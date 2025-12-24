Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt
GĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động
Theo đó, ngày 23/12/2025, Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã có văn bản gửi Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị xác minh, xử lý nghiêm lái xe tải chở rác biển số 18N-87xx về hành vi không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và đâm hỏng cần chắn tự động đang hạ để chuẩn bị đón đoàn tàu khách SE8 qua đường ngang tại Km 77+525 tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh.
Sau khi đâm hỏng cần chắn, lái xe ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.
Theo cơ quan chức năng, hành vi cố tình vượt tín hiệu chuông, đèn, chắn đường ngang đang hoạt động là hành vi gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.
Tại các đường ngang có người gác và đường ngang cảnh báo tự động đều được ngành đường sắt bố trí lắp đặt camera để theo dõi hoạt động, tình hình TTATGT.
Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh của tín hiệu chuông, đèn, cần chắn tại các đường ngang qua đường sắt có lắp đặt thiết bị cảnh báo tự động để bảo đảm an toàn cho mình và cho cộng đồng.
