Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây

Thứ tư, 12:24 29/10/2025
Đỉnh Fansipan mùa săn mây luôn giữ một sức hút khó cưỡng với du khách bốn phương bởi vẻ đẹp thần tiên đến say lòng. Không chỉ là những khoảnh khắc lạc vào miền cổ tích, Fansipan còn mang đến những vô số trải nghiệm độc đáo, mê mẩn quên lối về.

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây - Ảnh 1.

Đến Sa Pa vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp khung cảnh mây lững lờ phủ trắng thung lũng, len qua sườn đồi và ôm ấp lấy những bản làng như một dải lụa khổng lồ uốn lượn. Nhưng nếu muốn chạm tới "cực phẩm mùa mây", không nơi nào lý tưởng hơn đỉnh Fansipan Legend, nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143m. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Minh Tú)

Bước xuống ga cáp treo, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích thuần khiết, nơi khung cảnh thật ngoạn mục, đất trời như hòa làm một bởi bầu trời trong vắt, không khí se lạnh và trước mắt là một biển mây trắng xóa giữa lưng trời. 

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây - Ảnh 2.

Săn mây trên đỉnh Fansipan, dù vào lúc bình minh hay khi hoàng hôn, đều là "cực phẩm". Đặc biệt, khung cảnh yên bình, thoát tục ấy sẽ giúp bạn trút bỏ mọi muộn phiền, bụi bặm thế tục. Tâm hồn bạn sẽ như được thanh tẩy bởi sự hoang sơ, tráng lệ của thiên nhiên khi đứng lặng nhìn mặt trời dần khuất sau những chỏm núi Hoàng Liên Sơn đang được mây ôm ấp. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Minh Tú, Bùi Văn Hải)

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây - Ảnh 3.

Giữa không gian linh thiêng của quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fansipan, khung cảnh biển mây bồng bềnh xung quanh sẽ khiến bạn có cảm giác như đang lạc cõi bồng lai tiên cảnh. Nơi đây có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm trầm mặc hay thiền viện Bích Vân thanh tịnh an yên. Đây chính là một trải nghiệm thanh bình, linh thiêng khiến du khách vấn vương nhất.

Sau khi chinh phục đỉnh Fansipan, bạn có thể thư giãn tại quán cà phê Du Soleil. Giữa không gian đậm chất Tây Bắc với những họa tiết thổ cẩm, ly cà phê ấm nóng vô cùng phù hợp để bạn phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn biển mây lững lờ trôi ngoài khung cửa.

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây - Ảnh 4.

Vào tháng 10, tháng 11 ở Fansipan, ngoài trải nghiệm săn mây, du khách còn có thể ghé thăm đồi hoa tím ngợp ngời khoe sắc tựa như một thảm hoa tím lịm trải dài dưới chân núi Fansipan. Bất cứ ai đến đây cũng không lỡ bỏ qua cơ hội check in với đồi hoa tím lịm xinh đẹp hiếm có này. Đặc biệt, nơi đây còn có những thảm hoa rực rỡ đủ loại như: hoa Tam giác mạch, cỏ lau, hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa muồng vàng... tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mây - Ảnh 5.

Đến với Fansipan mùa này, du khách đừng quên ghé thăm Bản Mây để khám phá cuộc sống thú vị của các dân tộc thiểu số và thưởng thức chương đầu tiên đặc sắc nhất của show diễn "Đỉnh thiêng du ký".

Show diễn gồm 3 chương, quy tụ 26 nghệ sĩ và nghệ nhân bản địa, được trình diễn tại ba địa điểm, mở ra một hành trình trải nghiệm nghệ thuật độc đáo giữa khung cảnh ngoạn mục của đất trời Sa Pa. Được thiết kế "đo ni đóng giày" cho miền đất thiêng Fansipan, show diễn kể câu chuyện về cảnh sắc, văn hóa và tinh thần của Tây Bắc và đưa du khách qua từng cung bậc cảm xúc, từ náo nhiệt đến tĩnh lặng, từ sâu lắng tới hào hùng.

Để hành trình khám phá Fansipan thêm phần trọn vẹn và độc đáo, du khách không nên bỏ lỡ Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2- 2025 tại Sun World Fansipan Legend. Trong không gian lãng mạn của mùa săn mây, hãy ghé thăm Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2- 2025. Lễ hội năm nay mang đến hành trình trải nghiệm thị giác đầy thú vị với một không gian nghệ thuật sắp đặt độc đáo cùng hàng trăm tác phẩm, tiểu cảnh, tranh được tạo tác kỳ công và đẹp mắt từ hơn 50 loài hoa sen đá quý hiếm.

Sa Pa mùa săn mây tại Sun World Fansipan Legend không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình đi tìm cảm xúc nguyên sơ, một lần được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa đời thực.

Sun Group

