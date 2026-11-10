Tuyệt chiêu nấu bát cháo sườn sánh mịn, thơm lừng bùi ngậy áp đảo cái lạnh đầu mùa!

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tuy nhiên, không ít chị em khi tự nấu tại nhà thường gặp tình trạng cháo bị lợn cợn, dễ tách nước (vữa cháo), nước hầm bị đục hoặc sườn ninh lâu mà thịt vẫn ráo cứng. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sai lầm trong tỷ lệ phối trộn gạo, cách xử lý nhiệt khi ninh sườn và thao tác tạo độ sánh mịn.

Dưới đây là cẩm nang hướng dẫn chi tiết từ tỷ lệ nguyên liệu, kỹ thuật sơ chế đến quy trình nấu cháo sườn chuẩn vị nhà hàng, mẹ đảm Mỹ Lan chia sẻ.

Chuẩn bị nguyên liệu và tỷ lệ vàng (cho 3 - 4 người ăn)

Gạo nấu cháo: 150g (Trộn theo tỷ lệ 4 gạo tẻ : 1 gạo nếp để cháo vừa thơm dẻo, vừa có độ sánh bùi tự nhiên).

Sườn heo (sườn non hoặc sườn thắt lưng): 500g (chọn sườn tươi hồng, nhiều thịt, xương nhỏ).

Nước lọc dùng ninh cháo: 1,8 – 2 lít (áp dụng chuẩn tỷ lệ 1 gạo : 12 nước tính cả lượng nước ninh sườn).

Hành khô, gừng: 1 củ hành tím, 1 nhánh gừng nhỏ đập dập.

Gia vị nêm nếm: 1 thìa canh nước mắm ngon, 1 thìa cà phê muối tinh, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu xay.

Món ăn kèm: Quẩy giòn, ruốc thịt (chà bông), hành lá, rau mùi thái nhỏ.

Quy trình 4 bước nấu cháo sườn sánh mịn, thơm ngon

Nhiều người có thói quen cho trực tiếp gạo khô vào đun cùng sườn khiến cháo bị lợn cợn, nhanh tách nước và dễ khê cháy. Nắm vững tỷ lệ gạo nước chuẩn cùng kỹ thuật ngâm xay sẽ giúp bát cháo sườn sánh mịn, thơm bùi trọn vị ngày lạnh.

Bước 1: Ngâm gạo và xay tạo độ sánh mịn chuẩn vị

Ngâm gạo: Vo sạch hỗn hợp gạo tẻ và gạo nếp, ngâm trong nước ấm khoảng 2 – 3 tiếng (hoặc ngâm qua đêm). Việc ngâm giúp hạt gạo ngấm đủ nước, mềm xốp và dễ vỡ cấu trúc tinh bột khi nấu.

Xay gạo: Vớt gạo ra để ráo, cho vào máy sinh tố cùng khoảng 200ml nước lọc, xay nhấp trong 15 – 20 giây sao cho hạt gạo vỡ nhỏ mịn (dạng hạt tấm nhỏ), không xay thành bột nước mịn hoàn toàn vì sẽ làm cháo bị bệt như bột trẻ em.

Bước 2: Ninh sườn đúng cách để lấy nước dùng ngọt thanh, thịt mềm bùi

Khử mùi hôi: Sườn chặt miếng vừa ăn (3–4 cm), ngâm nước muối loãng 10 phút. Chần sườn trong nồi nước sôi có vài lát gừng đập dập và 1/2 thìa cà phê muối trong 2 phút, vớt ra rửa lại thật sạch bằng nước ấm để loại bỏ hết bọt bẩn và máu thừa.

Ninh nước dùng: Cho sườn đã rửa sạch vào nồi cùng 1.6 - 1.8 lít nước sôi và 1 củ hành tím nướng sơ. Đun sôi bùng lên rồi hạ lửa nhỏ om liu riu trong 40 – 50 phút.

Mẹo ninh sườn ngọt nước: Luôn hớt bọt mịn trên mặt và giữ vung hé nhỏ. Khi sườn đã chín mềm gỡ được thịt, vớt sườn ra đĩa riêng. Lọc nước hầm sườn qua rây để loại bỏ vụn xương.

Bước 3: Nấu cháo và kỹ thuật quấy "khóa độ sánh" không lo bị vữa

Rót từ từ phần gạo đã xay mịn vào nồi nước hầm sườn đang sôi lăn tăn trên bếp, vừa rót vừa dùng muôi gỗ quấy đều tay theo một chiều nhất định để gạo không bị lắng xuống đáy gây khê cháy.

Khi nồi cháo sôi lại, hạ lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy nắp om trong 25 – 30 phút. Thỉnh thoảng mở vung quấy nhẹ tay theo một chiều.

Thêm thịt sườn: Phần thịt sườn đã ninh mềm đem gỡ xé nhỏ (hoặc để nguyên miếng tùy sở thích), trút 2/3 lượng thịt sườn vào nồi cháo đun cùng trong 10 phút cuối để vị ngọt của thịt hòa quyện vào hạt cháo.

Bước 4: Nêm nếm chuẩn vị và hoàn thiện thành phẩm

Nêm 1 thìa canh nước mắm ngon và 1/2 thìa cà phê hạt nêm vào nồi cháo (nên dùng nước mắm ở bước cuối để giữ được hương thơm đặc trưng thanh dịu).

Múc cháo sườn sánh mịn ra tô nóng, gắp phần thịt sườn gỡ còn lại lên trên, rắc thêm quẩy giòn cắt nhỏ, ruốc thịt, chút tiêu xay và hành lá thái nhỏ. Bát cháo đạt chuẩn phải có màu trắng ngà bóng mượt, hạt cháo sánh mịn quyện chặt, thơm phức mùi gạo nếp và ngọt đậm đà từ nước hầm sườn.

Bí quyết đằng sau độ sánh mịn và không bị vữa của cháo sườn

Tại sao cháo sườn hay bị chảy nước (vữa) hoặc loãng nhạt?

Cháo bị vữa hoặc tách nước khi để nguội là do hiện tượng thoái hóa tinh bột (retrogradation) hoặc do bị enzyme amylase trong nước bọt phân hủy khi dùng thìa múc lại nhiều lần vào nồi cháo. Ngoài ra, việc dùng 100% gạo tẻ mà không phối trộn gạo nếp sẽ làm giảm hàm lượng amylopectin – thành phần tinh bột nhánh chính tạo nên độ dính dẻo và giữ nước cho hạt cháo.

Nguyên tắc vàng tạo độ sánh mịn hoàn hảo

Tỷ lệ phối trộn 4 tẻ:1 nếp

Gạo nếp cung cấp hàm lượng amylopectin dồi dào, đóng vai trò như chất chất tạo gel tự nhiên giúp liên kết các phân tử nước và tinh bột tẻ, giữ cho bát cháo luôn sánh mượt, không bao giờ bị tách nước hay vữa ra dù để nguội.

Tỷ lệ nước 1:12 và kỹ thuật ngâm xay

Tỷ lệ 1:12 trong cách nấu cháo sườn (hoặc nấu cháo nói chung) là tỷ lệ phối trộn chuẩn giữa lượng gạo và lượng nước (1 phần gạo : 12 phần nước (tính theo khối lượng hoặc thể tích)).

Tính theo gram/milliliter: Nếu bạn dùng 150g gạo, bạn sẽ cần dùng 150 x 12 = 1800mg (tương đương 1,8 lít nước).

Tính theo bát/chén: Nếu bạn dùng 1 bát gạo, bạn sẽ cần dùng 12 bát nước (hoặc nước hầm sườn).

Ngâm gạo giúp hạt gạo hút đủ nước, khi xay vỡ hạt tấm sẽ giúp các phân tử tinh bột giải phóng đồng đều vào nước hầm sườn ở nhiệt độ sôi. Thao tác quấy cháo theo một chiều cố định giúp tạo nên mạng lưới tinh bột ổn định, giúp cháo sánh quánh tự nhiên mà không cần thêm bột năng hay chất tạo sánh nhân tạo.

Bí quyết nấu canh bí đỏ thịt băm ngọt thơm, bí bở mềm tan trong miệng cả nhà đều mê! GĐXH - Nhiều người có thói quen cắt bí quá nhỏ hoặc cho vào hầm từ đầu khiến bí đỏ bị nát bét, nước canh đục và mất vị ngọt tự nhiên. Kiểm soát đúng cách cắt miếng và thời điểm thả bí sẽ giúp canh bở mềm, nước ngọt đậm đà.