Khung giá điện mặt trời có sự thay đổi mới, người tiêu dùng có nên lắp điện mặt trời?

Từ tháng 11/2026 khung giá điện mặt trời là bao nhiêu?

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026. Theo quyết định này, khung giá phát điện năm 2026 được áp dụng đối với loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Mức giá tối đa được xác định theo 3 khu vực gồm miền Bắc, miền Trung và miền Nam; đồng thời phân biệt giữa nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Đối với nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá tối đa tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh đối với điện mặt trời mặt đất và 1.939,74 đồng/kWh đối với điện mặt trời nổi. Tại miền Trung, mức giá tương ứng là 1.293,17 đồng/kWh và 1.560,63 đồng/kWh. Trong khi đó, tại miền Nam, giá tối đa đối với điện mặt trời mặt đất là 1.104,32 đồng/kWh và điện mặt trời nổi là 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với nhà máy điện mặt trời sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mức giá tối đa được quy định cao hơn so với loại hình không sử dụng hệ thống lưu trữ.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026.

Cụ thể, tại miền Bắc, mức giá tối đa đối với điện mặt trời mặt đất là 1.813,48 đồng/kWh và điện mặt trời nổi là 2.120,31 đồng/kWh. Tại miền Trung, mức giá tương ứng là 1.469,90 đồng/kWh và 1.703,21 đồng/kWh. Đối với miền Nam, mức giá tương ứng là 1.254,97 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Như vậy, trong các mức giá được phê duyệt, điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại miền Bắc có mức giá tối đa cao nhất là 2.120,31 đồng/kWh. Ngược lại, điện mặt trời mặt đất không sử dụng hệ thống pin lưu trữ tại miền Nam có mức giá tối đa thấp nhất, ở mức 1.104,32 đồng/kWh.

Đáng chú ý, quyết định cũng quy định cụ thể các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện. Theo đó, công suất của hệ thống pin lưu trữ phải đạt tối thiểu 10% công suất của nhà máy điện mặt trời, với thời gian lưu trữ/xả là 2 giờ.

Bên cạnh quy định về mức giá, Bộ Công Thương cũng ban hành danh sách các tỉnh, thành phố thuộc 3 khu vực để áp dụng khung giá phát điện mặt trời. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2026.

Người tiêu dùng có nên lắp điện mặt trời?

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang mở ra cơ hội tận dụng diện tích mái để tạo nguồn điện tại chỗ cho hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan công sở và các công trình công cộng. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện ban ngày, diện tích mái, mức độ che bóng và công suất lắp đặt phù hợp.

Tại Trường Tiểu học Sơn Tây (Hà Nội) hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được đưa vào vận hành trong tháng 9/2026. Theo chia sẻ của bà Hà Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, so với cùng kỳ năm trước – thời điểm trường chưa lắp đặt hệ thống, chi phí tiền điện tháng 9 năm nay đã giảm khoảng 60%.

"Đây là tín hiệu tích cực đối với nhà trường, không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo điều kiện để giáo viên và học sinh nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả", bà Hà Thanh Hương chia sẻ.

Người tiêu dùng có thể tham khảo chi phí lắp đặt điện mặt trời.

Từ thực tế này, điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp hỗ trợ tiết giảm chi phí vận hành mà còn tạo điều kiện để các trường học đưa nội dung sử dụng năng lượng hiệu quả vào hoạt động giáo dục. Hình ảnh những tấm pin đón nắng trên mái trường cũng góp phần giúp học sinh tiếp cận trực quan hơn với năng lượng tái tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế tại mỗi công trình có thể khác nhau, tùy thuộc công suất lắp đặt, sản lượng điện tạo ra, thời gian sử dụng điện và các yếu tố vận hành. Vì vậy, kết quả tại một trường học cần được xem là trường hợp thực tế tham khảo, không phải mức tiết kiệm mặc định cho mọi khách hàng.

Nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thủ đô, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chú trọng cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu quy định và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế. Trọng tâm là giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đúng bản chất của mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời nắm rõ các yêu cầu về kỹ thuật, đấu nối và an toàn trong quá trình vận hành.

Theo khuyến nghị của EVNHANOI, khách hàng nên rà soát dữ liệu tiêu thụ điện trong khoảng 6–12 tháng, xác định tỷ lệ sử dụng điện vào ban ngày trước khi quyết định công suất lắp đặt. Việc khảo sát hiện trạng mái, đánh giá khả năng chịu tải, lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng và đơn vị thi công có kinh nghiệm là những yếu tố quan trọng để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, lâu dài.

Đối với những công trình có nhu cầu sử dụng điện vào buổi tối hoặc ngoài thời gian có nắng, khách hàng có thể cân nhắc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Tuy nhiên, giải pháp này làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, do đó cần được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả kinh tế của từng công trình.

Đáng chú ý, Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, trong đó mở rộng cơ chế bán sản lượng điện dư từ điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lên lưới điện với tỷ lệ tối đa 50% theo quy định. Cơ chế này tạo thêm dư địa để khách hàng cân nhắc phương án đầu tư, song việc ưu tiên sử dụng điện tại chỗ vẫn là yếu tố quan trọng nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống.