Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất

Kia Seltos tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý Kia





Kia Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt tương đướng 50% -100 % lệ phí trước bạ dành cho nhiều mẫu xe, trong đó có nhiều mẫu xe thế hệ mới sang trọng và hiện đại dành cho khách hàng sở hữu xe trong tháng 9, chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Trong đó, Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 100% phí trước bạ, lên đến 55 triệu đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực phía Nam Kia Seltos 1.5 Luxury VIN 2024 đang được giảm tới 92 triệu đồng, xuống còn 607 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi này sẽ tùy thuộc vào từng đại lý và chỉ áp dụng cho Kia Seltos VIN 2024. Tham khảo một đại lý khác khu vực Hà Nội, Kia Seltos 1.5 Luxury được giảm 65 triệu đồng xuống còn 634 triệu đồng, bản Premium được ưu đãi 85 triệu đồng, xuống còn 664 triệu đồng.

Tại một đại lý khác, phiên bản Premium được giảm 95 triệu đồng xuống còn 654 triệu đồng,. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line cũng được chào bán với giá 679 triệu đồng, tương đương mức giảm 120 triệu đồng.

Bảng giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất

PHIÊN BẢN GIÁ NIÊM YẾT (triệu đồng) MỨC GIẢM (triệu đồng) GIÁ THỰC TẾ (triệu đồng) Seltos 1.5L AT 599 30 569 Seltos 1.5L Luxury 699 55 644 Seltos 1.5L Premium 749 40 709 Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 40 724 Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 55 659 Seltos 1.5L Deluxe 639 40 599 Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 40 614

Giá xe Kia Seltos và các đối thủ

KIA Seltos giá từ 599.000.000 VNĐ

Hyundai Creta giá từ 640.000.000 VNĐ

Honda HR-V giá từ 699.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Kia Seltos

Kia Seltos nằm trong phân khúc SUV cỡ B. Các phiên bản động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, hộp số tự động vô cấp CVT.

Các phiên bản 1.5L Turbo sử dụng động cơ tăng áp cho sức mạnh 158 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Tất cả các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất Kia Seltos ít thay đổi qua năm tháng - Ảnh: Đại lý

Về an toàn, phiên bản cao nhất được trang bị 6 túi khí và nhiều tính năng ADAS gồm điều khiển hành trình và hỗ trợ giới hạn tốc độ, hỗ trợ tránh điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo và hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm...