100 nghìn đồng trong tay, cơm nhà có gì hay?
GĐXH - Chỉ khoảng 100.000 đồng đi chợ khéo tay là có thể chuẩn bị một bữa cơm nhà nóng hổi với cá kho riềng đậm đà, bát canh rau xanh và món ăn kèm đơn giản.
Mâm cơm khoảng 100.000 đồng hôm nay có gì?
Với khoảng 100.000 đồng, có thể chuẩn bị một mâm cơm gồm cá kho riềng, một bát canh rau và đậu phụ ăn kèm. Nếu trong bếp đã có sẵn nước mắm, đường, tiêu, dầu ăn..., khoản tiền đi chợ chủ yếu dành cho thực phẩm tươi.
Cá: khoảng 45.000-50.000 đồng
Rau nấu canh: khoảng 15.000 đồng
Đậu phụ: khoảng 15.000 đồng
Riềng, hành, cà chua và nguyên liệu phụ: khoảng 15.000 đồng
Tổng khoảng 90.000-95.000 đồng. Phần còn lại có thể dùng để điều chỉnh lượng thực phẩm tùy giá chợ hoặc mua thêm một ít rau, trái cây theo mùa.
Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo bởi giá thực phẩm có thể khác nhau giữa các khu vực, từng thời điểm và từng loại nguyên liệu.
Cá kho riềng – món chính giúp mâm cơm ngày lạnh thêm hấp dẫn
Cá có thể chọn cá trắm, cá rô phi hoặc loại cá phù hợp với giá bán tại địa phương. Khi mua, nên chọn cá tươi, mắt trong, mang đỏ và thịt có độ đàn hồi. Cá làm sạch, đặc biệt chú ý phần màng đen trong bụng để giảm mùi tanh, sau đó rửa nhanh với nước sạch và để thật ráo.
Riềng thái lát hoặc giã dập, một phần có thể lót dưới đáy nồi, phần còn lại xếp cùng cá. Ướp cá với nước mắm, chút đường, tiêu và riềng trong khoảng 20-30 phút để gia vị ngấm.
Khi kho, nên đun cho nồi cá sôi rồi hạ nhỏ lửa. Cá được kho liu riu sẽ có thời gian thấm gia vị, thịt săn hơn và nước kho cũng đậm đà. Không nên đảo cá nhiều lần vì dễ làm miếng cá bị nát. Nếu thích màu đẹp, có thể thắng một lượng nhỏ đường thành nước màu rồi mới cho cá vào kho.
Riềng tạo mùi thơm đặc trưng, giúp món cá có vị đậm đà và rất hợp với cơm nóng trong những ngày thời tiết se lạnh.
Canh rau và đậu phụ: Hai món đơn giản giúp mâm cơm cân bằng
Mâm cơm không nên chỉ có món cá kho. Một bát canh rau theo mùa giúp cân bằng vị đậm của món kho, đồng thời bổ sung rau xanh cho bữa ăn. Có thể chọn rau cải, rau ngót, rau muống hoặc loại rau đang có giá hợp lý ở chợ.
Đậu phụ cũng là món ăn kèm dễ chế biến và phù hợp với mâm cơm gia đình. Có thể rán vàng ăn cùng nước mắm hoặc sốt cà chua với hành lá. Nếu muốn bữa cơm nhẹ hơn, đậu phụ chỉ cần chần nóng rồi dùng cùng nước chấm cũng đã đủ ngon.
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