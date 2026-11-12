Bộ Tài chính: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, làm sạch mã số thuế

Để “làm sạch” nhanh mã số thuế, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); giảm mức phạt và chưa tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh, giúp người nộp thuế có cơ hội hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và có điều kiện tái khởi nghiệp.