Hà Nội sắp đón lễ hội ẩm thực quốc tế với 200 thương hiệu, quy tụ tinh hoa món ngon năm châu

Không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn đến từ nhiều quốc gia, các lễ hội ẩm thực ngày càng trở thành không gian kết nối văn hóa, du lịch và giải trí. Tại Hà Nội, một sự kiện quy mô lớn mang tên Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) sẽ được tổ chức trong ba ngày, từ 27-29/11/2026.

Với chủ đề "Bừng vị năm châu - chung nhịp toàn cầu", Firebeat 2026 dự kiến quy tụ khoảng 200 thương hiệu quốc tế và thu hút 150.000 lượt khách tham dự. Đây được kỳ vọng là điểm hẹn dành cho những người yêu ẩm thực, đồng thời mở ra cơ hội khám phá sự giao thoa giữa văn hóa ăn uống của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Chương trình có sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA).

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Firebeat 2026 dự kiến quy tụ khoảng 200 thương hiệu trong nước và quốc tế. (Ảnh minh hoạ)

Những trải nghiệm hấp dẫn sẽ diễn ra tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội

Khám phá ẩm thực năm châu tại không gian hơn 43.000 m²

Theo ban tổ chức, khu vực sân Nam của Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành không gian chính của lễ hội, với diện tích hơn 43.000 m². Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều hoạt động được tổ chức song song, gồm giải vô địch BBQ quốc tế, lễ hội ẩm thực thế giới, đại nhạc hội quốc tế và không gian văn hóa năm châu.

Trong đó, khu vực ẩm thực được chia thành 5 phân khu, mỗi nơi mang một màu sắc và câu chuyện riêng. Nổi bật là Global Fire – khu vực dành cho nghệ thuật chế biến món nướng. Thực khách có cơ hội tìm hiểu những kỹ thuật nướng, quay và hun khói đặc trưng của các nền ẩm thực trên thế giới, từ cách lựa chọn nguyên liệu, sử dụng nhiệt đến bí quyết tạo nên hương vị riêng cho từng món ăn.

Những món BBQ đặc sắc từ Mỹ, Brazil, Argentina và Nam Phi sẽ góp mặt tại Firebeat 2026. (Ảnh minh hoạ)

Một điểm nhấn khác là World Chef's Grand Feast, nơi quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội BBQ Thế giới cùng các nghệ nhân, đầu bếp và thương hiệu ẩm thực. Tại đây, nhiều món nướng nổi tiếng được chế biến trực tiếp như brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ món ăn, khu vực này còn có các màn trình diễn kỹ thuật chế biến và lớp học nấu ăn, giúp khách tham quan tiếp cận gần hơn với nghệ thuật ẩm thực chuyên nghiệp.

Với những người yêu thích hương vị châu Á, Asian Flame là điểm dừng chân đáng chú ý. Phân khu giới thiệu nghệ thuật sử dụng lửa và gia vị trong chế biến món ăn phương Đông, với nhiều món đặc trưng như yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ.

Bên cạnh đó, những món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt Nam cũng góp mặt, trong đó có lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp của vùng Tây Bắc. Các món ăn được chế biến, quay nướng và phục vụ trực tiếp tại quầy.

Tôn vinh ẩm thực Hà Nội với phở, bún chả và cà phê trứng

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Firebeat 2026 dự kiến quy tụ khoảng 200 thương hiệu trong nước và quốc tế. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh những món ngon quốc tế, Firebeat 2026 dành riêng một không gian để giới thiệu các giá trị ẩm thực truyền thống của Thủ đô. Tại phân khu Hanoi Heritage, thực khách có thể tìm thấy những món ăn đã trở thành dấu ấn của Hà Nội như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cùng các thức quà đặc trưng như cốm làng Vòng và cà phê trứng.

Điểm thú vị của khu vực này không chỉ nằm ở việc thưởng thức món ăn mà còn ở cơ hội quan sát trực tiếp quá trình chế biến. Các nghệ nhân sẽ trình diễn kỹ thuật nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và chia sẻ những câu chuyện gắn với nghề truyền thống.

Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức hướng đến việc đưa những giá trị ẩm thực lâu đời đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khách quốc tế, đồng thời giới thiệu nét riêng trong văn hóa ăn uống của người Hà Nội. Trong khi đó, Beat Boulevard được bố trí tại khu vực trung tâm lễ hội, quy tụ các thương hiệu bia thủ công, bia nhập khẩu, đồ uống sáng tạo và nhiều món tráng miệng.

Đầu bếp quốc tế tranh tài tại giải vô địch BBQ

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Firebeat 2026 là Global BBQ Championship – giải vô địch BBQ quốc tế, nơi các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp trình diễn kỹ thuật chế biến món nướng đặc trưng của nhiều nền ẩm thực.

Cuộc thi do Grillogia by Don David tổ chức, với sự tham gia đánh giá của ban giám khảo quốc tế đến từ Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA).

Ngoài các đội thi chuyên nghiệp, doanh nghiệp và tập thể cũng có cơ hội tham gia tranh tài ở hai hạng mục Cúp Doanh nghiệp và Cúp Truyền thông. Hoạt động này được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu nghề nghiệp, nơi những người làm ẩm thực có thể chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chế biến và giới thiệu phong cách BBQ đặc trưng của quốc gia mình.

Lễ hội kết hợp trải nghiệm ẩm thực với các chương trình âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu văn hóa quốc tế.

Kết hợp đại nhạc hội và giao lưu văn hóa quốc tế

Không chỉ tập trung vào ăn uống, lễ hội còn mở rộng trải nghiệm bằng các chương trình giải trí và hoạt động giới thiệu văn hóa. Firebeat Global Concert là chương trình đại nhạc hội quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ và DJ với những màn trình diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng lửa.

Trong khi đó, Global Culture Village mang đến không gian giới thiệu nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua các hoạt động trình diễn và giao lưu văn hóa. Việc kết hợp ẩm thực, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa giúp sự kiện hướng đến nhiều nhóm khách tham quan, thay vì chỉ dành riêng cho những người có sở thích khám phá món ăn.

Chia sẻ tại buổi công bố sự kiện, ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kỳ vọng lễ hội sẽ góp phần đưa Thủ đô trở thành điểm đến giao lưu ẩm thực quốc tế, nơi tinh hoa ẩm thực Việt Nam được tôn vinh và kết nối với các nền ẩm thực thế giới.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cho biết Firebeat 2026 được định hướng phát triển thành lễ hội ẩm thực quốc tế thường niên. Sự kiện hướng đến quảng bá bản sắc Việt Nam, tăng cường kết nối văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch và kinh tế đô thị.

Ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, người trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho lễ hội, cũng kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một sự kiện ẩm thực mới tại Hà Nội, tạo thêm cơ hội kết nối văn hóa và du lịch với các quốc gia châu Á, Đông Âu.

Với quy mô tổ chức lớn, sự góp mặt của các đầu bếp quốc tế cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, Firebeat 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực đáng chú ý tại Hà Nội vào cuối tháng 11.

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