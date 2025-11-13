5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc
GĐXH - Theo tử vi, 5 chữ số cuối ngày sinh Âm lịch này được xem là may mắn nhất, mang đến phú quý, hạnh phúc và bình an trọn đời.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Con số của thành công
Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 (như mùng 1, 11, 21) thường được trời ban cho sự thông minh, nhanh nhạy và chí tiến thủ mạnh mẽ.
Họ sinh ra để dẫn đầu, luôn biết mình muốn gì và nỗ lực đến cùng để đạt được điều đó.
Số 1 tượng trưng cho khởi đầu, vươn lên và chiến thắng. Vì thế, cuộc sống của họ thường thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ.
Nếu là nam, họ có thể gặt hái danh vọng và của cải, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Nếu là nữ, họ có phúc tướng, tính cách hiền hòa, cuộc sống êm đềm và an yên.
Những người sinh ngày Âm lịch có số cuối là 1 cũng thường rất chu đáo, biết cân bằng công việc và đời sống, nhờ đó mà phước – lộc – thọ ngày càng bền vững.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5: "Ngôi sao may mắn" của gia đình
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 (ngày 5, 15, 25) được xem là mang trong mình vận khí của Thần Tài. Cuộc đời họ hiếm khi thiếu tiền, dù làm công hay làm chủ đều có cơ hội phát đạt.
Nếu là đàn ông, họ có đầu óc thực tế, kiên trì, dễ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nếu là phụ nữ, họ là người khéo léo, thông minh, lại biết vun vén cho tổ ấm.
Người sinh vào những ngày này thường tốt bụng, hào phóng và vui vẻ, nên may mắn tự nhiên kéo đến. Gia đạo hòa thuận, con cái hiếu thảo, cuộc sống sung túc theo thời gian, đúng nghĩa là "số hưởng phú quý dài lâu".
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8: Con số của tài lộc và quyền lực
Trong phong thủy, số 8 là biểu tượng của phát đạt và thịnh vượng, vì vậy người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 (ngày 8, 18, 28) được cho là sinh ra để giàu có.
Nếu là nam, họ có bản lĩnh, có chí lớn, thường thành công trong công việc và được người khác nể trọng. Nếu là nữ, họ có khí chất sang trọng, biết tận dụng cơ hội để vươn lên, cuộc sống sung túc và được chồng yêu chiều.
Họ là kiểu người nhanh trí, quyết đoán, luôn biết cách biến thử thách thành cơ hội. Nhờ vậy, tài vận và công danh đều nở rộ, cuộc sống ngày càng viên mãn.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Càng về già càng hạnh phúc
Số 9 trong quan niệm Á Đông tượng trưng cho sự trường tồn, viên mãn và hạnh phúc trọn vẹn. Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 (ngày 9, 19, 29) thường có tính cách hiền hậu, biết yêu thương và giúp đỡ người khác.
Nam giới mang con số này thường là người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm, luôn chăm lo cho gia đình. Nữ giới thì mềm mại, ấm áp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cha mẹ và chồng con.
Họ có vận quý nhân mạnh, gặp khó được giúp, gặp khổ được cứu. Càng lớn tuổi, phúc đức càng dày, con cháu đề huề, cuộc sống an nhàn như mong ước.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0: Vận mệnh viên mãn, tròn đầy
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 0 (ngày 10, 20, 30) được xem là có vận mệnh tròn trịa và viên mãn nhất. Họ sống dung hòa, có nội tâm thiện lương, được mọi người yêu quý.
Nam giới sinh ngày này thường đạt được sự cân bằng hiếm có giữa sự nghiệp và gia đình. Nữ giới thì dịu dàng, được yêu thương và thường kết hôn với người chồng tốt, cuộc sống sung túc, hạnh phúc dài lâu.
Người mang số cuối 0 cũng có khả năng giao tiếp tốt, kết bạn rộng, nên càng về sau, cuộc sống càng thuận lợi và sung túc.
Ngày sinh Âm lịch và vận mệnh
Dẫu những con số trong ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng suy cho cùng, số phận vẫn do chính ta kiến tạo. Chăm chỉ, kiên trì và sống thiện lương chính là "chìa khóa" để mở ra vận may lâu dài.
Bởi lẽ, may mắn chỉ là khởi đầu, còn hạnh phúc và thành công thật sự chỉ đến với những ai biết nắm lấy cơ hội và không ngừng nỗ lực.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
