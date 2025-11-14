'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa
GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.
Tuyến tỉnh lộ 530D, là tuyến huyết mạch giao thông nối liền các xã miền núi Linh Sơn, Giao An, Bát Mọt và Yên Nhân, đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều năm qua, đặc biệt đoạn đường qua xã Giao An.
Đặc biệt, sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 gần đây, con đường dài 16km này đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương mỗi lần lưu thông qua đây.
Theo ghi nhận thực tế, mức độ xuống cấp của tỉnh lộ 530D đã vượt xa tình trạng hư hỏng thông thường. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc hoàn toàn, để lộ nền đất và sỏi đá. “Ổ gà”, “ổ voi” xuất hiện dày đặc, chằng chịt như “thiên la địa võng” trải dài trên toàn tuyến.
Đáng báo động, nhiều điểm lõm sâu từ 10 đến 20 cm, biến mặt đường thành những "cái bẫy" nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.
Người dân trú tại xã Giao An, bức xúc chia sẻ, tuyến đường này xuống cấp kéo dài không chỉ làm xáo trộn sinh hoạt thường nhật, cản trở hoạt động giao thương của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngày nắng thì bụi trắng xóa, gây ô nhiễm môi trường nặng nề, ngày mưa thì bùn đất, đá trơn trượt vô cùng nguy hiểm.
Tỉnh lộ 530D đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chưa từng được nâng cấp, cải tạo đồng bộ. Một trong những nguyên nhân chính khiến con đường này nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng là do hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường.
Mỗi khi mưa lớn, nước không thoát kịp, ứ đọng lâu ngày trên mặt đường, kết hợp với mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt là sự qua lại thường xuyên của xe tải trọng nặng, đã khiến kết cấu mặt đường nhanh chóng bị hư hỏng.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An cho biết: "Tuyến đường tỉnh lộ 530D chạy qua địa bàn xã với chiều dài 13,5km. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng diễn ra khoảng 4 năm nay, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, xã liên tục đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư để nâng cấp tuyến đường trên, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi, phát triển sản xuất. Việc sữa chữa, nâng cấp tuyến đường trên nằm trong danh mục đầu tư trung hạn 2026 - 2030, như vậy thì rất lâu", ông Thắng nói.
Được biết, tỉnh lộ 530D được xác định là một trong 3 tuyến giao thông quan trọng trong quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045, đóng vai trò chiến lược kết nối các xã miền núi với Quốc lộ 47, Quốc lộ 15C và Tỉnh lộ 530C.
