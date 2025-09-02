Xe gầm cao SUV hạng B giá 299 triệu đồng thiết kế tuyệt đẹp sánh ngang Honda CR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Suzuki sở hữu thiết kế tuyệt đẹp, rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 với mức giá 299 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh sánh ngang Honda CR-V ra mắt ở Ấn Độ
Maruti Suzuki mới đây đã ra mắt phiên bản Grand Vitara Phantom Blaq, nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 10 năm thương hiệu Nexa. Và hiện tại, Maruti đã mở rộng lựa chọn cho khách hàng bằng cách giới thiệu các tùy chọn màu sắc mới dành cho các phiên bản Sigma, Delta và Delta+ của Grand Vitara. Việc nhận đặt trước cho các phiên bản màu sắc mới này đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 8.
Ba tùy chọn màu mới đã được giới thiệu cho phiên bản cơ bản Sigma của Grand Vitara. Cả ba đều là màu đơn: Xanh Nexa (Nexa Blue), Xám Grandeur (Grandeur Grey) và Đen Ngọc Trai Nửa Đêm (Pearl Midnight Black). Trước đây, Grand Vitara Sigma chỉ có duy nhất tùy chọn màu Trắng Bắc Cực (Arctic White). Giờ đây, phiên bản này có tổng cộng bốn màu tùy chọn.
Các phiên bản Delta và Delta+ cũng được bổ sung thêm màu Đen Ngọc Trai Nửa Đêm (Pearl Midnight Black). Với bổ sung này, tổng số màu của hai phiên bản Delta và Delta+ là bảy màu. Các màu có sẵn trước đó bao gồm: Xanh Nexa, Bạc Splendid, Đỏ Opulent, Xám Grandeur, Trắng Bắc Cực và Nâu Hạt Dẻ (Chestnut Brown).
Mặc dù Maruti Grand Vitara đã được bổ sung các màu mới, một số đối thủ cạnh tranh lại cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Ví dụ, Kia Seltos có tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc cho phiên bản cơ bản, bao gồm: Xanh Imperial, Xanh Olive Pewter, Đỏ Intense, Xám Gravity, Đen Ngọc Trai Aurora, Bạc Sparkling và Trắng Clear. Hyundai Creta có 6 màu đơn và 1 màu hai tông, dù các tùy chọn màu với phiên bản cơ bản còn hạn chế.
Maruti Grand Vitara cũng có các tùy chọn màu hai tông gồm: Trắng Bắc Cực phối Đen, Bạc Splendid phối Đen và Đỏ Opulent phối Đen. Các tùy chọn màu hai tông rất phổ biến trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, vì chúng mang lại vẻ ngoài thể thao hơn. Hầu hết các mẫu SUV cỡ nhỏ đều cung cấp các tùy chọn hai tông ở các phiên bản cao cấp.
Giá xe gầm cao SUV hạng B Maruti Grand Vitara
Màu đen mới của bản Delta đã có mặt vào cuối tháng 8 năm 2025. Các màu mới của bản Sigma sẽ có từ giữa tháng 9. Giá bán vẫn giữ nguyên, với phiên bản Sigma MT có giá khởi điểm 11,42 lakh Rs (khoảng 299 triệu đồng).
Các phiên bản Delta MT và Delta AT có giá lần lượt là 12,53 lakh Rs và 13,93 lakh Rs (tương đương 328 – 365 triệu đồng). Phiên bản Delta+, sử dụng hệ truyền động hybrid mạnh mẽ, có giá khởi điểm 16,99 lakh Rs (xấp xỉ 445 triệu đồng), là phiên bản hybrid mạnh mẽ có giá thấp nhất trong dòng Maruti Grand Vitara.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
