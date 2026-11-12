Bộ Tài chính: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, làm sạch mã số thuế

Thứ năm, 10:50 12/11/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 và xóa tiền chậm nộp, giảm mức phạt.

Bộ Tài chính: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, làm sạch nhanh mã số thuế - Ảnh 1.

Để “làm sạch” nhanh mã số thuế, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); giảm mức phạt và chưa tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh, giúp người nộp thuế có cơ hội hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và có điều kiện tái khởi nghiệp.

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