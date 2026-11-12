Xe ga động cơ 175cc đối thủ Honda SH sở hữu màn hình TFT, ABS hai kênh, cốp rộng 33 lít giá hấp dẫn?

Xe ga 125cc giá 105 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đắt ngang Honda SH có bán ở Việt Nam GĐXH - Xe ga 125cc lập tức đã thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu nhờ sự pha trộn độc đáo giữa âm hưởng hoài cổ và ngôn ngữ tạo hình sắc nét.

Xe ga SYM động cơ 175cc sở hữu màn hình TFT, ABS hai kênh, cốp rộng 33 lít xứng danh đối thủ Honda SH

Theo Tạp chí công nghệ Techz, SYM chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga bánh lớn HD 200 tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe HD với diện mạo hoàn toàn mới, động cơ 175 cc cùng danh sách trang bị công nghệ đáng chú ý.

SYM HD 200

Ở phiên bản mới, SYM HD 200 sở hữu thiết kế hiện đại với những đường nét góc cạnh ở phần đầu xe, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED có đồ họa đặc trưng. Yếm trước tạo hình chữ V bao quanh cụm đèn pha, trong khi hai tấm chắn tay tích hợp giúp tăng khả năng bảo vệ người lái và tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể. Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế theo phong cách riêng, mang đến vẻ ngoài liền mạch và hiện đại hơn.

HD 200 sử dụng bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch,

Là mẫu xe tay ga bánh lớn, HD 200 sử dụng bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, hướng đến khả năng vận hành ổn định nhưng vẫn linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị. Chiều cao yên xe ở mức 795 mm, chiều dài tổng thể 2.040 mm, phù hợp với định hướng sử dụng hàng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho SYM HD 200 là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 175 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 16,7 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 16 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Cung cấp sức mạnh cho SYM HD 200 là động cơ xi-lanh đơn

Đáng chú ý, SYM áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm ma sát nội bộ và cải thiện hiệu suất động cơ, bao gồm piston phủ molybdenum disulfide (MoS₂), xéc-măng có lực căng thấp và các ổ đỡ ma sát thấp. Bộ điều nhiệt tích hợp giúp động cơ nhanh chóng đạt nhiệt độ vận hành tối ưu, đặc biệt hữu ích khi xe thường xuyên di chuyển trên những quãng đường ngắn. Hệ thống truyền động CVT cũng được tối ưu khả năng làm mát nhằm hạn chế tổn hao và duy trì hiệu suất hoạt động.

Về khung gầm, xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 260 mm và đĩa sau 220 mm. Điểm đáng chú ý là HD 200 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và kiểm soát lực kéo TCS, những công nghệ góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành. Ngoài ra, xe còn có công tắc an toàn tại chân chống bên, ngăn động cơ khởi động khi chân chống chưa được gạt lên.

Về khung gầm, xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và hai giảm xóc phía sau.

Ở khía cạnh công nghệ, SYM HD 200 sở hữu màn hình TFT màu 5 inch với ba giao diện hiển thị thông tin, khả năng tự động điều chỉnh độ sáng và chế độ ngày/đêm. Thông qua ứng dụng SYM+, người dùng có thể hiển thị hướng dẫn dẫn đường Google Maps trên màn hình, đồng thời nhận thông báo cuộc gọi đến và tin nhắn.

Một trang bị đáng chú ý khác là camera ghi hình phía trước được tích hợp trong danh sách trang bị tiêu chuẩn. Camera hỗ trợ chế độ ghi hình khẩn cấp khi xảy ra va chạm, giúp bảo vệ dữ liệu video quan trọng khỏi bị ghi đè tự động. Nhờ kết nối Wi-Fi tích hợp, người dùng có thể truyền dữ liệu và xem lại video trực tiếp trên điện thoại thông minh.

SYM còn chú trọng đến tính tiện dụng và khả năng bảo vệ người lái.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, SYM còn chú trọng đến tính tiện dụng và khả năng bảo vệ người lái. HD 200 được trang bị kính chắn gió cao, tấm chắn bổ sung phía trước cụm đồng hồ và các tấm bảo vệ tay. Tay nắm sưởi có hai mức nhiệt 40 độ C và 50 độ C, hỗ trợ người lái trong điều kiện thời tiết lạnh. Hệ thống khóa thông minh Keyless cũng được trang bị, cho phép khởi động và sử dụng xe mà không cần chìa khóa cơ truyền thống.

Khả năng lưu trữ và sạc thiết bị điện tử cũng được quan tâm với cốp dưới yên dung tích 33 lít, hai cổng sạc USB gồm USB 3.0 và Type-C. Bình nhiên liệu dung tích 8,2 lít có nắp tiếp nhiên liệu bố trí ở phía trước, giúp người dùng không cần mở yên khi đổ xăng. Xe cũng hỗ trợ lắp thêm thùng chứa đồ phía sau để tăng khả năng chuyên chở.

Bên cạnh HD 200 sử dụng động cơ 175 cc, SYM còn giới thiệu phiên bản HD 125 với động cơ 125 cc làm mát bằng dung dịch, công suất tối đa 13 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Hai phiên bản chia sẻ chung thiết kế và định hướng trang bị, chủ yếu khác biệt ở dung tích và thông số động cơ.

Với thiết kế bánh lớn, động cơ làm mát bằng dung dịch, hệ thống ABS 2 kênh, TCS cùng loạt tiện ích như màn hình TFT, camera ghi hình, khóa Keyless và tay nắm sưởi, SYM HD 200 được định vị là mẫu xe tay ga đô thị có cấu hình trang bị tương đối toàn diện. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các mẫu xe tay ga cao cấp của Nhật Bản hay Ý thì SYM HD 200 dự kiến sẽ có mức giá hấp dẫn hơn.

Giá xe ga SYM HD 200 liệu có hấp dẫn để cạnh tranh cùng Honda SH, SH Mode?

Theo Tạp chí KInh doanh chứng khoán Việt Nam, xét về khả năng cạnh tranh, mẫu xe có thể thu hút sự quan tâm của những khách hàng đang tìm kiếm xe tay ga bánh lớn, động cơ mạnh và nhiều công nghệ hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp với Honda SH hay SH Mode cần xét đến dung tích động cơ, cấu hình trang bị, giá bán và đặc điểm sử dụng của từng mẫu xe.

Đặc biệt, SYM hiện chưa công bố giá bán chính thức của HD 200 tại các thị trường được đề cập trong nguồn thông tin. Do đó, chưa thể khẳng định mẫu xe có giá thấp hơn Honda SH hoặc những đối thủ khác.

Bên cạnh đó, cũng chưa có thông tin chính thức về kế hoạch phân phối SYM HD 200 tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



