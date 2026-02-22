Mới nhất
Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Chủ nhật, 06:00 22/02/2026 | Đẹp

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.


Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 1.

Trên mạng xã hội, Khổng Tú Quỳnh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh trong công việc. Dù không quá ồn ào, mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận về nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách ngày càng quyến rũ.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 2.

Ở tuổi 34, nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 3.

Với chiều cao 1,63m cùng đôi chân thon thả, Khổng Tú Quỳnh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, cá tính đến gợi cảm, thanh lịch.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 4.

Vòng eo nhỏ gọn cũng là lợi thế giúp cô tự tin diện những bộ cánh ôm sát hay thiết kế táo bạo, khoe trọn vóc dáng săn chắc.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 5.

Nếu như trước đây, Khổng Tú Quỳnh gắn liền với hình ảnh “cô bé dâu tây” ngọt ngào, trong sáng thì hiện tại, cô đã có sự chuyển mình rõ nét. Phong cách thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, không phô trương.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ không ngại thử nghiệm những trang phục sexy, cắt xẻ táo bạo.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 7.

Điều đáng chú ý là thời gian dường như ưu ái Khổng Tú Quỳnh hơn là lấy đi của cô điều gì. Làn da trắng mịn, căng bóng cùng gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn môi cong quyến rũ giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 8.

Thay vì chạy theo xu hướng “hack tuổi” bằng những bộ cánh trẻ trung quá đà, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách của người phụ nữ trưởng thành: mềm mại, gợi cảm và đầy khí chất.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Khổng Tú Quỳnh cũng không lạm dụng trang điểm đậm hay xu hướng thẩm mỹ cầu kỳ. Cô ưu tiên lối make-up nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét tự nhiên, tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp &quot;không góc chết&quot;, quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ - Ảnh 10.

Ở ngưỡng tuổi U40, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được làn da trắng mịn, vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ như thuở đôi mươi.

