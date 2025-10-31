Mới nhất
Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đông

Thứ sáu, 14:53 31/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) mang một vẻ đẹp đặc trưng, vẻ đẹp ấy càng trở nên quyến rũ hơn trong những ngày giao mùa cuối thu, đầu đông này.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 1.

Con phố dài 1,5km, kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, cắt ngang các phố Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 2.

Con phố này sở hữu vỉa hè rộng hiếm thấy, được che mát bởi những hàng sấu cổ thụ.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 3.

Phan Đình Phùng được mệnh danh là con phố đẹp nhất Thủ đô, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 4.

Những ngày này, phố Phan Đình Phùng tràn ngập sắc hoa, là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của nhiều người.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 5.

Những xe hoa ngập tràn màu sắc là đặc sản không thể thiếu trên phố Phan Đình Phùng.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 6.

Ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha đi dưới sắc cờ đỏ thắm khiến con phố này trở nên bình yên đến lạ.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 7.

Nắng chiếu xuyên qua tán lá, lấp lánh ánh sáng trên những lá cờ.

Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày cuối thu. - Ảnh 8.

Sắc thu trên phố Phan Đình Phùng mang theo một thứ bình yên khiến lòng người lắng lại, gieo vào tim người con xa xứ một nỗi nhớ Hà Thành da diết.

Choáng ngợp khung cảnh người người chen chân trên phố Phan Đình Phùng đón Tết Độc Lập cùng mùa thu Hà NộiChoáng ngợp khung cảnh người người chen chân trên phố Phan Đình Phùng đón Tết Độc Lập cùng mùa thu Hà Nội

GĐXH - Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 với không khí mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, người dân và du khách đổ xô lên phố Phan Đình Phùng để đón Tết Độc Lập cùng mùa thu Hà Nội.

Chị em tấp nập tới phố Phan Đình Phùng chụp ảnh với khung cảnh mùa thu Hà NộiChị em tấp nập tới phố Phan Đình Phùng chụp ảnh với khung cảnh mùa thu Hà Nội

GiadinhNet - Phố Phan Đình Phùng luôn là địa điểm được lựa chọn nhiều nhất khi chị em muốn chụp ảnh trong sắc thu của Hà Nội.

 

