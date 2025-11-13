Mới nhất
5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

Thứ năm, 09:22 13/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi, 5 chữ số cuối ngày sinh Âm lịch này được xem là may mắn nhất, mang đến phú quý, hạnh phúc và bình an trọn đời.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Con số của thành công

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc - Ảnh 1.

Số 1 tượng trưng cho khởi đầu, vươn lên và chiến thắng. Vì thế, cuộc sống của người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 thường thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 (như mùng 1, 11, 21) thường được trời ban cho sự thông minh, nhanh nhạy và chí tiến thủ mạnh mẽ. 

Họ sinh ra để dẫn đầu, luôn biết mình muốn gì và nỗ lực đến cùng để đạt được điều đó.

Số 1 tượng trưng cho khởi đầu, vươn lên và chiến thắng. Vì thế, cuộc sống của họ thường thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ. 

Nếu là nam, họ có thể gặt hái danh vọng và của cải, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Nếu là nữ, họ có phúc tướng, tính cách hiền hòa, cuộc sống êm đềm và an yên.

Những người sinh ngày Âm lịch có số cuối là 1 cũng thường rất chu đáo, biết cân bằng công việc và đời sống, nhờ đó mà phước – lộc – thọ ngày càng bền vững.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5: "Ngôi sao may mắn" của gia đình

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc - Ảnh 2.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 thường tốt bụng, hào phóng và vui vẻ, nên may mắn tự nhiên kéo đến. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 (ngày 5, 15, 25) được xem là mang trong mình vận khí của Thần Tài. Cuộc đời họ hiếm khi thiếu tiền, dù làm công hay làm chủ đều có cơ hội phát đạt.

Nếu là đàn ông, họ có đầu óc thực tế, kiên trì, dễ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu là phụ nữ, họ là người khéo léo, thông minh, lại biết vun vén cho tổ ấm.

Người sinh vào những ngày này thường tốt bụng, hào phóng và vui vẻ, nên may mắn tự nhiên kéo đến. Gia đạo hòa thuận, con cái hiếu thảo, cuộc sống sung túc theo thời gian, đúng nghĩa là "số hưởng phú quý dài lâu".

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8: Con số của tài lộc và quyền lực

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc - Ảnh 3.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 (ngày 8, 18, 28) được cho là sinh ra để giàu có. Ảnh minh họa

Trong phong thủy, số 8 là biểu tượng của phát đạt và thịnh vượng, vì vậy người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 (ngày 8, 18, 28) được cho là sinh ra để giàu có.

Nếu là nam, họ có bản lĩnh, có chí lớn, thường thành công trong công việc và được người khác nể trọng. Nếu là nữ, họ có khí chất sang trọng, biết tận dụng cơ hội để vươn lên, cuộc sống sung túc và được chồng yêu chiều.

Họ là kiểu người nhanh trí, quyết đoán, luôn biết cách biến thử thách thành cơ hội. Nhờ vậy, tài vận và công danh đều nở rộ, cuộc sống ngày càng viên mãn.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Càng về già càng hạnh phúc

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc - Ảnh 4.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 (ngày 9, 19, 29) có vận quý nhân mạnh, gặp khó được giúp, gặp khổ được cứu. Ảnh minh họa

Số 9 trong quan niệm Á Đông tượng trưng cho sự trường tồn, viên mãn và hạnh phúc trọn vẹn. Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 (ngày 9, 19, 29) thường có tính cách hiền hậu, biết yêu thương và giúp đỡ người khác.

Nam giới mang con số này thường là người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm, luôn chăm lo cho gia đình. Nữ giới thì mềm mại, ấm áp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cha mẹ và chồng con.

Họ có vận quý nhân mạnh, gặp khó được giúp, gặp khổ được cứu. Càng lớn tuổi, phúc đức càng dày, con cháu đề huề, cuộc sống an nhàn như mong ước.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0: Vận mệnh viên mãn, tròn đầy

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc - Ảnh 5.

Người mang số cuối 0 có khả năng giao tiếp tốt, kết bạn rộng, nên càng về sau, cuộc sống càng thuận lợi và sung túc. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0 (ngày 10, 20, 30) được xem là có vận mệnh tròn trịa và viên mãn nhất. Họ sống dung hòa, có nội tâm thiện lương, được mọi người yêu quý.

Nam giới sinh ngày này thường đạt được sự cân bằng hiếm có giữa sự nghiệp và gia đình. Nữ giới thì dịu dàng, được yêu thương và thường kết hôn với người chồng tốt, cuộc sống sung túc, hạnh phúc dài lâu.

Người mang số cuối 0 cũng có khả năng giao tiếp tốt, kết bạn rộng, nên càng về sau, cuộc sống càng thuận lợi và sung túc.

Ngày sinh Âm lịch và vận mệnh

Dẫu những con số trong ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng suy cho cùng, số phận vẫn do chính ta kiến tạo. Chăm chỉ, kiên trì và sống thiện lương chính là "chìa khóa" để mở ra vận may lâu dài.

Bởi lẽ, may mắn chỉ là khởi đầu, còn hạnh phúc và thành công thật sự chỉ đến với những ai biết nắm lấy cơ hội và không ngừng nỗ lực.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngày sinh Âm lịch của người mạnh mẽ: Càng trong nghịch cảnh càng vươn lên tỏa sáng rực rỡNgày sinh Âm lịch của người mạnh mẽ: Càng trong nghịch cảnh càng vươn lên tỏa sáng rực rỡ

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này giống như cây mọc trên đất khô cằn, càng bị thử thách, họ càng vững chãi, rễ càng sâu và tán càng rộng.

Bách Hợp (t/h)
Hành trình đến trường lắm nỗi gian truân của những đứa trẻ có H

Hành trình đến trường lắm nỗi gian truân của những đứa trẻ có H

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc học tập của các em là một trong những vấn đề được Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Hà Nội) đặc biệt quan tâm và cũng là trăn trở lớn nhất. Dù không khiếm khuyết về thể chất hay trí tuệ, nhưng những đứa trẻ nhiễm HIV ấy vẫn không được được học tập như bao bạn bè khác mà phải học trong "ngôi trường đặc biệt" của riêng mình vì những điều mà không cần nói xã hội đều hiểu.

Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợi

Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Theo đó, VNeID phiên bản mới có thêm các tích hợp mới.

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Đời sống - 14 giờ trước

Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Xã hội - 21 giờ trước

GĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Với tài khoản định danh mức độ 2, người dân dễ dàng nộp sổ đỏ trên VNeID nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở.

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo sắc phong này được ban vào dịp "tứ tuần đại khánh" (sinh nhật 40 tuổi) của Vua Khải Định. Đây là một trong những sắc phong độc bản, thuộc hàng cao quý trong hệ thống phong thần thời nhà Nguyễn.

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Danh mục địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh mục các địa bàn thuộc 34 tỉnh, thành trên cả nước áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Chuyện về những người giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bị 'lãng quên' vì căn bệnh thế kỷ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, những đứa trẻ nhiễm HIV từ cha mẹ còn chịu những ánh nhìn kỳ thị. Cuộc đời của những đứa trẻ ấy tưởng chừng như đã khép lại, nhưng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 Hà Nội đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những 'người cha, người mẹ' xa lạ.

