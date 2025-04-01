Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 29/12/2025

Âm lịch: 10/11/2025 tức ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thân; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Ngày 29/12, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây để đem lại may mắn, tài lộc; tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam. Ngoài ra, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Trong ngày này khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Trong đó, các việc tốt nên làm là cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 30/12/2025

Âm lịch: 11/11/2025 tức ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 30/12 là hướng Đông Nam và hướng Tây giúp gia tăng tài lộc, may mắn. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Tuy nhiên, trong ngày này có Sao Chủy là sao xấu, không nên thực hiện các công việc lớn. Chuyên gia khuyên, nếu tiến hành các công việc trọng đại nên chọn sang ngày khác, còn vẫn thực hiện nên chọn vào các khung giờ hoàng đạo.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 31/12/2025

Âm lịch: 12/11/2025 tức ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày Giáp Tuất; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày trung bình. Ngày này, mọi người thực hiện được nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi…

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mọi người nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam là hai hướng tốt trong ngày. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn trong ngày: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 1/1/2026

Âm lịch: 13/11/2025 tức ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Hợi; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 1/1/2026 là hướng Tây Bắc và Đông Nam, mọi người nên chọn để có nhiều may mắn, tài lộc. Lưu ý thêm, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 2/1/2026

Âm lịch: 14/11/2025 tức ngày Bính Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tý; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày nên chọn hướng xuất hành tốt là Tây Nam, hướng Đông. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 3/1/2026

Âm lịch: 15/11/2025 tức ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Sửu; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, hướng xuất hành nên chọn trong ngày 3/1/2026 là hướng Nam và hướng Đông; tránh xuất hướng Tây. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 4/1/2026

Âm lịch: 16/11/2025 tức ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Dần; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – ngày xấu. Để hóa giải, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày để đem lại may mắn, tài lộc là hướng Đông Nam, hướng Bắc. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.