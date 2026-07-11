Cựu người mẫu Việt nổi tiếng từng gây xôn xao về nghề dọn vệ sinh, ở nhà sang bên Mỹ

Thứ bảy, 19:00 11/07/2026 | Không gian sống
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Hiện tại vợ chồng cô đang sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng tại tiểu bang Tennessee. Qua hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ có thể thấy, khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư.

Trang Trần kể chuyện từng khó chịu khi sống cùng mẹ chồng, ở nhà sang bên Mỹ - Ảnh 1.

Trang Trần (tên thật Trần Thị Trang, sinh năm 1985 tại Hà Nội), hay còn gọi được biết đến với biệt danh Trang Khàn. Cô là cựu người mẫu, diễn viên nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, mạnh mẽ và nhiều scandal. Cô hoạt động trong giới giải trí từ năm 21 tuổi, tham gia phim Hương Ga . Năm 2023, cô dừng hoạt động showbiz để sang Mỹ định cư cùng chồng con.

Trang Trần từng khiến cộng đồng xôn xao khi livestream chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ sau 2 năm định cư. Trong clip, Trang Trần khuyên những người có ý định qua Mỹ sống thì nên học lái xe, học xăm lông mày, xăm môi vì đó là hai vấn đề thiết yếu để có thể sinh tồn trên đất khách quê người.

Trang Trần kể chuyện từng khó chịu khi sống cùng mẹ chồng, ở nhà sang bên Mỹ - Ảnh 3.

Nữ người mẫu Việt nổi tiếng không ngại ngần chia sẻ hình ảnh mình khi làm nghề dọn vệ sinh.

Trang Trần kể chuyện từng khó chịu khi sống cùng mẹ chồng, ở nhà sang bên Mỹ - Ảnh 4.

Cô cho biết: "Tôi đi cọ toilet chứ có làm gì đâu. Cho nên mọi người học làm nail, làm lông mày thì kiếm được nhiều tiền. Các chị nên học thêm nấu ăn, làm bánh sẽ kiếm được thêm". "Đừng nghĩ tôi cọ toilet thì cuộc sống vất vả. Nghề gì cũng được, cọ toilet cũng được miễn kiếm được tiền. Đừng cà khịa, khích bác tôi". Nữ người mẫu thẳng thắn chia sẻ.

Trang Trần khó chịu khi sống cùng mẹ chồng, ở nhà có 5 giúp việc giờ sang Mỹ bị chê bừa bộn - Ảnh 13.

Tại Mỹ, Trang Trần sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng tại tiểu bang Tennessee. Qua hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ có thể thấy, khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư.


Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 2.

Cơ ngơi gồm 2 tầng, có sân vườn và gara dành cho xe ô tô. Căn hộ nằm ở khu dân cư, nhiều ngôi nhà có cùng thiết kế, trông sang trọng. Không gian bên trong được bày trí đơn giản, ấm cúng.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 3.

Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 5.

Trước khi đón Trang Trần sang sống, chồng cô đã trồng nhiều cây xanh xung quanh.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 7.

Không chỉ trồng cây, nhiều loại hoa cũng được chồng Trang Trần lựa chọn để điểm xuyết cho khuôn viên trước mặt ngôi nhà.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 8.

Những mầm xanh nảy mầm.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 9.

Gốc hoa ven tường lên rất đẹp.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 10.

Những cây lớn cũng được doanh nhân Louis Trần mua về trồng lấy bóng mát và làm đẹp cảnh quan.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 11.

Trong nhà, dù sang Mỹ, gia đình Trang Trần vẫn giữ những thói quen tín ngưỡng khi còn ở Việt Nam. Nơi thờ cúng Phật trong nhà doanh nhân Louis Trần đơn giản mà trang nghiêm.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 12.

Đồ vật trong nhà đơn giản nhưng trang nhã.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 13.

Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng giúp góc phòng trở nên huyền ảo hơn.


Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 15.

Bên dưới bàn thờ là tủ decor.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 16.

Khu vực bàn ăn có view nhìn ra cửa sổ.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 17.

Phòng ngủ đơn giản, ấn tượng với những bức tranh đầu giường.

Không gian nhà của chồng Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 18.

Góc phòng được trang trí với hoa và cây xanh giúp không gian trở nên mềm mại, lãng mạn hơn.

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