Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

Buổi họp lớp 10 năm và hành động gây tranh cãi

Mới đây, Tiểu Duy, một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, nhận lời mời tham dự họp lớp sau 10 năm tốt nghiệp.

Dù lịch trình công việc dày đặc, anh vẫn cố thu xếp về lại thành phố gắn bó suốt tuổi trẻ.

Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng gần trường. 18 người bạn tụ họp, tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn chuyện cũ. Lớp trưởng hào phóng gọi hàng loạt món ngon để chiêu đãi.

Bữa tiệc kéo dài gần 3 tiếng. Trên bàn vẫn còn nhiều món ăn thừa, thậm chí có đĩa chưa ai chạm đũa. Lúc này, Tiểu Duy bất ngờ nói với nhân viên: "Phiền bạn gói giúp tôi mấy món còn lại."

Không khí lập tức chùng xuống. Một người bạn trêu nửa đùa nửa thật: "Tiểu Duy, giờ đi họp lớp mà còn xin đồ ăn thừa à? Khó khăn lắm sao?"

Tiếng xì xào vang lên khắp bàn:

"Chắc cậu ấy sống không tốt."

"Xấu hổ thật, đi họp lớp mà làm vậy..."

Buổi họp lớp hôm ấy, anh đã để lại một bài học thấm thía: "Giàu sang không phải để khoe khoang, mà để trao đi điều tốt đẹp cho đời." Ảnh minh họa

Bí mật sau hành động "xin đồ ăn thừa"

Tiểu Duy chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhận các hộp đồ ăn rồi chào mọi người bước ra ngoài. Các ánh mắt tò mò vẫn dõi theo.

Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, cả lớp chết lặng. Tiểu Duy tiến thẳng về phía một bà cụ ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro ở góc phố.

Anh cúi xuống, đặt từng hộp đồ ăn vào tay bà, dịu dàng nói: "Bà ơi, đồ ăn này sạch lắm, bà ăn cho đỡ đói nhé."

Bà cụ xúc động rớm nước mắt cảm ơn. Triệu Hân, một bạn nữ từng học chung nhiều môn, không kìm được, bật khóc: "Tớ cứ tưởng cậu khó khăn… Ai ngờ, cậu vẫn như xưa, luôn nghĩ cho người khác."

Cái kết bất ngờ trong buổi họp lớp

Khi cảm xúc còn lắng đọng, một chiếc Bentley sang trọng dừng trước cửa. Một người đàn ông mặc vest đen vội vàng bước xuống, cúi đầu: "Ông chủ, xin lỗi tôi đến trễ."

Cả nhóm họp lớp sững sờ. Thì ra, Tiểu Duy – chàng sinh viên nghèo năm nào – giờ là CEO một tập đoàn công nghệ lớn. Anh chọn ăn mặc giản dị để hòa nhập với bạn cũ và sống lại ký ức thời sinh viên.

Bài học sâu sắc từ buổi họp lớp

Trong cuộc sống, giàu có không chỉ thể hiện ở số tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn ở phẩm cách, tư duy và cách chúng ta đối xử với người khác.

Người thực sự giàu có biết trân trọng giá trị từng đồng tiền, từng món ăn, và biết sẻ chia đúng lúc. Họ hiểu rằng của cải lớn nhất không phải là những gì khoe khoang ra ngoài, mà là nội lực và lòng trắc ẩn bên trong.

Người giàu có thực sự có tư duy và nhận thức rất khác

Gần đây, một nhóm bạn cũ trong group thảo luận về chủ đề tự do và tài phú. Nhiều người cảm thán thời nay có quá nhiều người giàu "nứt đố đổ vách", trong khi bản thân có làm việc chăm chỉ bao nhiêu cũng vẫn nghèo!

Thực ra, giàu có cũng có nhiều khái niệm. Ở một tầm cao khác, giàu có không chỉ tính về mặt tài sản, mà còn về mặt tư duy và nhận thức.

Thế nên mới có câu: Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nằm ở suy nghĩ khác nhau.

Người giàu thực sự sẽ biết nắm bắt cơ hội mọi lúc, đối với họ, kiến thức và kinh nghiệm mà họ học được quan trọng hơn nhiều so với của cải tích lũy trong túi.

Ở một tầm cao khác, giàu có không chỉ tính về mặt tài sản, mà còn về mặt tư duy và nhận thức. Ảnh minh hoạ

Những người càng thích khoe đồ hàng hiệu hay trang sức quý giá thì thường chỉ giàu có mã ngoài. Trên thực tế, đời sống của họ rất nghèo hoặc chỉ có chút tiền.

Bạn nghĩ rằng người khác nhìn vào sẽ ghen tỵ với những gì bạn thể hiện, khoe khoang ra ngoài. Nhưng thực tế họ lại chẳng hề quan tâm.

Đối với người giàu thực sự, tiền không phải là thứ đáng để khoe khoang, vì đây chỉ là "vật chất ngoài thân" dùng cho cuộc sống hằng ngày mà thôi.

Người giàu chỉ nghĩ kiếm tiền để có nhiều quyền lựa chọn. Tiền bạc là thứ đem lại sự tự tin, chứ không phải công cụ để phô trương.

Thomas J.Stanley đã thực hiện một cuộc khảo sát dành cho người giàu có và phát hiện ra rằng hơn một nửa số người giàu đều chưa từng mua đồng hồ có giá trên 5 tỷ.

Bởi vì theo quan điểm cá nhân, họ cho rằng đồng hồ chỉ là công cụ kiểm tra thời gian, mua đủ dùng là được.

Nhưng sống đừng nên quá tiết kiệm, vì như vậy sẽ trở thành keo kiệt. Bạn nên học cách loại bỏ những chi tiêu không cần thiết, kiểm soát tốt ham muốn của bản thân, đừng nên tận hưởng quá mức.

Hãy trở thành một người tiêu dùng có năng lực nhưng không mù quáng.

Người giàu giữ được tiền vì họ không bao giờ lãng phí số tiền không nên lãng phí.

Một số "phú nhị đại" có cách xài tiền sang chảnh, nhưng lại sống nhờ cha mẹ thì chưa phải gọi là giàu. Do đó, bạn đừng nên ghen tỵ với họ!

Bạn hãy cứ chi tiêu, nhưng với những thứ cần thiết và mang lại lợi nhuận tích cực cho bạn trong tương lai.

Hãy học cách phân biệt rõ ràng giữa tài sản, nợ và những khoản đầu tư. Nếu bạn không muốn về già sống trong áp lực, vậy hiện tại nên quy hoạch chi tiêu cho hợp lý.

Người có tư duy giàu có sẽ không bao giờ bao biện cho bản thân lúc thất bại. Họ sẽ dũng cảm đối mặt và chủ động giải quyết nó.

Có thể nói rằng, những người giàu xung quanh ta, họ giàu không phải vì tiền có sẵn trong túi, mà là nhờ nhận thức của họ luôn được cải tiến.

Đừng nghĩ rằng số tiền hiện tại đã đủ nhiều để bạn sống sung sướng một đời mà không cần học hỏi thêm nữa. Đồng tiền khôn luôn do người có năng lực giữ lấy, một khi bạn đi lùi với thời đại, khi sự cố bất ngờ xảy ra, sẽ không giữ được nó, có núi vàng cũng sẽ đổ!

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình' GĐXH - Tưởng chừng buổi họp lớp sau hàng chục năm xa cách sẽ là dịp ôn lại kỷ niệm đẹp, nào ngờ ông lại trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu chỉ vì làm nghề bảo vệ.

Theo Toutiao