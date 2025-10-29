Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây
Đỉnh Fansipan mùa săn mây luôn giữ một sức hút khó cưỡng với du khách bốn phương bởi vẻ đẹp thần tiên đến say lòng. Không chỉ là những khoảnh khắc lạc vào miền cổ tích, Fansipan còn mang đến những vô số trải nghiệm độc đáo, mê mẩn quên lối về.
Bước xuống ga cáp treo, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích thuần khiết, nơi khung cảnh thật ngoạn mục, đất trời như hòa làm một bởi bầu trời trong vắt, không khí se lạnh và trước mắt là một biển mây trắng xóa giữa lưng trời.
Giữa không gian linh thiêng của quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fansipan, khung cảnh biển mây bồng bềnh xung quanh sẽ khiến bạn có cảm giác như đang lạc cõi bồng lai tiên cảnh. Nơi đây có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm trầm mặc hay thiền viện Bích Vân thanh tịnh an yên. Đây chính là một trải nghiệm thanh bình, linh thiêng khiến du khách vấn vương nhất.
Sau khi chinh phục đỉnh Fansipan, bạn có thể thư giãn tại quán cà phê Du Soleil. Giữa không gian đậm chất Tây Bắc với những họa tiết thổ cẩm, ly cà phê ấm nóng vô cùng phù hợp để bạn phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn biển mây lững lờ trôi ngoài khung cửa.
Vào tháng 10, tháng 11 ở Fansipan, ngoài trải nghiệm săn mây, du khách còn có thể ghé thăm đồi hoa tím ngợp ngời khoe sắc tựa như một thảm hoa tím lịm trải dài dưới chân núi Fansipan. Bất cứ ai đến đây cũng không lỡ bỏ qua cơ hội check in với đồi hoa tím lịm xinh đẹp hiếm có này. Đặc biệt, nơi đây còn có những thảm hoa rực rỡ đủ loại như: hoa Tam giác mạch, cỏ lau, hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa muồng vàng... tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đến với Fansipan mùa này, du khách đừng quên ghé thăm Bản Mây để khám phá cuộc sống thú vị của các dân tộc thiểu số và thưởng thức chương đầu tiên đặc sắc nhất của show diễn "Đỉnh thiêng du ký".
Show diễn gồm 3 chương, quy tụ 26 nghệ sĩ và nghệ nhân bản địa, được trình diễn tại ba địa điểm, mở ra một hành trình trải nghiệm nghệ thuật độc đáo giữa khung cảnh ngoạn mục của đất trời Sa Pa. Được thiết kế "đo ni đóng giày" cho miền đất thiêng Fansipan, show diễn kể câu chuyện về cảnh sắc, văn hóa và tinh thần của Tây Bắc và đưa du khách qua từng cung bậc cảm xúc, từ náo nhiệt đến tĩnh lặng, từ sâu lắng tới hào hùng.
Để hành trình khám phá Fansipan thêm phần trọn vẹn và độc đáo, du khách không nên bỏ lỡ Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2- 2025 tại Sun World Fansipan Legend. Trong không gian lãng mạn của mùa săn mây, hãy ghé thăm Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2- 2025. Lễ hội năm nay mang đến hành trình trải nghiệm thị giác đầy thú vị với một không gian nghệ thuật sắp đặt độc đáo cùng hàng trăm tác phẩm, tiểu cảnh, tranh được tạo tác kỳ công và đẹp mắt từ hơn 50 loài hoa sen đá quý hiếm.
Sa Pa mùa săn mây tại Sun World Fansipan Legend không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình đi tìm cảm xúc nguyên sơ, một lần được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa đời thực.
Sun Group
Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?Ở - 17 phút trước
GĐXH - Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của 'họa mi núi rừng'.
Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hạiỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Cây phong thủy trong nhà có tác dụng cực kì tốt trong việc vượng vận, không chỉ cải thiện tài lộc, hưng vượng sự nghiệp mà còn tăng cường tình duyên, thu hút quý nhân, hanh thông sức khỏe.
Sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ýỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Khi sắp đặt bàn thờ gia tiên cần chú ý 6 hướng đó là trước, sau, trái, phải, trên, dưới so với bàn thờ. Điểm qua những sai lầm phong thủy nguy hiểm khi sắp xếp bàn thờ gia tiên cần phải chú ý.
'Cotton Thứ Thiệt' – Khi sự thật lên tiếng giữa thế giới chăn ga vải phaỞ - 18 giờ trước
Vì sao khách sạn 5 sao chỉ chọn một loại duy nhất?
Cách xác định cung Quý nhân trong nhà để mang lại nguồn vượng khí cho chính bản thânỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Để kích hoạt được cung Quý nhân, chúng ta dựa trên 3 yếu tố chính của con người là thái độ tích cực, sức khỏe, tinh thần của con người, cũng như những vật phẩm phong thủy phù hợp.
Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì để mang lại tài lộcỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài cắm hoa gì khi kinh doanh để đem lại cát sự và tài lộc cho gia chủ là câu hỏi của không ít người. Do đó, để biết có cần thiết phải cắm hoa, hãy tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Ảnh cận biệt thự khủng ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh ChâuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những hình ảnh về tư gia của chú rể Phát Nguyễn khiến cộng đồng mạng sửng sốt.
6 con giáp này nếu biết cách thu hút tài lộc, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cách thu hút tài lộc không chỉ là mẹo bài trí mà là sự kích hoạt có hệ thống các trường khí cát lợi. Việc áp dụng đúng nguyên tắc phong thủy trong bố trí không gian sống có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Cân bằng âm dương – bí mật tinh tế của người giàuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là nghệ thuật sắp đặt không gian sống hài hòa, hỗ trợ con người về sức khỏe, tinh thần và tài vận. Một trong những đặc điểm nổi bật ở giới giàu có là họ rất chú trọng đến cách bày trí vật phẩm phong thủy, không chỉ vì niềm tin tâm linh mà còn bởi hiểu biết khoa học về năng lượng và cảm xúc trong không gian.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.
Cách xem phong thủy nhà ở đơn giản mà không cần phải mời đến chuyên gia phong thủyỞ
GĐXH - Xem phong thủy nhà ở là việc làm vô cùng quan trọng quyết định đến tài vận của gia chủ. Dưới đây là những cách sẽ giúp bạn có thể áp dụng tự xem phong thủy cho chính ngôi nhà của mình mà không cần phải mời đến thầy hoặc chuyên gia phong thủy.