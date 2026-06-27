Cảnh khóc của Quỳnh Châu khiến khán giả lặng người trước màn hình

Quỳnh Châu gây ấn tượng với vai Minh Tú trong "Cách em 1 milimet"

Diễn viên Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi "King and Queen 2018" của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021.

Quỳnh Châu từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như: "Lối về miền hoa", "Biệt dược đen", "Người một nhà", "Những chặng đường bụi bặm", "Cách em 1 milimet"… Đặc biệt là trong "Cách em 1 milimet" vừa qua là bộ phim Quỳnh Châu vào vai chính đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển rất quan trọng trong hành trình làm nghề của mình.

Quỳnh Châu lần đầu đóng vai nữ chính khi tham gia bộ phim "Cách em 1 milimet".

Trong phim "Cách em 1 milimet", Minh Tú (Quỳnh Châu) là một trong những nhân vật chính của phim gây chú ý tới khán giả bởi cô đã vướng vào tình đơn phương với Bách (Huỳnh Anh). Minh Tú là cô gái thông minh, xinh đẹp và ấm áp, cô nàng vẫn giữ được tình cảm với các bạn từ thuở ấu thơ.

Vai Minh Tú của Quỳnh Châu để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ảnh VTV

Vai diễn đầy thử thách trong "Dưới ô cửa sáng đèn"

Sau khi gặt hái thành công trong "Cách em 1 milimet", Quỳnh Châu tiếp tục trở lại màn ảnh với một vai chính hoàn toàn đối lập ở "Dưới ô cửa sáng đèn" - bộ phim đang phát sóng trên VTV3. Nếu ở phim trước, Tú là cô gái trẻ trung, hồn nhiên thì vai Diệu trong phim mới lại mang hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, đã bước vào hôn nhân và phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống.

Theo Quỳnh Châu, thử thách lớn nhất lần này không nằm ở thoại hay diễn xuất mà là việc thể hiện tâm lý của một người phụ nữ đã có gia đình. Với cô, tình yêu khi bước vào hôn nhân không còn chỉ là cảm xúc giữa hai người mà còn đi kèm trách nhiệm, sự hy sinh và áp lực vun vén cho gia đình. Nữ diễn viên cũng nhận ra khi bước vào hôn nhân, người phụ nữ phải cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân, gia đình và trách nhiệm với những người xung quanh.

Diệu là người đã có gia đình, luôn tâm huyết với việc duy trì phát triển xưởng may do cô làm chủ. Ảnh VTV

Trong các tập đầu, Diệu thể hiện là người phụ nữ năng động, tâm huyết với xưởng may do cô làm giám đốc. Cô luôn tìm cách để cứu lấy xưởng may dù đối diện với nhiều sóng gió và cả việc gài bẫy trên thương trường.

Diệu luôn mạnh mẽ, dám làm và dám chịu trách nhiệm về mình. Cô từng vay mượn, thậm chí có ý định cầm cố nhà để lấy tiền lo cho xưởng may. Chính vì điều này khiến chồng của cô không vừa lòng, dẫn đến hai vợ chồng thường xuyên bất hòa. Dương luôn có cảm giác tự ti trước sự thành công của vợ.

Diệu đối diện với chồng và yêu cầu anh thừa nhận chuyện ngoại tình. Ảnh VTV

Bi kịch đã đến khi Diệu đối mặt với nợ nần, nguy cơ công ty phá sản, giữa lúc khó khăn bủa vây, cô lại phát hiện ra chồng ngoại tình. Diệu đau khổ, cô chỉ biết thốt lên rằng "đã mất hết tất cả" từ sự nghiệp đến gia đình. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã bỏ nhà đi không mang một thứ gì, mất phương hướng và lang thang trên vỉa hè.

Sau khi được Sinh (Quang Sự) tìm thấy, đưa về nhà em gái ở tạm và động viên, Diệu mới thực sự tĩnh tâm trở lại. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn ám ảnh, ghê sợ trước việc chồng ngoại tình.

Những giọt nước mắt của Diệu khiến khán giả lặng người, thấu cảm trước nỗi đau của cô. Ảnh VTV

Chỉ qua phân đoạn nhân vật Diệu phát hiện chồng ngoại tình, dồn nén cảm xúc đau khổ, thất vọng, bàng hoàng thông qua ánh mắt đỏ hoe, thất thần và giọng nói run rẩy... Quỳnh Châu đã khiến nhiều người khen là "nữ hoàng nước mắt" của phim giờ vàng VTV.

Nhiều nữ diễn viên sẽ chọn cách gào thét, khóc nức nở trong tình huống tương tự, nhưng Quỳnh Châu lại tiết chế nước mắt, không khóc nhiều nhưng vẫn đủ để khán giả hiểu được nỗi đau của nhân vật. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều cư dân mạng thừa nhận lâu lắm rồi, phim VTV mới có người diễn bằng mắt tốt đến mức này. Không cần kể lể nhiều, chẳng hề ồn ào nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Khán giả cũng rất hồi hộp chờ đợi xem Diệu sẽ ra sao, làm cách nào để vượt qua biến cố của cuộc đời.

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