Khánh (Long Vũ) né tránh màn trả đũa của bạn trai hotgirl trường múa

Trong tập 3 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, bạn trai của Thúy đứng đợi ở cổng trường để đón đường Khánh (Long Vũ) để gây sự. Cậu đành nhờ Khánh Ly (Nguyễn Trinh) và Huy Hoàng (Hoàng Hải) đánh lạc hướng. Bản thân mình phải leo rào để chạy trốn cùng với Kim Phương (Lưu Ly).

Khánh tìm cách trốn khi bạn trai của Thúy tới gây sự. Ảnh VTV

Tiết học thể thao luôn là nỗi ám ảnh cho các học sinh. Điểm số của môn học bóng rổ sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung nên mọi người khá lo lắng, trong đó có Phương. Tình cờ Khánh phát hiện mối quan hệ thân thiết giữa thầy thể dục và cô chủ nhiệm nên đã bàn với Ly một kế hoạch để hỗ trợ Phương cũng như các bạn.

Trong giờ học, Ly giả vờ đau bụng để Hoàng đưa lên phòng y tế. Nghe nói học sinh của mình gặp vấn đề sức khỏe, cô chủ nhiệm vội vã chạy đến, vô tình nghe được câu chuyện. Ly cố tình nói cho cô biết kết quả môn thi thể dục rất quan trọng với việc hoàn thiện hồ sơ du học của Phương. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm đã đến lớp thể dục để giúp học trò.

Ly giả vờ đau bụng để mong cô giúp đỡ. Ảnh VTV

Dù thầy thể dục cho 2 tuần tập luyện, một số bạn trong lớp, trong đó có Phương vẫn không thể hoàn thành bài kiểm tra ném bóng rổ. Thậm chí Phương còn bối rối đến mức ném quả bóng vào đầu thầy thể dục. Tuy nhiên trước mặt cô chủ nhiệm, thầy đã tạo điều kiện cho Phương hoàn thành bài thi. Thầy thể dục mong muốn điều này sẽ tạo ấn tượng tốt với cô giáo xinh đẹp. Nhờ cô và các bạn giúp đỡ mà Phương vượt qua được cửa ải lần này.

Ngược lại, nhờ Phương phụ đạo nên Khánh đã đạt được điểm 8 môn Toán. Kết quả khiến Phương rất vui mừng vì ghi nhận được khả năng hướng dẫn của mình, cũng như cho thấy sức học của Khánh. Trong lúc cả nhóm đang ăn mừng ở nhà Khánh, bố mẹ cậu bất ngờ xuất hiện, mang theo rất nhiều đồ ăn cho con trai và các bạn. Hai vợ chồng cám ơn Phương giúp con trai tiến bộ trong học tập.

Khánh học tập tiến bộ trong niềm vui mừng của bố mẹ. Ảnh VTV

Người bác họ đã cho gia đình Phương vay tiền tìm đến bệnh viện và nhà để gặp bố mẹ cô đòi nợ. Điều này khiến hai vợ chồng rất lo lắng vì thời gian qua đã tiêu tốn khá nhiều tiền bạc để bố Phương chữa bệnh. Bà Ngọc (Vân Dung), mẹ của Phương phải tìm cách kéo dài việc trả hết nợ ngay lập tức. Bà đề nghị đưa trước 50 triệu đồng tiền mặt, sau đó mới trả nợ bằng vàng. Nhưng bác của Phương không đồng ý, nhất định đòi hoàn trả 2 cây vàng như lúc vay ban đầu.

Mẹ của Phương lo lắng khi người họ hàng tới nhà để đòi tiền. Ảnh VTV

Kim Anh, chị gái Phương, tỏ vẻ khó chịu với người bác nên đã phản kháng. Tuy nhiên, mẹ Phương đã nhắc nhở con gái không được có thái độ quá đáng. Lúc gia đình cô gặp khó khăn thì người bác họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Người bác yêu cầu bà Ngọc phải trả trước 1 cây vàng trong vòng 1 tuần.

Mẹ Phương gọi điện thoại hỏi thăm người quen để vay tiền nhưng mọi người đều tìm cách né tránh do biết hoàn cảnh của gia đình. Thấy vậy, chị gái Phương đòi bỏ học đi làm để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Tuy nhiên mẹ Phương không đồng ý vì muốn Kim Anh có được tấm bằng đại học làm hành trang vững chắc bước vào đời.

Mẹ Phương còn dặn dò Kim Anh phải giữ kín thông tin để giúp em gái có tinh thần học hành, hoàn thành tốt nghiệp và thực hiện ước mơ đi du học.

Mẹ và chị không biết rằng Phương ngồi trên cầu thang nghe được câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của gia đình và tất cả những lời dặn dò nhiều tình yêu thương của mẹ cho tương lai các con. Cô gái quyết tâm tìm cách giúp đỡ thêm cho bố mẹ. Phương lấy điện thoại tìm kiếm thông tin, hôm sau cô đến cửa hàng tiện lợi đang tuyển người để tuyển nhân viên. Cô muốn xin việc làm ca tối vào các ngày rảnh rỗi để phụ giúp gia đình.

Phương tranh thủ làm thêm để giúp đỡ gia đình. Ảnh VTV

Phương đổi việc học nhóm vào ngày Chủ nhật để buổi tối đi làm ở siêu thị tiện lợi. Công việc từ chiều đến khuya chiếm nhiều thời gian khiến Phương kiệt sức. Cô phải tranh thủ ngủ bù trên lớp để lấy lại sức nhưng vẫn không làm tốt mọi việc như trước. Cô giáo trong trường nhắc nhở Phương tập trung cho việc học, không được chểnh mảng mà quên nộp chứng chỉ tiếng Anh, quên làm các bài luận được giao.

Trong lúc đó Khánh, Ly và Hoàng bàn nhau tìm cách kiếm tiền trong thời gian sớm nhất theo như lời giao hẹn của bác họ nhà Phương. Các bạn đều biết những khó khăn của gia đình Phương nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến các bạn nên ngại chia sẻ. Cô cũng từ chối các buổi đi chơi sau giờ học, ưu tiên dành thời gian đi làm thêm.

Khánh tìm cách năn nỉ bố mẹ giúp đỡ Phương nhưng hai người không đồng ý. Chán nản, anh chàng tập hợp hai bạn Ly và Hoàng để bàn tính. Nhận thấy tiền tiết kiệm của cả nhóm khá ít ỏi so với số nợ lớn của nhà Phương nên họ chuyển sang phương án khác. Khánh mua vé số cho cả nhóm, Ly mua bánh từ một địa điểm khá xa trường học, mang về bán lại cho các bạn học sinh với sự giúp đỡ của Khánh và Hoàng.

Nhóm bạn thân tìm cách giúp đỡ Phương vượt qua khó khăn. Ảnh VTV

Tuy nhiên, việc bán bánh của cả nhóm đã bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Để không bị phạt tội buôn bán trong trường học, cả nhóm nói dối rằng đây là bánh nhà làm để tặng thầy cô, học sinh. Trong lúc vội vàng, Hoàng đã lấy thêm một hộp bánh khác ra đưa cho Khánh ăn cùng mình. Mục đích của Hoàng là để cô giáo chủ nhiệm không nghi ngờ. Nhưng hành động này khiến cả nhóm lỗ nặng.

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