Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ
GĐXH - Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười, thế nhưng, một hành động của người bạn cũ đã khiến cả nhóm hoài nghi đến lặng im, rồi rưng rưng nước mắt.
Buổi họp lớp 10 năm và hành động gây tranh cãi
Mới đây, Tiểu Duy, một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, nhận lời mời tham dự họp lớp sau 10 năm tốt nghiệp.
Dù lịch trình công việc dày đặc, anh vẫn cố thu xếp về lại thành phố gắn bó suốt tuổi trẻ.
Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng nổi tiếng gần trường. 18 người bạn tụ họp, tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn chuyện cũ. Lớp trưởng hào phóng gọi hàng loạt món ngon để chiêu đãi.
Bữa tiệc kéo dài gần 3 tiếng. Trên bàn vẫn còn nhiều món ăn thừa, thậm chí có đĩa chưa ai chạm đũa. Lúc này, Tiểu Duy bất ngờ nói với nhân viên: "Phiền bạn gói giúp tôi mấy món còn lại."
Không khí lập tức chùng xuống. Một người bạn trêu nửa đùa nửa thật: "Tiểu Duy, giờ đi họp lớp mà còn xin đồ ăn thừa à? Khó khăn lắm sao?"
Tiếng xì xào vang lên khắp bàn:
"Chắc cậu ấy sống không tốt."
"Xấu hổ thật, đi họp lớp mà làm vậy..."
Bí mật sau hành động "xin đồ ăn thừa"
Tiểu Duy chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhận các hộp đồ ăn rồi chào mọi người bước ra ngoài. Các ánh mắt tò mò vẫn dõi theo.
Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, cả lớp chết lặng. Tiểu Duy tiến thẳng về phía một bà cụ ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro ở góc phố.
Anh cúi xuống, đặt từng hộp đồ ăn vào tay bà, dịu dàng nói: "Bà ơi, đồ ăn này sạch lắm, bà ăn cho đỡ đói nhé."
Bà cụ xúc động rớm nước mắt cảm ơn. Triệu Hân, một bạn nữ từng học chung nhiều môn, không kìm được, bật khóc: "Tớ cứ tưởng cậu khó khăn… Ai ngờ, cậu vẫn như xưa, luôn nghĩ cho người khác."
Cái kết bất ngờ trong buổi họp lớp
Khi cảm xúc còn lắng đọng, một chiếc Bentley sang trọng dừng trước cửa. Một người đàn ông mặc vest đen vội vàng bước xuống, cúi đầu: "Ông chủ, xin lỗi tôi đến trễ."
Cả nhóm họp lớp sững sờ. Thì ra, Tiểu Duy – chàng sinh viên nghèo năm nào – giờ là CEO một tập đoàn công nghệ lớn. Anh chọn ăn mặc giản dị để hòa nhập với bạn cũ và sống lại ký ức thời sinh viên.
Bài học sâu sắc từ buổi họp lớp
Trong cuộc sống, giàu có không chỉ thể hiện ở số tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn ở phẩm cách, tư duy và cách chúng ta đối xử với người khác.
Người thực sự giàu có biết trân trọng giá trị từng đồng tiền, từng món ăn, và biết sẻ chia đúng lúc. Họ hiểu rằng của cải lớn nhất không phải là những gì khoe khoang ra ngoài, mà là nội lực và lòng trắc ẩn bên trong.
Người giàu có thực sự có tư duy và nhận thức rất khác
Gần đây, một nhóm bạn cũ trong group thảo luận về chủ đề tự do và tài phú. Nhiều người cảm thán thời nay có quá nhiều người giàu "nứt đố đổ vách", trong khi bản thân có làm việc chăm chỉ bao nhiêu cũng vẫn nghèo!
Thực ra, giàu có cũng có nhiều khái niệm. Ở một tầm cao khác, giàu có không chỉ tính về mặt tài sản, mà còn về mặt tư duy và nhận thức.
Thế nên mới có câu: Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nằm ở suy nghĩ khác nhau.
Người giàu thực sự sẽ biết nắm bắt cơ hội mọi lúc, đối với họ, kiến thức và kinh nghiệm mà họ học được quan trọng hơn nhiều so với của cải tích lũy trong túi.
Những người càng thích khoe đồ hàng hiệu hay trang sức quý giá thì thường chỉ giàu có mã ngoài. Trên thực tế, đời sống của họ rất nghèo hoặc chỉ có chút tiền.
Bạn nghĩ rằng người khác nhìn vào sẽ ghen tỵ với những gì bạn thể hiện, khoe khoang ra ngoài. Nhưng thực tế họ lại chẳng hề quan tâm.
Đối với người giàu thực sự, tiền không phải là thứ đáng để khoe khoang, vì đây chỉ là "vật chất ngoài thân" dùng cho cuộc sống hằng ngày mà thôi.
Người giàu chỉ nghĩ kiếm tiền để có nhiều quyền lựa chọn. Tiền bạc là thứ đem lại sự tự tin, chứ không phải công cụ để phô trương.
Thomas J.Stanley đã thực hiện một cuộc khảo sát dành cho người giàu có và phát hiện ra rằng hơn một nửa số người giàu đều chưa từng mua đồng hồ có giá trên 5 tỷ.
Bởi vì theo quan điểm cá nhân, họ cho rằng đồng hồ chỉ là công cụ kiểm tra thời gian, mua đủ dùng là được.
Nhưng sống đừng nên quá tiết kiệm, vì như vậy sẽ trở thành keo kiệt. Bạn nên học cách loại bỏ những chi tiêu không cần thiết, kiểm soát tốt ham muốn của bản thân, đừng nên tận hưởng quá mức.
Hãy trở thành một người tiêu dùng có năng lực nhưng không mù quáng.
Người giàu giữ được tiền vì họ không bao giờ lãng phí số tiền không nên lãng phí.
Một số "phú nhị đại" có cách xài tiền sang chảnh, nhưng lại sống nhờ cha mẹ thì chưa phải gọi là giàu. Do đó, bạn đừng nên ghen tỵ với họ!
Bạn hãy cứ chi tiêu, nhưng với những thứ cần thiết và mang lại lợi nhuận tích cực cho bạn trong tương lai.
Hãy học cách phân biệt rõ ràng giữa tài sản, nợ và những khoản đầu tư. Nếu bạn không muốn về già sống trong áp lực, vậy hiện tại nên quy hoạch chi tiêu cho hợp lý.
Người có tư duy giàu có sẽ không bao giờ bao biện cho bản thân lúc thất bại. Họ sẽ dũng cảm đối mặt và chủ động giải quyết nó.
Có thể nói rằng, những người giàu xung quanh ta, họ giàu không phải vì tiền có sẵn trong túi, mà là nhờ nhận thức của họ luôn được cải tiến.
Đừng nghĩ rằng số tiền hiện tại đã đủ nhiều để bạn sống sung sướng một đời mà không cần học hỏi thêm nữa. Đồng tiền khôn luôn do người có năng lực giữ lấy, một khi bạn đi lùi với thời đại, khi sự cố bất ngờ xảy ra, sẽ không giữ được nó, có núi vàng cũng sẽ đổ!
Theo Toutiao
Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịuGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo này, ngay cả khi thất bại, họ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, mà sẵn sàng nhận sai và đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhàGia đình - 4 giờ trước
Hình ảnh người bố liên tục dùng chân đạp vào người, túm cổ con gái trong khi cô bé cố gắng tránh đòn khiến dư luận bức xúc.
Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếpChuyện vợ chồng - 14 giờ trước
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!Nuôi dạy con - 16 giờ trước
GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.
Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhấtGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.
5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng hài lòng với một cuộc sống bình lặng. 5 cung hoàng đạo dưới đây sinh ra đã mang trong mình bản lĩnh kiên cường, tham vọng mạnh mẽ và quyết tâm "chạm đỉnh" trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ sau 50 tuổi không còn là cô gái của tuổi thanh xuân bồng bột, nhưng chính sự từng trải, trí tuệ và bản lĩnh lại khiến họ đẹp mặn mà hơn bao giờ hết.
Cụ ông 76 tuổi lái xe 760km đi gặp 'Á hậu' quen qua mạng và cú sốc bẽ bàngGia đình - 1 ngày trước
Người đàn ông 76 tuổi sốc khi biết mình rơi vào vụ lừa tình trên mạng, sau khi lái xe 760km đến gặp người mà ông tin là "vợ tương lai" của mình.
Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòaGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày nhận giấy triệu tập của tòa án, tôi chết lặng. Tôi bị ba người con của hàng xóm đã mất kiện, cáo buộc tôi "chiếm đoạt tài sản" của cha họ. Lý do xuất phát từ bản di chúc ông ấy để lại.
Thẳng thắn đến mức mất lòng: 4 cung hoàng đạo tâm không xấu nhưng dễ gây tổn thương người khácGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, việc nói thẳng, nói thật đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đôi khi chính họ cũng không nhận ra rằng lời nói của mình vô tình làm người khác bị tổn thương.
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.