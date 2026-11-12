Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Tư ngày 11/11/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 - Ảnh 2.Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott trị giá hơn 45 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 45 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 12/11/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 12/11/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/11/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 12/11/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O


500.000

Giả Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có tới 2 người may mắn cùng trúng giải Jackpot

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/11/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (24/10) đã có một người trúng Vietlott gần 200 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55.

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