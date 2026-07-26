Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới từ 27/7 – 2/8/2026 khởi sự hanh thông, đón lộc bình an

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Lưu ý khi treo hoành phi câu đối trên ban thờ tổ tiên, nhiều gia đình đang làm sai GĐXH – Treo hoành phi câu đối đúng cách trên ban thờ tổ tiên là rất quan trọng. Dù vậy, không phải gia đình nào cũng biết cách treo đúng vị trí, phù hợp với không gian phòng thờ.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 27/07/2026

Âm lịch: 14/06/2026 tức ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày:

Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt. Tuy nhiên, trong ngày lại có Sao Hung Tú nên làm bất cứ việc gì cũng không hợp. Khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng…

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/7 là hướng Nam và hướng Tây đem lại may mắn và tài lộc.

Theo chuyên gia, mọi người nên lưu ý đến Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các công việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 28/07/2026

Âm lịch: 15/06/2026 tức ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ tốt trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên can địa chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Theo chuyên gia, trong ngày 28/7 nên chọn hướng xuất hành Đông Nam và Tây Bắc là hai hướng mang lại may mắn và tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Vào ngày này thực hiện mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 29/07/2026

Âm lịch: 16/06/2026 tức ngày Giáp Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên can địa chi của ngày là Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Ngày 29/6/2026 nên xuất hành Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Đông Nam sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.

Ngoài ra, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, nhất là khi phải di chuyển xa để mọi việc thuận lợi: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi…

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 30/07/2026

Âm lịch: 17/06/2026 tức ngày Ất Tị, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Các giờ tốt trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên can địa chi của ngày là Ất Tỵ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt. Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Ngày 30/7 nên xuất hành Hướng Tây Bắc gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Đông Nam sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.

Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để thực hiện việc thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu Cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 31/07/2026

Âm lịch: 18/06/2026 tức ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can địa chi của ngày là Bính Ngọ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Ngày 31/7 nên xuất hành Hướng Tây Nam gặp Hỷ thần sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Đông sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. Cùng với đó, lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 1/08/2026

Âm lịch: 19/06/2026 tức ngày Đinh Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Các giờ tốt trong ngày, giờ đẹp ngày này là: Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ; Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang; Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh.

Thiên can địa chi của ngày là Đinh Mùi; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt. Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Chuyên gia phong thủy khuyên, ngày 01/08 nên xuất hành Hướng Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Đông sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.

Các giờ xuất hành Lý Thuần Phong tốt: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo. Bởi vậy, nếu có thực hiện các công việc trọng đại, mọi người nên lựa chọn sang ngày khác.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật 2/08/2026

Âm lịch: 20/06/2026 tức ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Các giờ tốt (Hoàng đạo) trong ngày, giờ đẹp ngày 2/8 là: Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long; Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường; Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ; Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang; Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường.

Thiên can địa chi của ngày là Mậu Thân; tức Can sinh Chi (Thổ, Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo chuyên gia, giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát). Đồng thời, nên xuất hành Hướng Đông Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Bắc sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ và những sai lầm nhiều gia đình gặp phải GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, việc bố trí ánh sáng hài hòa sẽ góp phần tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh và cân bằng năng lượng cho khu vực thờ cúng.