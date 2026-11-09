Sữa ngô nấu tại nhà: Bí quyết để thơm béo, sánh mịn mà không bị lợn cợn

Sữa ngô không khó nấu, nguyên liệu cũng khá đơn giản. Nhưng để có được nồi sữa thơm, mịn, không bị bột và không quá ngọt, người nội trợ cần chú ý ngay từ khâu chọn ngô và tỷ lệ nước.

Chọn ngô ngọt, hạt còn căng để sữa thơm và có vị tự nhiên

Muốn nấu sữa ngô ngon, nên chọn những bắp ngô ngọt còn tươi, hạt đều, căng mọng, màu sắc tự nhiên và không có dấu hiệu dập, mốc. Khi bấm nhẹ vào hạt, có thể thấy dịch sữa trắng đục tiết ra. Đây thường là dấu hiệu bắp còn tươi và nhiều nước.

Có thể dùng ngô ngọt vàng hoặc ngô ngọt trắng tùy khẩu vị. Nếu muốn sữa có vị thơm và màu vàng đẹp, ngô ngọt vàng là lựa chọn dễ làm. Không nên chọn bắp đã để quá lâu khiến hạt khô, teo hoặc mất độ ngọt tự nhiên vì khi xay sẽ khó cho thành phẩm mịn và thơm.

Với khoảng 3–4 bắp ngô cỡ vừa đã tách hạt, có thể bắt đầu với khoảng 1–1,2 lít nước. Đây là tỷ lệ tham khảo, có thể điều chỉnh tùy lượng hạt và độ đặc mong muốn. Nếu thích sữa đặc, béo và đậm vị hơn, giảm lượng nước; nếu muốn uống nhẹ hơn, có thể tăng thêm nước sau khi lọc.

Không nên cho thật nhiều nước ngay từ đầu với suy nghĩ có thể đun cô lại sau. Sữa quá loãng sẽ khó có được vị ngô rõ, trong khi đun lâu lại làm mất thời gian và dễ khiến phần tinh bột lắng xuống đáy nồi.

Xay và lọc kỹ: Bí quyết quan trọng để sữa không lợn cợn

Ngô sau khi tách hạt nên rửa nhanh với nước sạch rồi để ráo. Cho hạt vào máy xay cùng một phần nước, xay thành hỗn hợp càng mịn càng tốt. Nếu máy xay nhỏ, nên chia thành vài lần thay vì cố xay quá nhiều cùng lúc.

Sau khi xay, lọc hỗn hợp qua rây mịn hoặc túi lọc thực phẩm. Dùng muôi hoặc tay sạch ép nhẹ phần bã để thu được lượng dịch ngô tối đa. Nếu muốn sữa thật mịn, có thể lọc thêm một lần nữa.

Đây là công đoạn nhiều người bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng rất rõ đến chất lượng thành phẩm. Phần bã ngô còn sót lại chính là nguyên nhân khiến sữa có cảm giác lợn cợn khi uống. Tuy nhiên, cũng không nên lọc quá nhiều lần đến mức bỏ đi toàn bộ phần chất rắn có lợi; mức độ lọc có thể tùy theo sở thích về độ mịn.

Nếu muốn sữa có vị béo hơn, có thể kết hợp một lượng nhỏ sữa tươi hoặc sữa đặc sau khi đã nấu chín, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc tăng lượng ngô.

Đun sữa ngô từ từ, khuấy đều để không khê đáy nồi

Sau khi lọc, cho nước ngô vào nồi đáy dày và đun ở lửa vừa đến khi nóng, sau đó hạ lửa. Trong quá trình đun cần khuấy đều, đặc biệt là phần đáy nồi, bởi các chất rắn và tinh bột từ ngô có thể lắng xuống dưới và dễ bị bén đáy nếu để yên.

Không nên đun lửa quá lớn ngay từ đầu. Khi sữa bắt đầu nóng và có dấu hiệu sôi, tiếp tục khuấy và giữ nhiệt ổn định cho đến khi ngô được nấu chín hoàn toàn. Có thể thêm đường tùy khẩu vị; nếu sử dụng sữa tươi hoặc sữa đặc, nên cân đối lượng đường để tránh thành phẩm quá ngọt.

Một mẹo nhỏ được chia sẻ trên VOV là không đậy kín nắp trong suốt quá trình đun và không để nồi sữa sôi trào. Sau khi tắt bếp, có thể để sữa nguội bớt rồi mới thêm các nguyên liệu tạo vị nếu công thức sử dụng.

Thành phẩm ngon là sữa có màu vàng kem tự nhiên, mùi thơm rõ của ngô, vị ngọt dịu, kết cấu tương đối đồng nhất và không có nhiều cặn bã. Nếu thấy sữa đặc lại sau khi nguội, có thể điều chỉnh bằng một lượng nhỏ nước đun sôi để nguội trước khi dùng.

Sữa ngô bảo quản thế nào để không nhanh hỏng?

Sữa ngô tự nấu tại nhà không có chất bảo quản nên cần được xử lý giống các loại đồ uống dễ hỏng khác. Sau khi nấu, không nên để nồi sữa ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Tốt nhất chia vào chai hoặc hộp sạch, đậy kín và làm nguội nhanh trước khi đưa vào ngăn mát tủ lạnh.

Không nên rót sữa còn quá nóng vào chai nhựa không phù hợp với nhiệt độ cao. Với lượng sữa lớn, chia thành những phần nhỏ sẽ giúp làm nguội nhanh hơn và thuận tiện khi sử dụng.

Khi lấy sữa ra uống, chỉ nên rót lượng vừa đủ, phần còn lại tiếp tục giữ lạnh. Nếu sữa có mùi chua bất thường, nổi bọt, thay đổi màu hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng thì không nên tiếc mà sử dụng tiếp.

Sữa ngô có thể cung cấp carbohydrate và một số vitamin, khoáng chất từ ngô, đồng thời là một lựa chọn đồ uống dễ dùng trong những ngày lạnh. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của mỗi cốc còn phụ thuộc vào lượng ngô, nước, đường và các nguyên liệu được thêm vào. Vì vậy, nếu uống thường xuyên, nên ưu tiên công thức ít đường và xem đây là một phần trong chế độ ăn đa dạng thay vì coi sữa ngô như thức uống có thể thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác. Phụ Nữ Mới cho hay.