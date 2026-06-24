Không thể tin được đây là Song Hye Kyo
Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã gây chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh 'quyến rũ' từ một sự kiện dạ tiệc xa xỉ mà cô tham dự ở Paris.
Song Hye Kyo đã đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình cùng với một dòng chú thích ngắn gọn: "Dạ tiệc 2026".
Trong những bức ảnh được công bố, Song Hye Kyo được thấy đang tựa vào lan can ban công với khung cảnh biển đêm huyền ảo làm nền, ban đầu cô tạo dáng quay lưng về phía máy ảnh. Diện một chiếc váy sang trọng với mái tóc dài buông xõa, cô toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô quay người lại, thiết kế táo bạo của bộ trang phục đã được hé lộ. Chiếc váy có thiết kế hở lưng sâu táo bạo, được giữ lại bởi một sợi dây mảnh mai chạy ngang sống lưng, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và gây choáng ngợp hơn nhiều khi nhìn từ phía sau so với phía trước.
Những bức ảnh khác trong bộ sưu tập cho thấy cô khoác hờ một chiếc áo cardigan trên vai, nở một nụ cười thư thái trước ống kính. Dù mặc cùng một bộ trang phục, cô vẫn tạo ra những bầu không khí hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào góc chụp, tạo dáng duyên dáng quanh ban công và không gian trên tàu để ghi lại những kỷ niệm của đêm đầy sao.
Cư dân mạng đã phản ứng với sự kinh ngạc tột độ: Đó có thực sự là Song Hye Kyo không?; Tôi không thể tin toàn bộ phần lưng chỉ được giữ bằng một sợi dây; Nhìn từ phía sau còn gây bất ngờ hơn cả phía trước; Khí chất của cô ấy trông hoàn toàn khác biệt và độc đáo ...
Trong khi đó, Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho sự ra mắt được mong đợi của loạt phim gốc Netflix mới, Slowly and Intensely, do biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung viết kịch bản. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ những năm 1960 đến những năm 1980, bộ phim kể về những cá nhân trên hành trình theo đuổi giấc mơ thành công 'đỉnh cao'.
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