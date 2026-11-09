Quán cơm nhà 'chuẩn vị mẹ nấu' nức tiếng phố cổ Hà Nội

Quán có khoảng trên 50 món được bày sẵn, khách có thể nhìn thấy trực tiếp. Ngoài những món nấu sẵn, nhà bếp phục vụ các món ăn theo yêu cầu của thực khách. Sườn xào chua ngọt, sườn nướng, thịt kho tàu, bắp bò kho gừng, khoai tây xào, bắp cải cuộn thịt là những món đặc trưng gắn liền với cửa hàng, được nhiều khách yêu thích. 'Mục tiêu quán hướng tới là duy trì được chất lượng đồ ăn cũng như cách phục vụ vui vẻ, thân thiện với thực khách. Đối tượng khách hàng không dừng lại ở dân văn phòng, người dân Thủ đô mà còn người Việt đang sinh sống nước ngoài và khách đến Việt Nam du lịch. Về lượng khách, buổi trưa người Việt Nam dùng bữa chiếm khoảng 80%, còn lại là người nước ngoài. Buổi tối phục vụ chủ yếu khách nước ngoài', anh Hùng cho biết thêm.