Quán cơm nhà 'chuẩn vị mẹ nấu' nức tiếng phố cổ Hà Nội

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Quán mở từ năm 1996, không chỉ phục vụ người dân xung quanh mà còn cả khách du lịch trong và ngoài nước.

Quán cơm Một Ngày Mới nằm ở phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa chỉ quen thuộc với nhiều người yêu thích ẩm thực truyền thống Việt Nam suốt 27 năm qua. Bất kể sớm tối, địa chỉ này luôn đông thực khách. Quán mở cửa từ 10 đến 22h mỗi ngày. Khách có thể để xe ở trước quán.

Tại quầy, nhân viên không lúc nào ngơi tay. 'Thời kỳ đầu mở quán gặp nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý nhân sự, mọi người làm theo kiểu tự phát. Không có quy trình, thống nhất về công thức, cách phục vụ chưa được chuyên nghiệp. Lúc nào chúng tôi cũng phải giám sát từng bước nên khá mệt mỏi, mất nhiều thời gian đào tạo', anh Nguyễn Văn Hùng (quản lý cửa hàng) cho biết.

Quá trình sơ chế, nấu nướng được làm từ sáng để kịp mở cửa đón khách lúc 10h. Khu bếp có khoảng 6 chiếc chảo lớn, 3-4 người chế biến một lúc mới kịp phục vụ khách vào giờ cao điểm.

Thực khách sẽ được thưởng thức những mâm cơm truyền thống, đơn giản gồm trên 50 món như sườn xào chua ngọt, sườn nướng sốt BBQ, thịt quay giòn bì, dạ dày quay ngũ vị, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, cá trắm kho riềng, cá thu rim gừng, nhộng rang lá canh, mắm tép chưng thịt... Thực đơn được thay đổi theo từng ngày hoặc mùa, tránh nhàm chán.

Nổi bật trong số các món ăn của quán là sườn nướng. Để có miếng sườn ngon, phải chọn loại dày thịt. Sau đó đầu bếp làm sạch, sườn để nguyên tảng chỉ chặt gần đứt phần xương và khứa thịt thành các đường dọc, ngang. Tiếp theo làm hỗn hợp ướp gồm tỏi băm, hạt nêm, mì chính, pha với nước loãng và ướp trong vòng ba tiếng. Chiên trong chảo dầu sôi đến khi vàng hai mặt. Phết hỗn hợp nước sốt ướp gồm tương cà, xì dầu, giấm, ớt bột, đường, hạt nêm, tiêu, mù tạt đều hai mặt rồi cuối cùng nướng trên than hoa đến khi chín, dậy mùi thơm.

Quán có khoảng trên 50 món được bày sẵn, khách có thể nhìn thấy trực tiếp. Ngoài những món nấu sẵn, nhà bếp phục vụ các món ăn theo yêu cầu của thực khách. Sườn xào chua ngọt, sườn nướng, thịt kho tàu, bắp bò kho gừng, khoai tây xào, bắp cải cuộn thịt là những món đặc trưng gắn liền với cửa hàng, được nhiều khách yêu thích. 'Mục tiêu quán hướng tới là duy trì được chất lượng đồ ăn cũng như cách phục vụ vui vẻ, thân thiện với thực khách. Đối tượng khách hàng không dừng lại ở dân văn phòng, người dân Thủ đô mà còn người Việt đang sinh sống nước ngoài và khách đến Việt Nam du lịch. Về lượng khách, buổi trưa người Việt Nam dùng bữa chiếm khoảng 80%, còn lại là người nước ngoài. Buổi tối phục vụ chủ yếu khách nước ngoài', anh Hùng cho biết thêm.

Quán có không gian rộng gồm hai tầng, tầng một là quầy chế biến, gọi món và khu vực chỗ ngồi rộng rãi. Tầng hai là không gian có chia phòng dành cho những khách yêu cầu sự riêng tư hoặc số lượng khách đi theo đoàn. Ngoài ra, còn địa điểm thứ hai cách quán khoảng hai nhà, phục vụ được khoảng 25-30 người cùng lúc.

Khi khách gọi món, thức ăn được gắp ra đĩa và được làm nóng bằng lò vi sóng nên khi mang ra cho khách lúc nào cũng thơm ngon, nóng giòn.

Quán phục vụ theo hình thức bữa cơm gia đình. Sau khi khách chọn món theo sở thích, nhân viên sẽ múc ra đĩa. Tùy theo định lượng, mỗi món sẽ có giá khác nhau từ 30.000 -150.000 đồng mỗi món. Trong ảnh, món sườn nướng 150.000 đồng một đĩa, bắp cải trứng 50.000 đồng mỗi đĩa, dưa cà 30.000 đồng, thịt kho 120.000 đồng, cá trắm 70.000 đồng mỗi miếng, trứng tráng 45.000 đồng, cơm 40.000 đồng một bát, canh 40.000 đồng.

Chị Phan Mỹ Linh (quận Ba Đình) cùng chồng và hai con trai đến dùng bữa trưa, đánh giá cơm của quán ngon, đầy đặn. 'Nếu hôm nào không kịp nấu cơm trưa, cả gia đình sẽ tới đây dùng bữa. Hương vị truyền thống dễ ăn, không khác gì cơm nhà nấu', chị Linh cho biết.

Trong chuyến công tác từ Bình Phước đến Hà Nội, anh Hồ Tiến Duật (áo đỏ) dẫn đồng nghiệp đến dùng bữa trưa tại quán. Bữa cơm của anh hết 615.000 đồng cho 4 người ăn. 'Tôi biết quán thông qua mạng xã hội. Món ăn hợp khẩu vị, tôi thích món canh sấu thanh mát, dễ ăn', anh Duật nói.

Anh Trần Trọng Linh (quận Long Biên) là khách quen ở địa chỉ này gần 10 năm nhận xét. 'Những hôm có việc đi qua đây, tôi thường ghé qua quán ăn trưa. Không gian quán sạch sẽ, hương vị món ăn đậm đà, hợp khẩu vị', anh Linh nói.

Do nằm ở vị trí trung tâm, quán phục vụ không chỉ người dân mà còn nhiều du khách nước ngoài. Chị Meg (ngoài cùng bên phải), sinh năm 1999 đến từ Anh, cùng 4 người bạn đến quán thưởng thức đồ ăn truyền thống Việt Nam. 'Tôi đã ăn ở quán này khoảng 7 lần. Món ăn rất ngon, mọi người đều hài lòng. Tôi ở Việt Nam khoảng 4 tháng, được đi du lịch ở nhiều tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Người dân nơi đây thân thiện, vui vẻ và mến khách', chị Meg cho biết.


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