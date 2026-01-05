Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.
Sau khi phim "Cách em 1 milimet" khép lại, khán giả sẽ đón xem phim mới "Đồng hồ đếm ngược" ở khung 20h thứ Năm - Sáu hàng tuần trên VTV3. "Đồng hồ đếm ngược" kể câu chuyện về một chàng thanh niên tỉnh lẻ chật vật mưu sinh nơi đô thị. Sau một biến cố lớn làm đảo lộn cuộc đời, anh bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên và dần phát hiện ra những bí ẩn ẩn giấu phía sau chính cuộc sống của mình.
Từ đây, cùng với người bạn bốn chân đặc biệt, anh bước vào một hành trình mới - nơi mỗi thử thách không chỉ là nhiệm vụ phải hoàn thành, mà còn là bài học giúp anh hiểu hơn về giá trị của sự sống.
Theo Thời báo VTV, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ, "Đồng hồ đếm ngược" là một dự án rất khác biệt. Nhân vật anh đảm nhận từng có lúc đánh mất nghị lực, buông xuôi trước những áp lực mưu sinh. Nhưng sau biến cố và chuỗi hành trình nhiều thử thách, mỗi lần vượt qua lại là một lần nhân vật trưởng thành hơn, nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và tình người.
Điểm thú vị của bộ phim không chỉ nằm ở thể loại, mà còn ở người bạn diễn đặc biệt - chú chó Kodhi.
"Đồng hồ đếm ngược" còn có sự góp mặt của các diễn viên Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương, Yến My… Các diễn viên đều bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu thử sức với một bộ phim có tiết tấu nhanh, kết hợp yếu tố hành động, kịch tính và nhiều tình tiết bất ngờ. Dưới lớp vỏ siêu thực, phim khai thác những vấn đề rất đời thường như: tình mẫu tử, tình người và cách con người đối diện với mất mát, cạm bẫy trong cuộc sống.
"Đồng hồ đếm ngược" phát sóng lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ cuối tháng 1/2026.
