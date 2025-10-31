Mới nhất
Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử

Thứ sáu, 19:44 31/10/2025 | Đời sống
Nước lũ rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng). Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 1.

Ngày 31/10, nước lũ tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) bắt đầu rút.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 2.

Đỉnh lũ mới lần này đã vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m khiến phố cổ Hội An ngập 1-2m, một số nơi lút mái nhà.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, nước lũ rút để lại lượng rác khổng lồ tại Hội An.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 4.

Bùn non đóng dày đặc trên các tuyến phố cổ.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 5.

Tranh thủ nước rút, người dân dọn dẹp các tuyến đường.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 6.

Do nằm ở cuối nguồn sông Thu Bồn nên những ngày qua, ngoài bùn đất, còn có một lượng rất lớn rác thải ùn ứ khắp nơi trong khu phố cổ.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 7.

Rác ngổn ngang nhiều tuyến phố ở Hội An khi nước lũ rút.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 8.

Đến chiều nay (31/10), hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 9.

Các con hẻm cũng ngập ngụa rác thải.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 10.

Phố cổ Hội An hiện lên trong cảnh ngổn ngang rác thải và bùn đất phủ dày đặc, khiến ai thấy cũng xót xa.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 11.

Xe cẩu dọn rác tại khu vực Chùa Cầu.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 12.

Sau khi dọn xong bùn rác, lực lượng chức năng sẽ phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 13.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 14.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 15.

Những khu vực cao hơn nước rút người dân tranh thủ dọn dẹp.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 16.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 17.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 18.

Một lượng lớn rác thải mắc kẹt lại tại cầu An Hội công nhân môi trường đang nỗ lực thu gom, khơi thông dòng chảy. Một lượng lớn rác thải mắc kẹt lại tại cầu An Hội công nhân môi trường đang nỗ lực thu gom, khơi thông dòng chảy.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 19.

Lượng rác thải lớn như củi, thùng xốp, túi nilon… trôi từ thượng nguồn về ứ đọng lại trên cầu An Hội.

Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử - Ảnh 20.

Người dân cùng nhau tranh thủ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tâm An
