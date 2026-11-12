Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD tăng mạnh, cân nhắc khi mua Đô la Mỹ lúc này?

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 139,5 triệu đồng/lượng bán ra theo đà rơi thẳng đứng của thế giới.

Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán lên 141,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đứng giá, duy trì mức bán ra 140,8 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,68%, hiện ở mức 102,91 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng yên Nhật Bản, đồng USD tăng 0,69%, lên mức 159,84 yên. Đồng EUR giảm 0,65%, xuống còn 1,11 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,50%, xuống còn 1,33 USD, duy trì gần mức thấp nhất trong hai tuần. Trong khi đó, so với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,93%, lên mức 0,833 franc/USD, Đồng đô la Australia giảm 0,23% so với đồng USD, xuống còn 0,685 USD. Còn so với đồng krone Na Uy, đồng USD tăng 0,61%lên mức 9,55 krone...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 102,91 điểm. USD ngân hàng tăng mạnh. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhờ kỳ vọng Fed nâng lãi suất ngày càng gia tăng sau khi CPI tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo tháng thứ ba liên tiếp. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên 87%, so với khoảng 70% cách đây một tháng. Những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed cũng củng cố kỳ vọng này. Goldman Sachs và Deutsche Bank đều điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong các tháng tới.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 12/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 11 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.611 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.841 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 12/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 12/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 12/11/2026.

Tỷ giá USD đồng loạt tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,440-25,850 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.415-25.860 đồng/USD, đã tăng 26 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,480-25,860 đồng/USD, đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 12/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h17 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.756 đồng và bán ra là 25.856 đồng. và bán ra là .

Tỷ giá EUR hôm nay 12/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,735.66-29,198.99 đồng/EUR, đã giảm 158 đồng chiều mua vào và giảm 166 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.929-29.239 đồng/EUR, đã giảm 152 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,920-29,316 đồng/EUR, đã giảm 146 đồng chiều mua vào và giảm 154 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 154.76-165.42 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 155,74-165,74 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.27-166.07 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Cân nhắc khi mua USD lúc này?

Ngày 12/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tăng mạnh sau nhịp phục hồi ngày hôm qua. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng cũng bật tăng theo, tuy nhiên thị trường tự do vẫn ghi nhận chững giá.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: Đồng Đô la Mỹ phục hồi, người mua USD cần lưu ý những gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 11/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.