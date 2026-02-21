Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản
GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.
Áp dụng chế độ ăn khoa học để giảm cân sau Tết
Ăn uống có kiểm soát là cách giảm cân sau Tết hiệu quả, bạn cần chế độ ăn uống tiết chế, lành mạnh và khoa học. Đặc biệt với những người trong thời gian nghỉ Tết đã ăn nhiều thực phẩm dễ gây tăng cân như bánh, mứt, món ăn nhiều dầu mỡ… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu không muốn tăng cân, đặc biệt là muốn giảm cân, hãy ăn những món không có khả năng gây béo.
Ưu tiên ăn các thực phẩm tươi sống, tự chế biến, giàu dinh dưỡng như thịt nạc, cá, hải sản, trứng, rau củ, trái cây, các loại ngũ cốc nguyên cám… Các thực phẩm này cung cấp đầy đủ năng lượng lẫn dinh dưỡng, giúp cơ thể duy trì sức khỏe ổn định trong quá trình giảm cân. Hạn chế ăn thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ… Các thực phẩm này thường chứa nhiều calo, ít dinh dưỡng, dễ gây tăng cân nếu ăn không kiểm soát.
Không nên uống rượu, bia, ăn, uống các chất ngọt, nước ngọt, nước có ga vì sẽ làm tăng cảm giác đói, khát và có nguy cơ tăng cân. Cần uống nhiều nước trước bữa ăn để có cảm giác no, không ăn nhiều. Nước chè tươi, cam, chanh, nước bí ép, trà gừng uống trước bữa ăn đều giúp có cảm giác no, giảm lượng ăn.
Các bài tập hỗ trợ giảm cân nhanh sau Tết
- Các bài tập Cardio:
Cardio là các bài tập giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Những bài tập cardio không tập trung vào phát triển cơ bắp như các bài tập kháng lực, nhưng có nhiều lợi ích như đốt calo hiệu quả, tăng cường sức khỏe tim phổi, sức bền, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất… Qua đó, giúp bạn sống khỏe mạnh hơn từng ngày.
Một số bài tập cardio phổ biến bao gồm đi bộ, chạy bộ, leo cầu thang, đạp xe, bơi lội… hoặc bạn có thể kết hợp nhiều bài tập như nhảy dây… để phát triển cơ bắp toàn diện. Dưới đây là lượng calo mà 1 người nặng 70kg có thể đốt trong 30 phút tập cardio:
Đi bộ (4km/h): 108. Đi bộ nhanh (7km/h): 206. Chạy bộ (10km/h): 360. Nhảy dây: 370. Đạp xe (16km/h): 206.
- Tập kháng lực:
Tập kháng lực là hình thức tập chú trọng đến việc phát triển cơ bắp bằng cách dùng sức mạnh để chống lại một lực hoặc trọng lượng nhất định. Ví dụ, khi bạn tập hít đất, bạn đang dùng chính trọng lượng của bản thân để làm “tạ”, nhằm phát triển cơ bắp vùng ngực, vai, tay sau. Tập kháng lực có thể rất đa dạng về hình thức và bài tập, bạn có thể tập với máy, tạ, dây kháng lực hoặc bằng chính trọng lượng cơ thể mình.
Tập kháng lực được cho rằng đốt calo kém hiệu quả hơn so với tập cardio hay tập luyện cường độ cao, xen giữa những khoảng nghỉ ngắn (HIIT), tuy nhiên lại rất hiệu quả trong việc xây dựng cơ bắp, phù hợp với những người đang đặt mục tiêu giảm cân để đạt hình thể đẹp.
Kết hợp tập luyện HIIT, cardio và kháng lực vừa là cách giảm cân sau Tết hiệu quả, vừa giúp phát triển sức khỏe và cơ bắp một cách toàn diện. Ví dụ, sau khi tập kháng lực, bạn có thể tập thêm 30 phút HIIT hoặc cardio để hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn.
Những lưu ý khi giảm cân sau Tết
Ngoài ăn uống và tập luyện, bạn cần duy trì thói quen sống lành mạnh để quá trình giảm cân sau Tết hiệu quả hơn.
Ngủ 7-9 giờ mỗi đêm đã được chứng minh giúp giảm cân hiệu quả hơn khi giúp cơ thể ổn định quá trình trao đổi chất, tránh rối loạn các hormone như ghrelin, leptin, insulin, cortisol…
Tránh rơi vào tình trạng căng thẳng (stress) kéo dài bởi có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng cân.
Bên cạnh đó, người trưởng thành nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, uống nhiều hơn nếu tham gia tập luyện thể dục hoặc làm công việc nặng.
Một số dấu hiệu cảnh báo bạn nên tạm dừng việc giảm cân, đặc biệt khi áp dụng cách giảm cân sau Tết, mà không có sự theo dõi và đánh giá của bác sĩ: Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thiếu sức sống, không thể học tập, làm việc hiệu quả. Gãy móng, rụng tóc, da trở nên khô nứt… có thể cảnh báo cơ thể đang thiếu dinh dưỡng. Sức đề kháng suy giảm, thường xuyên mắc bệnh như cảm, nhiễm trùng. Thường xuyên mất ngủ, khó ngủ. Tâm trạng thất thường, hay cảm thấy khó chịu, bực bội.
Giảm cân đón Tết: 5 sai lầm nhiều người không ngờ tớiGiảm cân - 5 ngày trước
Càng gần Tết, nhiều người mắc sai lầm khi giảm cân đón Tết như nhịn ăn, ép cân siêu tốc khiến không những không gầy mà cơ thể xuống sức, dễ tăng cân trở lại.
8 bài tập đốt calo nhiều hơn chạy bộGiảm cân - 6 ngày trước
Chạy bộ thường được xem là lựa chọn hàng đầu khi muốn đốt calo. Tuy nhiên, nhiều hình thức tập luyện khác có thể giúp tiêu hao năng lượng tương đương, thậm chí cao hơn chạy bộ, tùy thuộc vào cường độ, thời gian tập luyện và thể trạng mỗi người.
Cận cảnh Hồ Ngọc Hà 'độ' body đón Tết Bính Ngọ bằng tập luyện và ăn uốngGiảm cân - 2 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã quyết định dành 21 ngày để "độ" body trước khi đón Tết Bính Ngọ. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật quá trình siết cơ, giảm mỡ để khán giả tham khảo.
Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàngGiảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.
Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Cô dâu 'gây bão' tháng 12 toàn châu Á có bí quyết siết cân, giữ dáng đáng tham khảoGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Shin Min Ah là cô dâu tháng 12 được toàn châu Á quan tâm, ngoài những bộ phim do cô đóng thì khán giả còn mê mẩn cả sắc vóc mảnh mai mà vẫn sexy của người đẹp.
Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóaGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹpGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiGiảm cân - 2 tháng trước
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.