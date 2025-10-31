Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đông
GĐXH - Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) mang một vẻ đẹp đặc trưng, vẻ đẹp ấy càng trở nên quyến rũ hơn trong những ngày giao mùa cuối thu, đầu đông này.
GĐXH - Thời gian gần đây, các bưu cục lớn trên toàn quốc như Vietnam Post liên tục nhận được phản ánh về một kịch bản lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, trong đó kẻ gian giả danh nhân viên bưu điện để dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy chuyển tiền". Chiêu thức này tuy không quá mới, nhưng được làm tinh vi hơn, đánh vào tâm lý lo sợ mất mát của người dân, khiến nhiều người trở thành nạn nhân và bị chiếm đoạt số tiền lớn.
GĐXH - Những ai sinh vào ba khung giờ Âm lịch vàng dưới đây thường sở hữu trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên định và khả năng kiếm tiền "nhanh như chớp".
GĐXH - Tối 30/10, tại Chung cư 15B Đông Quan (phường Quan Hoa, TP Hà Nội), đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy.
GĐXH - Từ ngày 2/10/2025, Thông tư 90/2025/TT-BQP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng cho quân nhân chuyên nghiệp. Mức đóng được quy định thế nào?
Mưa lớn và sạt lở khiến hàng chục ô tô cùng nhiều người bị cô lập trên đèo Lò Xo. Trong cái lạnh, cơn đói và nỗi lo bị vùi lấp, từng gói mì, chai nước của lực lượng cứu hộ đã sưởi ấm trái tim họ giữa rừng mưa khắc nghiệt
GĐXH - Có những con giáp lại nổi tiếng vì giữ được sự tỉnh táo trong mọi tình huống. Dù đối diện với cảm xúc mãnh liệt đến đâu, họ vẫn biết đâu là giới hạn và đâu là điều quan trọng nhất với mình.
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó đáng chú ý nhất là việc cấm toàn bộ xe thô sơ một chiều trên cầu Long Biên trong 61 ngày liên tiếp, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, để phục vụ thi công.
GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.
GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.
GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.
