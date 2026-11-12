Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/11/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 11 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần khóm Thạnh Điền, phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Bến Cát phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu đô thị Happy Home, Phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/11/2026 đến 13:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư Nam Bắc, Khu đô thị Hoàng Tâm phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, một phần đường Nguyễn Công Trứ, đường 19 tháng 5 phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 12:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khóm Lung Dừa Phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 15:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường đường Hải Thượng Lãn Ông, Bệnh Viện đa Khoa Cà Mau, Bệnh Viện Mắt Cà Mau, Bệnh Viện Lao Phổi Cà Mau phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng một phần đường Phạm Ngọc Thạch, và một phần đường Danh Thị Tươi, RaDa Sân Bay, Sở Công Thương, HHĐND Tỉnh Trung Tâm Viễn Thông Phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hố Gùi xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, ấp Cái Nai, ấp 6, xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/11/2026 đến 16:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tam Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/11/2026 đến 10:30:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới B xã Đất Mới

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/11/2026 đến 15:00:00 ngày 16/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp Trảng Cò, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trảng Cò, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Tuổi Trẻ xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp 15, 16, 17 xã Khánh Lâm tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 01, 05, 06 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một ấp 01 xã Nguyễn Phích, một phần ấp 07, 08, 09, 10 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Xã Trần Phán tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 05:35:00 ngày 12/11/2026 đến 07:35:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 13:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện xã Thanh Tùng, một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 13:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đầm Dơi, Tân Thuận, Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 13:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Văn Sỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đầm Dơi, Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện xã Thanh Tùng, một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đầm Dơi, Tân Thuận, Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 18:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/11/2026 đến 16:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần , Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 6 xã Tân Lộc , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 13:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp kinh 5, ấp Nhà Máy xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát , Xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Nhà Máy A, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Bình, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Thới Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3,5 ấp Tân Lộc Đông xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/11/2026 đến 11:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Chèo xã Nguyễn Việt Khái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cống Đá , Quảng Phú, Thứ Vải B, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Đình, Ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Cám, Cái Nước Biển, Tân Phong xã Phú Tân , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành Mới xã Nguyễn Việt Khá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xưởng Tiện, ấp Nhưng Miên, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dinh Củ, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện