời sự - 1 ngày trước
Vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách và 2 xe tải khiến hàng chục hành khách mắc kẹt, la hét kêu cứu.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?Thời sự
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định