Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm mạnh còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 139,5 triệu đồng/lượng bán ra theo đà rơi thẳng đứng của thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng quay đầu giảm mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/11), vào lúc 11h30', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 135,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn SJC hiện cao hơn vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng.

Đến 10h47', giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được điều chỉnh về mức 134,8-138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng nay hạ 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức niêm yết ở cuối phiên hôm trước, về mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 12/11 hồi phục, tiến sát 4.000 USD/ounce

Lúc 8h31 ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco tăng 6,4 USD/ounce, tương đương 0,16%, lên 3.993,2 USD/ounce sau khi có lúc lùi về 3.968 USD/ounce.

Biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng có thời điểm lên 4.068 USD/ounce, sau đó giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Từ đáy 3.968 USD/ounce, giá vàng đã hồi hơn 25 USD/ounce tính đến 8h31.

Lúc 20h ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.035 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce, tương đương tăng 0,02%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.042 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,9%, tương ứng 300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 10/11.