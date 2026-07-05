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Người sống ngăn nắp thường có 3 thứ này trước cửa nhà

Chủ nhật, 19:00 05/07/2026 | Không gian sống
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng sự gọn gàng trong nhà chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Nhưng trên thực tế, các nghiên cứu về tâm lý môi trường cho thấy không gian sống có tác động đáng kể đến tâm trạng, khả năng tập trung và cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Trong đó, khu vực cửa ra vào thường là nơi bị bỏ quên dù đây chính là "điểm chạm" đầu tiên mỗi khi chúng ta bước ra khỏi nhà hoặc trở về sau một ngày làm việc.

Quan sát nhiều gia đình có lối sống ngăn nắp, dễ nhận thấy trước cửa nhà họ thường xuất hiện ba chi tiết khá đơn giản. Chúng không phải vật phẩm phong thủy đắt tiền, nhưng lại góp phần tạo nên một không gian sống dễ chịu và tích cực hơn.

Một tấm thảm cửa sạch sẽ

Người sống ngăn nắp có 3 thứ trước cửa nhà giúp cuộc sống dễ chịu hơn - Ảnh 1.

Tấm thảm trước cửa có thể là vật dụng nhỏ nhất nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh cho cả ngôi nhà. Bụi bẩn, đất cát và nước mưa từ giày dép thường được giữ lại ngay từ khu vực này thay vì mang vào phòng khách hay phòng ngủ. Điều đó giúp việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Quan trọng hơn, một tấm thảm sạch sẽ tạo cảm giác được chào đón mỗi khi trở về nhà. Ngược lại, một tấm thảm cũ kỹ, bám bẩn hoặc cong vênh dễ khiến khu vực lối vào trở nên nhếch nhác.

Nhiều chuyên gia cho rằng những thay đổi nhỏ ở khu vực cửa ra vào thường tạo động lực để mọi người duy trì sự ngăn nắp trong những không gian khác của ngôi nhà.

Một vài chậu cây xanh

Người sống ngăn nắp có 3 thứ trước cửa nhà giúp cuộc sống dễ chịu hơn - Ảnh 2.

Không phải ngẫu nhiên mà cây xanh luôn được ưu tiên trong thiết kế nhà ở hiện đại. Các nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tiếp xúc với màu xanh tự nhiên có thể giúp giảm căng thẳng tâm lý, tạo cảm giác thư giãn và cải thiện tâm trạng.

Bạn không cần những loại cây đắt tiền hay cầu kỳ. Một chậu trầu bà, lưỡi hổ, lan ý hoặc những loại cây lá xanh dễ chăm sóc cũng đủ để tạo điểm nhấn cho khu vực cửa nhà.

Khi bước ra ngoài vào buổi sáng hoặc trở về sau giờ làm việc, hình ảnh cây xanh tươi tốt thường mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với một khoảng tường trống hoặc góc nhà bừa bộn.

Việc chăm sóc cây cối cũng giúp nhiều người hình thành thói quen quan tâm đến môi trường sống của mình hơn, từ đó duy trì nếp sinh hoạt ngăn nắp và khoa học.

Một nguồn ánh sáng dễ chịu

Người sống ngăn nắp có 3 thứ trước cửa nhà giúp cuộc sống dễ chịu hơn - Ảnh 3.

Ánh sáng là yếu tố thường bị đánh giá thấp trong việc tạo cảm giác thoải mái cho ngôi nhà. Một khu vực cửa ra vào đủ sáng không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mang lại cảm giác an toàn và thân thiện, đặc biệt vào buổi tối.

Nhiều gia đình hiện nay lựa chọn đèn cảm biến chuyển động hoặc đèn ánh sáng vàng ấm để chiếu sáng khu vực cửa. Những thiết bị này vừa tiết kiệm điện vừa tạo cảm giác dễ chịu khi trở về nhà sau một ngày dài.

Ngược lại, lối vào tối tăm hoặc thiếu ánh sáng thường khiến không gian trở nên nặng nề và thiếu sức sống.

Điều tạo nên "vận may" đôi khi chỉ là một ngôi nhà được chăm sóc

Người sống ngăn nắp có 3 thứ trước cửa nhà giúp cuộc sống dễ chịu hơn - Ảnh 4.

Người xưa thường gắn cửa nhà với khái niệm đón sinh khí hay giữ tài lộc. Dưới góc nhìn hiện đại, điều đó có thể được hiểu đơn giản hơn. Một tấm thảm sạch giúp duy trì vệ sinh. Một chậu cây xanh giúp không gian sống sinh động hơn. Một chiếc đèn đủ sáng mang lại cảm giác an toàn và thư thái.

Những chi tiết nhỏ ấy không trực tiếp làm thu nhập tăng lên hay khiến tiền bạc tự tìm đến. Nhưng chúng góp phần tạo ra một môi trường sống tích cực hơn, giúp con người cảm thấy thoải mái, có động lực chăm sóc bản thân và gia đình.

Người sống ngăn nắp có 3 thứ trước cửa nhà giúp cuộc sống dễ chịu hơn - Ảnh 5.'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà Nội

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