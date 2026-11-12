Bộ Tài chính: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, làm sạch mã số thuế
GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 và xóa tiền chậm nộp, giảm mức phạt.
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