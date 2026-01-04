Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'
GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.
Trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, để lại ấn tượng đối với khán giả về những màn biểu diễn xuất sắc của các "tân binh". Chung kết "Tân binh toàn năng" có luật thi đấu khác biệt hoàn toàn so với các Công diễn. Theo đó, sẽ có 2 sân khấu lớn.
"Sân khấu tinh hoa" trong tập 14 kết gồm 3 tiết mục trình diễn: 1 tiết mục solo, 1 tiết mục duo và 1 tiết mục nhóm. Kết thúc 3 màn trình diễn, khán giả tại trường quay bình chọn cho các tân binh. "Sân khấu thi đấu quốc tế", nhóm nhạc quốc tế sẽ trình diễn trước, khán giả tại trường quay sẽ bình chọn, số điểm khán giả bình chọn cho tiết mục này sẽ được lấy làm điểm cột mốc cho mức thử thách.
3 mốc mục tiêu mà đội hình "Tân binh thăng cấp" có thể vượt qua, tương ứng với các đặc quyền là 90% (mở khóa 1 vị trí ra mắt), 95% (mở khóa 2 vị trí ra mắt) và 100% (mở khóa 3 vị trí ra mắt). Kết quả số điểm của đội hình "Tân binh thăng cấp" sẽ được so sánh với nhóm quốc tế để xác định có vượt qua mức thử thách hay không.
Màn solo với ca khúc “1%” không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mở đầu cho sân khấu tinh hoa mà là một hành trình nỗ lực thay đổi bản thân của thí sinh sở hữu điểm số bình chọn cá nhân cao nhất sau 5 Công diễn.
Sau quá trình thay đổi, tập luyện ráo riết, Phúc Nguyên đã hoàn thiện được bài hát phù hợp với màu sắc và mong muốn của bản thân. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại và tiếng đàn piano đầy cảm xúc đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ, giới thiệu một Phúc Nguyên hoàn toàn khác biệt, trở thành một nghệ sĩ trình diễn thực thụ trên sân khấu.
Tiết mục "More n more" của Đức Duy và Duy Lân mang đến góc nhìn về sự gắn bó trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Điểm sáng lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở tình bạn và sự thấu hiểu lẫn nhau của hai cá tính. Để chuẩn bị cho sân khấu kết hợp này, cả hai đã cùng nhau tập luyện chăm chỉ để đảm bảo thể lực tốt nhất cho phần trình diễn live cùng vũ đạo mạnh mẽ.
Sân khấu Vocal của nhóm Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh với ca khúc "Chính là cảm giác này" đã mang đến sự phấn khích cho khán giả hâm mộ. Sự gắn kết của đội hình này mang tinh thần của một gia đình hơn là một nhóm thí sinh. Trong quá trình tập luyện, thi đấu, giữa các tân binh dần có thêm sự thấu hiểu về nhau, biết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành trọn vẹn tiết mục như kỳ vọng.
Khép lại tập 14 với 3 tiết mục của "Sân khấu tinh hoa", người hâm mộ đã được chứng kiến hành trình "lột xác" của các tân binh. Tuy nhiên, khi chứng kiến tiết mục biểu diễn của đối thủ - nhóm nhạc TEMPEST đến từ Hàn Quốc thì nỗi lo lắng về việc vượt qua điểm số cột mốc đã được dấy lên. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong Chương trình "Tân binh toàn năng" phát sóng vào lúc 20h ngày 17/1 trên VTV3.
()
Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương ThảoXem - nghe - đọc - 45 giây trước
GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thươngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).
Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 nămXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Cặp đôi này vừa lộ hint hẹn hò khiến netizen bàn tán xôn xao.
Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.
Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soátXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và HiếuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.
Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tìnhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được NgânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.
Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau trò chơi nói thật, Duyên cho rằng Tú và Đức đã cố tình khiêu khích mình nên đã đi gặp Tú để gây sự.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.