Giá xe Toyota giảm sốc: Toyota Vios chỉ từ 350 triệu đồng, Toyota Yaris Cross rẻ hiếm thấy

Giá xe Toyota giảm sốc

Toyota Vios số sàn đời 2026 đang được đại lý giảm giá hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Đại lý





Theo Toyota Việt Nam công bố, Veloz Cross, Avanza Premio, Vios và Yaris Cross được Toyota Việt Nam giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, bên cạnh ưu đãi các dòng xe thuần xăng, áp dụng trong tháng 11.

Mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ được Toyota áp dụng cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, đi kèm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, tương ứng giảm 65-75 triệu đồng.

Với mẫu sedan cỡ B Vios, người mua trong tháng này nhận mức giảm 46-54 triệu đồng tùy phiên bản. Mức ưu đãi trên là con số không nhỏ đối với người tiêu dùng trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại.

Ngoài ra, theo ghi nhận tại một số đại lý khu vực Hà Nội trên Tạp chí công nghệ Techz, Toyota Vios bản số sàn (E-MT) đang được chào bán từ 350 triệu đồng đối với xe có số VIN 2026. So với giá niêm yết 458 triệu đồng, mức giảm này lên tới 108 triệu đồng.

Nếu tính cả các khoản thuế, phí bắt buộc, giá lăn bánh Toyota Vios số sàn tại các tỉnh vào khoảng 410 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá niêm yết của xe khoảng 48 triệu đồng.

Điều này sẽ giúp Toyota Vios làm khó đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Honda City trong thời gian tới. Sau ưu đãi, Toyota thậm chí còn rẻ hơn một số dòng xe cỡ A như Kia Moring hay Hyundai Grand i10. Mức giảm ở Yaris Cross HEV và bản thuần xăng lần lượt 74 triệu và 50 triệu đồng.

Với Innova Cross, hãng Nhật đưa ra hai ưu đãi để người dùng lựa chọn. Gói 1, hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm vật chất. Lựa chọn thứ hai, người dùng sẽ được mua trả góp với lãi suất cố định 0% trong 6 tháng đầu hoặc 5,4% một năm (cố định 6 tháng đầu) và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Các phiên bản Toyota Innova Cross được TMV áp dụng chính sách ưu đãi tương tự, với mức giảm tương ứng 45 - 60 triệu đồng. Ảnh: Toyota

Với Corolla Cross, hãng áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản, tương đương mức giảm 41-43,5 triệu đồng. Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi lãi suất 2 năm đầu cho Veloz Cross và Avanza Premio. Các mẫu Vios, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross, Camry và Alphard sẽ nhận ưu đãi lãi suất từ 7,75% trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định 6 tháng tiếp theo.

Bảng giá xe Toyota

Giá xe Toyota giảm sốc, cơ hội hiếm cho người mua

Các chuyên gia cho biết, việc Toyota đẩy mạnh ưu đãi tháng này cho thấy chiến lược theo đuổi dòng xe hybrid, coi đây là giải pháp phù hợp thị trường Việt Nam.

Để có được sự tín nhiệm vững chắc và lâu dài, các dòng xe gầm cao của Toyota không chỉ dựa vào những giá trị đã được khẳng định qua hàng thập kỷ như độ bền và hậu mãi, mà còn ở những thay đổi thiết thực, giải quyết đúng băn khoăn của người mua, như việc bổ sung phiên bản hybrid cho nhiều mẫu xe.