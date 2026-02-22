Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Nếu như trước đây, Khổng Tú Quỳnh gắn liền với hình ảnh “cô bé dâu tây” ngọt ngào, trong sáng thì hiện tại, cô đã có sự chuyển mình rõ nét. Phong cách thời trang ngày càng trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, không phô trương.