Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng
GĐXH - Nhiều người dân miền núi xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) trải qua phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.
Trên VTC News, ông Zơrâm Buôn (Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn) cho biết, công an xã đang phối hợp với các lực lượng tiếp cận hiện trường, đồng thời vận động người dân không tập trung tại khu vực xảy ra sạt lở núi.
Video: Sạt lở núi, đất đá trút ào ào 'như thác' ở vùng cao Đà Nẵng (Nguồn: VTC News)
Vị lãnh đạo cho biết, khoảng 9h35 cùng ngày, tại khu vực suối Azắt (thôn Pứt, xã Hùng Sơn) nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác của bà con.
"Thời điểm xảy ra sạt lở, trên địa bàn xã không có mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để nắm thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, có 3 người dân đang mất liên lạc", ông Buôn thông tin.
Trước đó, trên địa bàn xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) cũng xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng làm sập 6 ngôi nhà, khiến 1 người bị thương. Tài sản của người dân bị vùi lấp, hư hỏng; nhiều vật dụng sinh hoạt nằm ngổn ngang trong đống đổ nát.
Theo NLĐO, ông A Lăng Ngọc (Phó trưởng phụ trách Phòng Kinh tế xã Phước Thành, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 13 giờ ngày 2/11. Rất may, toàn bộ 16 hộ dân (gần 60 nhân khẩu) khu vực này đã được di dời từ ngày 26/10, sau khi địa phương chủ động rà soát và cảnh báo nguy cơ mưa lớn kéo dài.
Tuy nhiên, trong ngày xảy ra sạt lở, ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) trở về nhà để kiểm tra sau nhiều ngày đi vắng và không may gặp nạn. Ngay khi xã nhận tin báo, lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt trong vòng 10 phút. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân, dân quân thường trực và công an xã, nạn nhân được đưa ra khỏi lớp đất đá sau gần một giờ bị vùi lấp.
Sau khi sơ cứu tại trạm y tế, vì sức khỏe không ổn định, lực lượng chức năng đã mở đường đưa nạn nhân đến Bệnh viện Bắc Quảng Nam điều trị. Rất may, ông Bưởng đã qua cơn nguy kịch.
