Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, để lại ấn tượng đối với khán giả về những màn biểu diễn xuất sắc của các "tân binh". Chung kết "Tân binh toàn năng" có luật thi đấu khác biệt hoàn toàn so với các Công diễn. Theo đó, sẽ có 2 sân khấu lớn.

"Sân khấu tinh hoa" trong tập 14 kết gồm 3 tiết mục trình diễn: 1 tiết mục solo, 1 tiết mục duo và 1 tiết mục nhóm. Kết thúc 3 màn trình diễn, khán giả tại trường quay bình chọn cho các tân binh. "Sân khấu thi đấu quốc tế", nhóm nhạc quốc tế sẽ trình diễn trước, khán giả tại trường quay sẽ bình chọn, số điểm khán giả bình chọn cho tiết mục này sẽ được lấy làm điểm cột mốc cho mức thử thách.

Top 8 "Tân binh toàn năng" trình diễn trong tập 14. Ảnh VTV

3 mốc mục tiêu mà đội hình "Tân binh thăng cấp" có thể vượt qua, tương ứng với các đặc quyền là 90% (mở khóa 1 vị trí ra mắt), 95% (mở khóa 2 vị trí ra mắt) và 100% (mở khóa 3 vị trí ra mắt). Kết quả số điểm của đội hình "Tân binh thăng cấp" sẽ được so sánh với nhóm quốc tế để xác định có vượt qua mức thử thách hay không.

Màn solo với ca khúc “1%” không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mở đầu cho sân khấu tinh hoa mà là một hành trình nỗ lực thay đổi bản thân của thí sinh sở hữu điểm số bình chọn cá nhân cao nhất sau 5 Công diễn.

Sau quá trình thay đổi, tập luyện ráo riết, Phúc Nguyên đã hoàn thiện được bài hát phù hợp với màu sắc và mong muốn của bản thân. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại và tiếng đàn piano đầy cảm xúc đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, giới thiệu một Phúc Nguyên hoàn toàn khác biệt, trở thành một nghệ sĩ trình diễn thực thụ trên sân khấu.

Phúc Nguyên đã có màn trình diễn ấn tượng, hướng tới hình mẫu một nghệ sĩ toàn năng thế hệ mới. Ảnh VTV

Tiết mục "More n more" của Đức Duy và Duy Lân mang đến góc nhìn về sự gắn bó trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.



Điểm sáng lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở tình bạn và sự thấu hiểu lẫn nhau của hai cá tính. Để chuẩn bị cho sân khấu kết hợp này, cả hai đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ để đảm bảo thể lực tốt nhất cho phần trình diễn live cùng vũ đạo mạnh mẽ.

Tiết mục đôi của Đức Duy và Duy Lân. Ảnh VTV

Sân khấu Vocal của nhóm Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh với ca khúc "Chính là cảm giác này" đã mang đến sự phấn khích cho khán giả hâm mộ. Sự gắn kết của đội hình này mang tinh thần của một gia đình hơn là một nhóm thí sinh. Trong quá trình tập luyện, thi đấu, giữa các tân binh dần có thêm sự thấu hiểu về nhau, biết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành trọn vẹn tiết mục như kỳ vọng.

Khép lại tập 14 với 3 tiết mục của "Sân khấu tinh hoa", người hâm mộ đã được chứng kiến hành trình "lột xác" của các tân binh. Tuy nhiên, khi chứng kiến tiết mục biểu diễn của đối thủ - nhóm nhạc TEMPEST đến từ Hàn Quốc thì nỗi lo lắng về việc vượt qua điểm số cột mốc đã được dấy lên. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong Chương trình "Tân binh toàn năng" phát sóng vào lúc 20h ngày 17/1 trên VTV3.

