Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Chủ nhật, 13:04 04/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 37 "Cách em 1 milimet", những tưởng Biên đã vượt qua nghịch cảnh để đến với Thư. Anh không còn sự ngăn cản nào nữa và bản thân đã rất tự tin để đến bày tỏ tình cảm với người mình yêu, nhưng dường như may mắn lại không mỉm cười với anh. Biên đang háo hức mua hoa để đến điểm hẹn với Thư thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ông chủ cũ thông báo rằng bố anh, ông Sơn, đã bắt cóc Mỹ Vân. Mục tiêu chính của bố Biên luôn là tiền.

Biên vội mang tiền đến nơi bố mình đang khống chế Mỹ Vân, mong có thể đổi tiền lấy sự an toàn cho con gái ông trùm. Biên cầu xin ông Sơn thả người, sẵn sàng đưa tiền để chấm dứt mọi chuyện. Thế nhưng, khi Mỹ Vân hoảng loạn vùng chạy, tình huống lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo quán tính, bố Biên cầm dao lao theo cô. Để tránh cho Mỹ Vân không gặp nguy hiểm, Biên lao về phía trước ngăn bố lại. Biên đã lĩnh trọn nhát dao của ông Sơn và gục ngã. 

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương - Ảnh 1.

Biên háo hức mua hoa để tặng Thư, nhưng tai họa lại xảy ra sau đó. Ảnh VTV

Biên được đưa vào bệnh viện và qua cơn nguy kịch, nhưng nỗi ám ảnh thực sự chỉ vừa bắt đầu. Bố anh bị HIV, đồng nghĩa Biên đối diện nguy cơ phơi nhiễm và buộc phải ở lại điều trị, theo dõi. Trong khi đó, tại điểm hẹn, Thư lặng lẽ chờ đợi, buồn bã vì Biên không đến mà không hề biết rằng anh đang trải qua biến cố sinh tử. 

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương - Ảnh 2.

Ông chủ cũ của Biên báo tin bố của Biên bị HIV và rất có thể Biên bị phơi nhiễm HIV. Ảnh VTV

Tập 37 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào lúc 20h ngày 8/1 trên kênh VTV3. 

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương - Ảnh 3.Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương - Ảnh 4.Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.

