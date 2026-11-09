100 nghìn đồng trong tay, cơm nhà có gì hay?

Mâm cơm khoảng 100.000 đồng hôm nay có gì?

Với khoảng 100.000 đồng, có thể chuẩn bị một mâm cơm gồm cá kho riềng, một bát canh rau và đậu phụ ăn kèm. Nếu trong bếp đã có sẵn nước mắm, đường, tiêu, dầu ăn..., khoản tiền đi chợ chủ yếu dành cho thực phẩm tươi.

Cá: khoảng 45.000-50.000 đồng Rau nấu canh: khoảng 15.000 đồng Đậu phụ: khoảng 15.000 đồng Riềng, hành, cà chua và nguyên liệu phụ: khoảng 15.000 đồng Tổng khoảng 90.000-95.000 đồng. Phần còn lại có thể dùng để điều chỉnh lượng thực phẩm tùy giá chợ hoặc mua thêm một ít rau, trái cây theo mùa.

Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo bởi giá thực phẩm có thể khác nhau giữa các khu vực, từng thời điểm và từng loại nguyên liệu.

Cá kho riềng – món chính giúp mâm cơm ngày lạnh thêm hấp dẫn

Cá có thể chọn cá trắm, cá rô phi hoặc loại cá phù hợp với giá bán tại địa phương. Khi mua, nên chọn cá tươi, mắt trong, mang đỏ và thịt có độ đàn hồi. Cá làm sạch, đặc biệt chú ý phần màng đen trong bụng để giảm mùi tanh, sau đó rửa nhanh với nước sạch và để thật ráo.

Riềng thái lát hoặc giã dập, một phần có thể lót dưới đáy nồi, phần còn lại xếp cùng cá. Ướp cá với nước mắm, chút đường, tiêu và riềng trong khoảng 20-30 phút để gia vị ngấm.

Khi kho, nên đun cho nồi cá sôi rồi hạ nhỏ lửa. Cá được kho liu riu sẽ có thời gian thấm gia vị, thịt săn hơn và nước kho cũng đậm đà. Không nên đảo cá nhiều lần vì dễ làm miếng cá bị nát. Nếu thích màu đẹp, có thể thắng một lượng nhỏ đường thành nước màu rồi mới cho cá vào kho.

Riềng tạo mùi thơm đặc trưng, giúp món cá có vị đậm đà và rất hợp với cơm nóng trong những ngày thời tiết se lạnh.

Canh rau và đậu phụ: Hai món đơn giản giúp mâm cơm cân bằng

Mâm cơm không nên chỉ có món cá kho. Một bát canh rau theo mùa giúp cân bằng vị đậm của món kho, đồng thời bổ sung rau xanh cho bữa ăn. Có thể chọn rau cải, rau ngót, rau muống hoặc loại rau đang có giá hợp lý ở chợ.

Đậu phụ cũng là món ăn kèm dễ chế biến và phù hợp với mâm cơm gia đình. Có thể rán vàng ăn cùng nước mắm hoặc sốt cà chua với hành lá. Nếu muốn bữa cơm nhẹ hơn, đậu phụ chỉ cần chần nóng rồi dùng cùng nước chấm cũng đã đủ ngon.

6 mâm cơm gia đình nấu vội, sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng sơn hào hải vị, khiến cộng đồng thổn thức GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.