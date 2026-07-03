Ban công chung cư: Trồng cây xanh kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phải
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, cách bài trí ban công có thể ảnh hưởng tới dòng sinh khí, tài lộc của không gian sống. Việc cây cảnh trồng ban công kiểu này vừa cản khí vừa khiến tài lộc tuột mất mà không ít người mắc phải.
Mở cửa sổ cả ngày vẫn ngột ngạt – lỗi phong thủy từ cây xanh ban công ít ngờ đến
Ban công chung cư là khu vực đón ánh sáng, giúp không khí lưu thông, nhưng nhiều nhà lại bịt kín với các tủ đồ, vật dụng cũ hay cây cối quá rậm… Điều này khiến cho nhiều gia đình gặp phải tình trạng nhà mở cửa sổ cả ngày mà vẫn có cảm giác ngột ngạt, bí bách.
Ngày nay, nhiều nhà dùng khoảng ban công để làm "khu vườn mini" đưa yếu tố thiên nhiên nhiều hơn vào không gian sống. Đặc biệt là với những không gian chật hẹp như nhà chung cư. Cây xanh giúp làm dịu không gian, giảm bức xạ nhiệt và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trồng cây xanh ở ban công là tốt nhưng điều đó không có nghĩa càng nhiều cây càng tốt. Không ít gia đình tận dụng toàn bộ ban công để xếp kín chậu cây. Hệ quả là ánh sáng bị che khuất, việc đi lại bất tiện và làm không khí lưu thông kém. Sai lầm này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tài lộc của các thành viên trong nhà mà không hay.
Những sai lầm khi đặt cây xanh ở ban công
Đặt cây cảnh có gai ở khu vực đón khí
Một trong điều cần lưu ý khi lựa chọn cây trồng ở ban công theo chuyên gia phong thủy là cần chịu hạn, chịu nhiệt tốt để phát triển trong điều kiện khắc nghiệt. Cũng chính vì vậy mà một số người thích trồng cây cảnh bát tiên, cây xương rồng… vì dễ chăm sóc, chịu hạn tốt.
Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, đây là những cây cảnh thường được cho là mang tính sát, không phù hợp đặt ở khu vực đón khí của căn hộ. Ở ban công không nên đặt vừa tạo cảm giác gai góc, thiếu hài hòa vừa tiềm ẩn sự mất an toàn, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.
Để tạo mảng xanh và giữ sự thông thoáng, không che mất luồng khí tốt, mọi người có thể lựa chọn các loại cây như: cây lan ý, trúc quân tử, kim tiền hoặc những loại cây lá mềm, kích thước vừa phải.
Cây trồng ở ban công tránh quá lớn, tán quá to
Để tạo bóng mát cho ban công, nhiều người chọn cây lớn, có tán rộng. Tuy vậy, những cây cảnh có kích thước quá lớn có thể che khuất ánh sáng, cản gió tự nhiên, đồng thời làm tăng tải trọng cho ban công.
Với những căn hộ chung cư ở cao tầng càng cần chú ý vì chậu cây lớn, có tán rộng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi gặp mưa bão, gió mạnh.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi lựa chọn cây trồng ở ban công ngoài việc chú ý đến mật độ cây, còn chú ý đến kích thước. Những cây chịu nắng tốt, nhỏ gọn, dễ chăm sóc sẽ phù hợp để tạo điểm nhấn cho căn hộ, vừa không ảnh hưởng đến khả năng đón gió và ánh sáng.
Khu vực ban công, nhất là ở những nhà chung cư cần thường xuyên dọn dẹp. Việc cắt bỏ lá úa, vệ sinh sàn, sắp xếp lại chậu cây và loại bỏ những vật dụng không còn sử dụng.
Ở góc độ phong thủy điều này làm cho cách dòng sinh khí lưu thông thuận lợi. Còn trên thực tế, một ban công sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng sẽ giúp căn hộ đón được nhiều ánh sáng, không khí tự nhiên hơn, mang lại cảm giác dễ chịu và góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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