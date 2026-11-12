Cuối năm 2026, nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt giảm giá tiền tỷ

Nhà riêng, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt hạ giá bán cả tỷ đồng

Sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024, tuy nhiên giá nhà vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm 2025. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², xây mới, ở Hoàng Mai hay Thanh Xuân hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp."

Nếu như tại thời điểm tháng 10, tháng 11 năm 2025, sau thời điểm sáp nhập các đơn vị hành chính, trên các sàn giao dịch bất động sản, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ với mức giá rất cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 30 - 35m2, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.

Thế nhưng, bước sang thời điểm tháng 10, tháng 11 năm 2026, thị trường bất động sản lại có diễn biến ngược lại.

Khảo sát tại thời điểm đầu tháng 11 năm 2026, giá nhà riêng, đặc biệt phân khúc nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt, lượng thông tin rao bán vẫn khá sôi nổi. Tuy nhiên đi kèm với các mẩu tin rao bán, luôn có cụm từ đi kèm "hạ sâu 1 tỷ", "hạ sâu 1,5 tỷ" ...

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng nằm trên mặt ngõ rộng 3m, thiết kế 3 tầng, rộng 52m2 tại đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Đình hiện đang được chủ nhà hạ giá sâu 1,5 tỷ đồng, giá rao bán 11,5 tỷ đồng, tương đương 221,15 triệu đồng/m2, môi giới Trần Tuấn Anh cho biết.

Môi giới Tạ Như Thế đang rao bán căn nhà riêng rộng 45,2m2, thiết kế 6 tầng, tại phố Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt đang được "hạ giá 1 tỷ" xuống còn 20 tỷ đồng, tương đương 442,48 triệu đồng/m2.

Như vậy, tại thời điểm cuối năm 2026, giá nhà, đặc biệt những căn nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, đang có giá dao động phổ biến từ 180-400 triệu đồng/m2, giảm khá sâu so với cùng thời điểm năm 2025.

Địa giới hành chính các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt

Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 địa giới hành chính của thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh, sau sáp nhập, 3 phường mới được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ là:

1. Phường Thanh Xuân

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

2. Phường Khương Đình

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

3. Phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

'Hạ 6 tỷ đồng': Nhà riêng, nhà riêng trong ngõ tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa giảm giá bán GĐXH - Những ngày gần đây, các thông tin rao bán nhà riêng, nhà trong ngõ tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô vẫn được rao bán khá rầm rộ, tuy nhiên đi kèm với những thông tin rao bán là những dòng ghi chú giảm giá, giảm giá sâu thu hút nhiều người quan tâm.