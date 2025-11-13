Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vong
GĐXH - Chiều 13/11, tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải cẩu khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày (13/11), tại lối rẽ từ đường Phạm Hùng ra phía Đại lộ Thăng Long, thời điểm trên, ô tô tải cẩu mang BKS 18H-062XX khi đang rẽ phải tại nút giao thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ BKS) chở theo 2 người.
Va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe, bị bánh sau xe tải cán trúng, một người khác ngã xuống đường, nằm dưới gầm xe tải.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phối hợp cùng cơ quan chức năng có mặt, phân luồng giao thông qua khu vực.
Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô tải cẩu hư hỏng nặng. Nạn nhân tử vong bị kẹt ở bánh sau ô tô tải. Người còn lại bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.
Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
