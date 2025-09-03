Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Thứ tư, 07:46 03/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Suzuki sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 với mức giá 299 triệu đồng.

Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios- Ảnh 2.

Kia Seltos tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý Kia


Kia Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt tương đướng 50% -100 % lệ phí trước bạ dành cho nhiều mẫu xe, trong đó có nhiều mẫu xe thế hệ mới sang trọng và hiện đại dành cho khách hàng sở hữu xe trong tháng 9, chương trình áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản. 

Trong đó, Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 100% phí trước bạ, lên đến 55 triệu đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực phía Nam Kia Seltos 1.5 Luxury VIN 2024 đang được giảm tới 92 triệu đồng, xuống còn 607 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi này sẽ tùy thuộc vào từng đại lý và chỉ áp dụng cho Kia Seltos VIN 2024. Tham khảo một đại lý khác khu vực Hà Nội, Kia Seltos 1.5 Luxury được giảm 65 triệu đồng xuống còn 634 triệu đồng, bản Premium được ưu đãi 85 triệu đồng, xuống còn 664 triệu đồng.

Tại một đại lý khác, phiên bản Premium được giảm 95 triệu đồng xuống còn 654 triệu đồng,. Phiên bản cao cấp nhất GT-Line cũng được chào bán với giá 679 triệu đồng, tương đương mức giảm 120 triệu đồng.

Bảng giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất

PHIÊN BẢN

GIÁ NIÊM YẾT

(triệu đồng)

MỨC GIẢM

(triệu đồng)

GIÁ THỰC TẾ

(triệu đồng)

Seltos 1.5L AT

599

30

569

Seltos 1.5L Luxury

699

55

644

Seltos 1.5L Premium

749

40

709

Seltos 1.5 Turbo GT-Line

764

40

724

Seltos 1.5 Turbo Luxury

714

55

659

Seltos 1.5L Deluxe

639

40

599

Seltos 1.5 Turbo Deluxe

654

40

614

Giá xe Kia Seltos và các đối thủ

KIA Seltos giá từ 599.000.000 VNĐ

Hyundai Creta giá từ 640.000.000 VNĐ

Honda HR-V giá từ 699.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Kia Seltos

Kia Seltos nằm trong phân khúc SUV cỡ B. Các phiên bản động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, hộp số tự động vô cấp CVT.

Các phiên bản 1.5L Turbo sử dụng động cơ tăng áp cho sức mạnh 158 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Tất cả các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios- Ảnh 3.

Nội thất Kia Seltos ít thay đổi qua năm tháng - Ảnh: Đại lý

Về an toàn, phiên bản cao nhất được trang bị 6 túi khí và nhiều tính năng ADAS gồm điều khiển hành trình và hỗ trợ giới hạn tốc độ, hỗ trợ tránh điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo và hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm...

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

'Hyundai Grand i10 phiên bản SUV’ giá 209 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Moring, chỉ ngang Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc với công nghệ và thiết kế nổi bật, thách thức vị thế của Honda Vision.

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh

Giá vàng ngày 2/9 đồng loạt lên đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Giá vàng thế giới ở ngưỡng cao kỉ lục. Trong khi đó giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý trong nước tăng mạnh 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Suzuki sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 với mức giá 299 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Xe số 110cc giá chỉ từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam siêu tiết kiệm xăng: Honda Wave Alpha hay Yamaha Sirius rẻ nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe số 110cc nhỏ gọn, giá rẻ và dễ vận hành, thích hợp đi trong đô thị luôn là sự lựa chọn của phần đông người lao động.

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Tài chính khoảng 700 triệu đồng chọn mua xe MPV 7 chỗ nào ngon, bổ: Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross rẻ hơn?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Với tầm giá khoảng 700 triệu, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều sự lựa chọn cho 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, bao gồm cả xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Trong khi giá vàng SJC tại thị trường trong nước tăng rất mạnh neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 4 ngày trước

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9

Giá cả thị trường - 4 ngày trước

GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 4 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện của Thái vừa ra mắt sở hữu thiết kế đẹp như Vespa, sẵn sàng ‘đánh bay’ Honda Vision và Air Blade với mức giá siêu rẻ chỉ 32 triệu đồng.

Xem nhiều

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Xuất hiện ngân hàng có lãi tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường

GĐXH - Có ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm, trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm.

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe máy điện giá 32 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Toyota Vios Hybrid 2025 ra mắt giá 503 triệu đồng: Đối thủ dễ Honda City, Hyundai Accent mất lợi thế

Giá cả thị trường
Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Có nên mua iPhone 15, iPhone 16 giá đang giảm sâu kỷ lục khi iPhone 17 sắp ra mắt?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top