Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.
Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất
Kia Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt tương đướng 50% -100 % lệ phí trước bạ dành cho nhiều mẫu xe, trong đó có nhiều mẫu xe thế hệ mới sang trọng và hiện đại dành cho khách hàng sở hữu xe trong tháng 9, chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.
Trong đó, Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 100% phí trước bạ, lên đến 55 triệu đồng.
Ngoài ra, theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực phía Nam Kia Seltos 1.5 Luxury VIN 2024 đang được giảm tới 92 triệu đồng, xuống còn 607 triệu đồng.
Chương trình ưu đãi này sẽ tùy thuộc vào từng đại lý và chỉ áp dụng cho Kia Seltos VIN 2024. Tham khảo một đại lý khác khu vực Hà Nội, Kia Seltos 1.5 Luxury được giảm 65 triệu đồng xuống còn 634 triệu đồng, bản Premium được ưu đãi 85 triệu đồng, xuống còn 664 triệu đồng.
Tại một đại lý khác, phiên bản Premium được giảm 95 triệu đồng xuống còn 654 triệu đồng,. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line cũng được chào bán với giá 679 triệu đồng, tương đương mức giảm 120 triệu đồng.
Bảng giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất
PHIÊN BẢN
GIÁ NIÊM YẾT
(triệu đồng)
MỨC GIẢM
(triệu đồng)
GIÁ THỰC TẾ
(triệu đồng)
Seltos 1.5L AT
|599
30
569
Seltos 1.5L Luxury
699
55
644
Seltos 1.5L Premium
749
40
709
Seltos 1.5 Turbo GT-Line
764
40
724
Seltos 1.5 Turbo Luxury
714
55
659
Seltos 1.5L Deluxe
639
40
599
Seltos 1.5 Turbo Deluxe
654
40
614
Giá xe Kia Seltos và các đối thủ
KIA Seltos giá từ 599.000.000 VNĐ
Hyundai Creta giá từ 640.000.000 VNĐ
Honda HR-V giá từ 699.000.000 VNĐ
Đánh giá xe Kia Seltos
Kia Seltos nằm trong phân khúc SUV cỡ B. Các phiên bản động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, hộp số tự động vô cấp CVT.
Các phiên bản 1.5L Turbo sử dụng động cơ tăng áp cho sức mạnh 158 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Tất cả các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.
Về an toàn, phiên bản cao nhất được trang bị 6 túi khí và nhiều tính năng ADAS gồm điều khiển hành trình và hỗ trợ giới hạn tốc độ, hỗ trợ tránh điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo và hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm...
GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.