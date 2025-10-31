Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử

8 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, các bưu cục lớn trên toàn quốc như Vietnam Post liên tục nhận được phản ánh về một kịch bản lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, trong đó kẻ gian giả danh nhân viên bưu điện để dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy chuyển tiền". Chiêu thức này tuy không quá mới, nhưng được làm tinh vi hơn, đánh vào tâm lý lo sợ mất mát của người dân, khiến nhiều người trở thành nạn nhân và bị chiếm đoạt số tiền lớn.