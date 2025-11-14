Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch
GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.
Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 14/11 tại một căn hộ nằm ở tầng 5, khu tập thể A2, phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên). Người dân sống xung quanh khi phát hiện sự việc đã lập tức hô hoán và gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.
Vụ cháy tại khu tập thể Phạm Ngọc Thạch sáng ngày 14/11 được người dân ghi lại.
Thông tin từ Công an phường Kim Liên cho biết, ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công an phường đã kịp thời tổ chức chữa cháy ban đầu bằng các phương tiện tại chỗ, đồng thời phân luồng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe cứu hỏa chuyên nghiệp di chuyển.
Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 10 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng PCCC đã khẩn trương triển khai đội hình dập lửa và hướng dẫn thoát nạn cho các hộ dân lân cận.
Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là một căn hộ ở tầng 5. May mắn, tại thời điểm xảy ra vụ việc, cửa căn hộ bị khóa và không có ai ở bên trong.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và kịp thời, sau khoảng sau 15 phút đám cháy đã được dập tắt, không để ngọn lửa lan sang các căn hộ lân cận và các tầng khác của khu tập thể.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.
