Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Gia đình trái dấu", Khải tìm mọi cách để thuyết phục, mời Dương tham gia dự án cùng với mình và nhóm bạn. Dù Tuấn (Thái Vũ) đã cảnh báo nhưng Dương vẫn tự tin rằng mình thông minh, "đầu có sỏi" nên Khải không thể lừa được. Dương đi cùng Khải tới một khu nghỉ dưỡng gần thành phố, mà theo lời Khải là để thực hiện dự án âm nhạc.

Tuy nhiên, khi đưa Dương vào phòng nghỉ, Khải đã lén pha thuốc mê vào nước cam. Dương không một chút đề phòng, đã uống hết cốc nước cam và sau đó không còn biết gì.

Khải dùng thủ đoạn cho thuốc mê vào cốc nước cam của Dương. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi bị Vân (Thuỳ Dương) chia tay, Đức (Thừa Tuấn Anh) tới nhà bố vợ tương lai để "ăn vạ". Anh chàng không chỉ nhậu cùng ông Thăng, mà còn mắc võng nằm ngủ luôn ở nhà ông. Bố Thăng vốn rất quý mến Đức nên đã lựa lời nói đỡ với Vân giúp con rể tương lai.



Đức tới nhà Mỹ Vân "ăn vạ" sau khi chia tay. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đột ngột về quê và sau đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cũng xuất hiện. Đôi vợ chồng trung niên dường như bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn nhỏ khi bà Ánh bận rộn với việc dạy nhảy múa, còn ông Phi lại mãi chưa thể xin được việc và ở nhà làm nội trợ.

Ông Phi và bà Ánh bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Ảnh VTV

Tập 16 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 5/1 trên kênh VTV3.

