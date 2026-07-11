Cựu người mẫu Việt nổi tiếng từng gây xôn xao về nghề dọn vệ sinh, ở nhà sang bên Mỹ
GĐXH - Hiện tại vợ chồng cô đang sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng tại tiểu bang Tennessee. Qua hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ có thể thấy, khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư.
Trang Trần từng khiến cộng đồng xôn xao khi livestream chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ sau 2 năm định cư. Trong clip, Trang Trần khuyên những người có ý định qua Mỹ sống thì nên học lái xe, học xăm lông mày, xăm môi vì đó là hai vấn đề thiết yếu để có thể sinh tồn trên đất khách quê người.
Cơ ngơi gồm 2 tầng, có sân vườn và gara dành cho xe ô tô. Căn hộ nằm ở khu dân cư, nhiều ngôi nhà có cùng thiết kế, trông sang trọng. Không gian bên trong được bày trí đơn giản, ấm cúng.
Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi.
Trước khi đón Trang Trần sang sống, chồng cô đã trồng nhiều cây xanh xung quanh.
Không chỉ trồng cây, nhiều loại hoa cũng được chồng Trang Trần lựa chọn để điểm xuyết cho khuôn viên trước mặt ngôi nhà.
Những mầm xanh nảy mầm.
Gốc hoa ven tường lên rất đẹp.
Những cây lớn cũng được doanh nhân Louis Trần mua về trồng lấy bóng mát và làm đẹp cảnh quan.
Đồ vật trong nhà đơn giản nhưng trang nhã.
Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng giúp góc phòng trở nên huyền ảo hơn.
Bên dưới bàn thờ là tủ decor.
Phòng ngủ đơn giản, ấn tượng với những bức tranh đầu giường.
Góc phòng được trang trí với hoa và cây xanh giúp không gian trở nên mềm mại, lãng mạn hơn.
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