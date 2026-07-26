Lưu ý khi treo hoành phi câu đối trên ban thờ tổ tiên, nhiều gia đình đang làm sai

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ và những sai lầm nhiều gia đình gặp phải GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, việc bố trí ánh sáng hài hòa sẽ góp phần tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh và cân bằng năng lượng cho khu vực thờ cúng.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong văn hóa thờ cúng của người Việt, hoành phi câu đối là vật phẩm quen thuộc tại từ đường, nhà thờ họ và nhiều gia đình. Hoành phi câu đối góp phần tạo điểm nhấn, tăng sự trang nghiêm, cân đối và sự ấm cúng cho không gian thờ cúng.

Ngoài ra, những dòng chữ ở trên hoành phi và câu đối thường là những chữ thể hiện đạo lý, lòng biết ơn tổ tiên, gia phong. Những dòng chữ ấy cũng nhắc nhở con cháu biết gìn giữ truyền thống hiếu học, sống nhân nghĩa và hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Cách treo hoành phi, câu đối đúng vị trí

Theo các chuyên gia phong thủy, hoành phi nên được treo ở vị trí trung tâm, phía trên cùng của ban thờ và ngay chính giữa gian thờ. Đôi câu đôi cần đặt cân xứng ở hai bên, thấp hơn hoành phi. Tùy thiết kế không gian, câu đối có thể treo trên tường hoặc gắn vào hai cột của gian thờ.

Nhiều gia đình còn treo hoành phi hơi nghiêng về phía trước để người đứng phía dưới dễ quan sát. Điều quan trọng khi lắp đặt cần phải đảm bảo an toàn, chắc chắn và phù hợp với kiến trúc của không gian thờ. Sau khi lắp đặt, gia chủ cần hạn chế di chuyển hoành phi câu đối để giữ sự ổn định, trang nghiêm không gian phòng thờ.

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Nên chọn hoành phi, câu đối bằng chất liệu gỗ hay bằng đồng?

Trên thị trường hiện nay, hoành phi cân đối được làm từ hai chất liệu phổ biến là gỗ và đồng. Hoành phi câu đối bằng gỗ mang vẻ đẹp truyền thống, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Gia chủ nên chọn sản phẩm được chế tác từ gỗ chất lượng, xử lý kỹ để hạn chế bị cong vênh, nứt nẻ, mối mọt trong quá trình sử dụng.

Ưu điểm của hoành phi, câu đối làm bằng đồng sẽ có độ bền cao, ít chịu tác động của thời tiết và dễ bảo quản. Bề mặt đồng được chạm khắc hoa văn sắc nét, đa dạng phù hợp với nhiều không gian thờ cúng khác nhau.

Theo chuyên gia, việc chọn chất liệu hoành phi câu đối như nào tùy theo điều kiện và sở thích của từng gia chủ. Điều cần lưu ý là dù làm từ chất liệu nào, điều quan trọng là sản phẩm hoành phi câu đối cần được chế tác chắc chắn, có kích thước phù hợp và được bố trí đúng vị trí để bảo đảm sự hài hòa, trang nghiêm cho không gian thờ tự.

Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyên khi chọn nội dung ghi trên hoành phi, câu đối cũng cần chú ý. Những nội dung ghi ở trên hoành phi và câu đối cần phù hợp với mục đích thờ tự. Mỗi không gian như bàn thờ gia tiên, nhà thờ họ, đình, chùa hay từ đường đều có những câu chữ mang ý nghĩa riêng. Trước khi treo, gia chủ có thể tham khảo các chuyên gia phong thủy hoặc những người am hiểu Hán Nôm.

Với những nhà có diện tích nhỏ hoặc đặt ban thờ ở trong phòng khách muốn treo hoành phi và câu đối cần chọn kích thước cân đối với ban thờ để tạo sự hài hòa, tránh cảm giác nặng nề hoặc chật chội. Căn hộ chung cư, gia chủ ưu tiên những mẫu thiết kế đơn giản, ít chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp với tổng thể nội thất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.