Xe máy điện Honda UC3 giảm sốc, thấp hơn cả niêm yết tới 24 triệu đồng, đi 120km/lần sạc sản xuất ở Việt Nam

Xe ga 125cc giá 105 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đắt ngang Honda SH có bán ở Việt Nam GĐXH - Xe ga 125cc lập tức đã thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu nhờ sự pha trộn độc đáo giữa âm hưởng hoài cổ và ngôn ngữ tạo hình sắc nét.

Xe máy điện Honda UC3 giảm sốc

Honda UC3 - mẫu xe máy điện thứ hai của Honda chính thức lắp ráp tại Việt Nam





Trên Tạp chí Thời trang vàng, theo khảo sát tại các đại lý trong tháng 11/2026, Honda UC3 hiện vẫn đang được áp dụng chương trình ưu đãi về giá. Thậm chí, một số đại lý còn chào bán mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá niêm yết của Honda, tùy theo chính sách kinh doanh và chương trình khuyến mại tại từng thời điểm.

Như vậy, mức giá thực tế của Honda UC3 hiện thấp hơn khoảng 22 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Đây là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc xe máy điện đô thị ngày càng cạnh tranh.

Bảng giá xe máy điện Honda UC3

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá kích cầu (VND) Giá tại đại lý (VND) Đặc biệt 79.920.000 57.920.000 55.500.000 Tiêu chuẩn 78.545.455 56.545.455 54.000.000





Xe máy điện Honda UC3 có gì?

Sở hữu thiết kế sang trọng mang phong cách maxi-scooter, Honda UC3 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn thể hiện được phong cách cá nhân. Hiện xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh và đen.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, Honda UC3 còn được trang bị nhiều công nghệ và tiện ích hiện đại.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, Honda UC3 còn được trang bị nhiều công nghệ và tiện ích hiện đại. Nổi bật trong số đó là màn hình TFT toàn phần tích hợp hệ thống Honda RoadSync Duo, hỗ trợ các tính năng như điều hướng và nhận cuộc gọi. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 26 lít dưới yên, mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Honda UC3 được trang bị động cơ điện có công suất 6,0 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Xe cung cấp ba chế độ lái khác nhau, đồng thời tích hợp chế độ lùi giúp người dùng dễ dàng xoay trở và di chuyển trong những không gian hẹp.

Đáng chú ý, UC3 sử dụng pin LFP, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 120 km sau mỗi lần sạc. Cổng sạc được bố trí trực tiếp trên xe, giúp quá trình nạp năng lượng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Chỉ sau gần 3 tháng mở bán xe nhập khẩu từ Thái Lan, Honda UC3 đã chuyển sang lắp ráp trong nước.

Honda Việt Nam đã bắt đầu phân phối mẫu xe máy điện UC3 lắp ráp trong nước từ ngày 9/10. Những chiếc xe đầu tiên hiện đã xuất hiện tại các đại lý, thay thế dần nguồn cung nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan trước đó.Xem xe máy

Honda UC3 được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đây là mẫu xe máy điện thứ hai của Honda được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, sau Icon e:.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.